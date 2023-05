Vijf dagen in Marrakech... dat smaakt naar méér

Van de geur van jasmijn tot de smaak van versgeperst granaatappelsap: vijf vriendinnen ruilen het grijze Vlaamse voorjaar in voor een weelde aan kleuren en geuren. Welkom in het Marokkaanse Marrakech, een stad die alle zintuigen op scherp zet. En waar toeristen gek genoeg ook mensen blijken te zijn.

“Soyez les bienvenues.” Onze chauffeur glimlacht, al kost het hem duidelijk moeite. En niet eens omdat we een indrukwekkende hoeveelheid koffers en koffertjes meetorsen die hij in zijn busje moet stouwen (travel light was nooit onze lijfspreuk). Pas geland komen wij uitgelaten Marrakech binnengebuiteld, vervuld van de verhalen die we hebben gelezen over de ‘Rode Stad’ en tuk op kraakverse briwats en Marokkaanse pannenkoekjes met honing. Alle vijf hebben we lief, katten en kinderen in vliegtuigmodus gezet en elke gedachte aan werk achter ons gelaten.

Zo goed slagen we daarin dat we uit het oog verliezen dat op onze vakantiebestemming wél hard wordt gewerkt, en daarbovenop nog eens streng gevast. Bij onze aankomst in Marrakech is de ramadan pas halverwege, en dus is chauffeur Hussein al op van 4 uur in de ochtend. We schrikken ervan: deze man heeft al sinds zonsopgang niets meer gegeten of gedronken, en dat terwijl de temperatuur straks zal oplopen tot een kleine dertig graden. Zelf haalt hij er de schouders over op. Het is hoogseizoen, hij kan het zich eenvoudigweg niet permitteren om een maand niet te werken. Realitycheck.

Handig laveert Hussein ons door het gekmakende verkeer rond de luchthaven. Over de grote lanen gaat het, waar de bougainvillea bloeit in de meest oogverblindende kleuren, richting het centrum van Marrakech. Even laat hij het raampje van zijn taxi neer en we krijgen een voorproefje van de sfeermuziek die ons vijf dagen lang zal begeleiden: een kakofonie van toeterende taxi’s, scheurende brommertjes en schreeuwende ezelmenners. Ze staan op het maximale volume, grijnst Hussein, want: ils ne fument pas. De ramadan verbiedt ook het roken, en dat maakt het verkeer er niet verdraagzamer op.

Riad Dar Yema is een oord van rust midden in de drukke medina. Beeld Stefanie De Clercq

Marokkaanse mussen

Wat een verademing, wanneer we de deur van Riad Dar Yema achter ons dichttrekken. Ons gasthuis ligt midden in de medina, de oude binnenstad van Marrakech. De laatste paar honderd meter hebben we te voet afgelegd, sukkelend met onze bagage door de steegjes, tot we stilstonden voor een houten deur met prachtig gegraveerde motieven. Wonderlijk hoe het rumoer abrupt verstomt binnen de dikke muren, waar een elegante patio met vijver en verschillende overdekte salons rust bieden. Gastheer Aziz onthaalt ons met een knipoog en een ‘whisky marocaine’ – verse muntthee zo dik gesuikerd dat je je lepeltje erin recht kunt zetten. Even zitten, even ademen.

Twee van ons zijn eerder in Marrakech geweest, voor de andere drie is de stad onbekend terrein. We bewonderen het dakterras en het uitzicht over de medina, de koffers worden over de kamers verdeeld, de reisgidsen gaan open. We kwetteren door elkaar als de huisvogeltjes die af en aan vliegen op de patio, hopend op kruimels. (Volgens Aziz zijn het Marokkaanse mussen, maar we ontdekken dat Aziz ons al graag eens in het ootje neemt.) Wat zullen we eerst doen? De soeks induiken? De hammam? Een tajine eten? “Stoofpotjes zijn de essentie van het leven,” verzucht een van ons met een verzaligde blik. De vier anderen knikken – zo makkelijk kan democratie zijn.

Slangenbezweerders

Wie Marrakech wil verkennen kan niet voorbij aan Djemaa el Fna, het centrale plein van de medina en de enige noemenswaardige open plaats. De Marokkanen refereren eraan als ‘la place’ en zullen ons steevast proberen ernaartoe te leiden – ook als we, zoals in de volgende dagen, graag eens een andere kant van de stad willen zien.

We struinen op het plein langs kraampjes vol verse vruchten, kruiden, leerwerk, houtsnijwerk, prullaria; elkaar elke minuut wijzend op alweer een supermooi kraampje vol exotische waren. Daarnaast zijn er ook slangenbezweerders (wie te lang kijkt moet betalen), vrouwen die ongevraagd hennatatoeages zetten (daarna te betalen) en eetstandjes waar men vliegensvlug een waaier aan niet-bestelde gerechtjes op tafel zet (uiteraard te betalen). Kortom: we leren snel dat je op dit plein maar beter een beetje op je hoede bent, en ongevraagde attenties het best vriendelijk maar ad rem afwimpelt.

Straat van de wolververs in de oude medina. Beeld Stefanie De Clercq

Houtbewerking vormt een belangrijk ambacht. Beeld Stefanie De Clercq

De nauwe straatjes zijn vaak overdekt. Beeld Stefanie De Clercq

Toch wordt de sfeer nooit grimmig: de verkopers lijken hun verleidingskunsten vaak zelf als een spel op te vatten. Wanneer twee jonge kerels rond ons heen dansen met hun waren en elkaar daarbij verbaal overtroeven – “C’est cher chez lui!” “Non, ne le croyez pas mesdames, c’est plus cher chez lui!” – moeten we zo hard lachen dat we uiteindelijk bij allebei iets kopen. Slimme jongens, die Marokkanen.

We duiken de soeks in. Deze op veel plaatsen overdekte wirwar aan winkelsteegjes is in de eerste plaats een overweldigende onderdompeling in een bad van kleuren, geuren, texturen. Op de Rahba Ladima (Place des Épices) verliezen we vriendin één aan een kruidenkraam, waar ze verzinkt in verse munt, kaneel, komijn, koriander en het beroemde ras el hanout, een kruidenmengeling die letterlijk ‘het beste van de winkel’ betekent. Vriendin twee blijft plakken bij een winkeltje met schoonheidsproducten gemaakt van arganolie – de noten van de argan leveren een zijdezachte olie die ook wel ‘vloeibaar Marokkaans goud’ wordt genoemd. De fotograaf van ons gezelschap vergaapt zich door haar lens aan het exuberante kleurenpalet van tentoongestelde pigmenten, gebruikt om wol te verven.

Shtatto biedt het hoogste dakterras van de medina. Beeld Instagram shtattomarrakech



Het is veel, het is bedwelmend, het is indrukwekkend mooi – en het is na een tijdje ook genoeg. Na een paar uur krijgen we het een beetje benauwd, ook al omdat zich tussen de vele kopers en verkopers minstens evenveel brommertjes wringen die ongegeneerd hun uitlaatgassen lossen, bij uitstek boven het kraampje waar wij onze Marokkaanse koekjes kopen. Een pauze ligt voor de hand en we trekken naar een van de vele rooftop­bars die de medina rijk is: het hippe Shtatto, het hoogste terras van de medina. De harira (voedzame linzensoep) is er matig, maar de rust weldadig. Plus: we doen er inspiratie op voor de volgende dag. Vanaf dit dakterras kijken we immers rondomrond aan tegen de besneeuwde toppen van het Atlasgebergte.

Uit naar de Atlas

Marrakech heeft vele namen: de ‘Rode Stad’, het ‘Parijs in de Sahara’ maar ook wel de ‘Parel van de Atlas’ – en juist die eretitel moet het vandaag voor ons waarmaken. Op nauwelijks twee uur rijden dienen zich de uitlopers van het Hoge Atlas-gebergte aan. Vroeg in de ochtend gaat het richting de Ourika-vallei, waar we ingetekend hebben op een bergwandeling en een diner langs de rivier. De dorpen rond Marrakech worden bewoond door Berbers, die er al waren duizenden jaren voor de komst van de Arabische veroveraars. Ze hebben een eigen taal en levenswijze, maar het aanbod van onze chauffeur om te stoppen bij een ‘authentieke Berberwoning’ slaan we af. We beseffen heel goed dat we toeristen zijn, maar ‘mensen spotten’ gaat ons echt een stap te ver.

De Jardin Secret is een pareltje van Arabische hydraulica. Beeld Alamy Stock Photo

Kilometers lang volgen we de loop van de Ourika, een ware levensader voor de streek. Het was ook dit water dat we gisteren zagen in de Jardin Secret, een adembenemend zestiende-eeuws paleis, verscholen in een van de straatjes van de medina. In de binnentuin ontvouwde zich voor ons een knap staaltje Arabische hydraulica. Via een ingenieus irrigatiesysteem werd het ijskoude Ourika-water gekanaliseerd tot in de tuin, waar het een weelde aan inheemse en uitheemse soorten liet bloeien. Het bracht mijn vriendinnen-boerinnen, die thuis al eens graag in de moestuin wroeten, in vervoering. Elke match met ObsIdentify (voor de leken: een app die planten herkent) ontlokte hen een opgewonden gilletje. “Kijk hier, boerenkool orientalis!” Ditzelfde water volgen we nu stroomopwaarts. Naarmate de weg stijgt, vertakt de rivier zich in steeds kleinere stroompjes en watervalletjes.

Op ongeveer 1.500 meter hoogte neemt de berggids ons over van de chauffeur, voor wat een bescheiden klim lijkt te zijn van een paar uurtjes. Het is beduidend koeler op deze hoogte, maar de zon schijnt en we genieten met volle teugen van de frisse lucht en het welkome groen. Onze uitvalsbasis is de kleine stad Setti Fatma. Vanaf daar zal het omhoog gaan, richting de beroemde watervallen. Her en der worden we gevolgd door de nieuwsgierige snoetjes van de loslopende aapjes, en ja, een van ons vijven heeft wel degelijk een stukje cake van het ontbijt meegesmokkeld. Feest!

In de Ourika-vallei kan je dineren vlak naast de rivier. Beeld Stefanie De Clercq

Even ontsnappen aan de drukte van de medina in het Atlas-gebergte. Beeld Stefanie De Clercq

In de zomer, wanneer de temperaturen oplopen, is de vallei een gegeerd ontspanningsoord voor de Marokkanen zelf. Overal langs de rivier zijn kleurrijke guinguettes met tafeltjes en parasols, er hangt een heus vakantiesfeertje. Op een van deze vrolijke terrasjes zullen we na onze tocht zelf genieten van een welverdiend sapje. Maar nu eerst: klimmen. Piece of cake, lachen we nog, en het aapje lijkt met ons (mee) te lachen.

Wie dachten we eigenlijk dat we waren? (Het antwoord telt een aantal jaar minder dan de leeftijd die op onze paspoorten staat.) Als vijf houten klazen zitten we de volgende ochtend voor onze ovenverse broodjes, ons vers fruitsap, onze pannenkoekjes en onze cake. Een volle koffiekan doorgeven wordt een heikele klus – onze stramme spieren schreeuwen om wraak voor de onvoorbereide klimtrip van gisteren. We hebben niet onze beste nacht achter de rug. Ook niet onze langste, want de muezzin heeft zich alweer voorbeeldig van zijn taak gekweten. De eerste oproep van deze voorganger in het gebed schalt al om 4.45 uur door de luidsprekers die overal in de stad staan. Oordopjes noch gesloten ramen zijn tegen zijn devote bede bestand. Aziz ziet ons gekreun verwonderd aan. Of we een beetje rust nodig hebben vandaag? Of hij misschien een dagje in de hammam kan suggereren?

Tijdens de klim kijken we uit over het stadje Setti Fatma. Beeld Stefanie De Clercq

Gezegend zij onze gastheer, die ons de weg wijst naar een van de oudste hammams van de stad. Eentje waar ze wel weg weten met spieren van westerse toeristen, verzekert hij ons glimlachend – of ontwaren we in zijn ogen een glimp van leedvermaak? In ieder geval krijgt Aziz gelijk, al is vrouwenhammam Mouassine niet bepaald een onthaastingssauna met geurkaarsen en meditatieve muziekjes. Veeleer is het een fabriekje, strak geleid door een gedecideerde madam die ons zonder veel woorden heen en weer door de vochtige ruimtes dirigeert: hier uitkleden, daar onze spullen in de locker, hop, het moet vooruitgaan. Even is er wat onrust wanneer onze vriendin haar fototoestel opbergt – onmiddellijk staat de uitbaatster naast haar. Vous prenez des photos? Ze vraagt het ijskoud en afgemeten. We leggen geschrokken uit dat het alleen gaat om het wegbergen van het toestel, en met een kort knikje krijgen we de absolutie. De privacy van vrouwen is hier onmiskenbaar heilig, en veilig.

Een beetje ongemakkelijk in onze westerse lijven schuiven we aan voor een behandeling bij Bouchra en haar collega’s, onbeschroomde vrouwen die zich onderling wellicht vrolijk maken over onze schutterigheid. Ze vergasten ons op een behandeling met zwarte zeep, klei en arganolie – een meedogenloze schrobbeurt die het vel van ons lijf schuurt. Maar wat een zaligheid! Wanneer we helemaal dizzy bijkomen bij een aangeboden muntthee, zitten Bouchra & co. intussen aan de iftar. Ze werpen ons kushandjes toe. Natuurlijk, daarom moest het vooruitgaan! Wij waren de laatste klanten voor het verbreken van de vasten. En het is lastig schrobben met een lege maag.

Vrouwen baas

Het is overigens niet de eerste keer dat we terechtkomen op een plek waar vrouwen de touwtjes in handen hebben. Eerder zagen we op Djemaa el Fna hoe de verdiensten van het eetkraampje, waar luidruchtige mannen de show stalen, later verdwenen in de voorschoot van een vrouw die discreet op afstand bleef. Vanavond zullen we dineren bij Al Fassia, een restaurant in de hippe wijk Gueliz, dat al generaties lang door een all female cast wordt gerund. We pretenderen geen uitspraken te kunnen doen over de positie van vrouwen in de Marokkaanse samenleving, maar het maakt ons wel nieuwsgierig.

Tijdens het diner werpt een vriendin een andere kwestie op: hoe moeten we als ‘rijke’ toerist omgaan met mensen die, zo vertelde Aziz ons, tussen de 200 à 300 euro per maand verdienen? In elke reisgids staat dat je in de soeks moet afdingen, maar zij vindt dit lastig – waarom zou je minder betalen wanneer de prijs binnen je bereik ligt? De eerste keer dat ze het probeerde was ze trouwens zo zenuwachtig dat ze voor een paar oorbellen een hogere prijs noemde. De verkoper had gegrijnsd, en geaccepteerd. We schateren het uit en toosten op haar onbedoelde gulheid. Afdingen is een kunst, zoveel is zeker. Maar willen we die kunst wel beheersen?

Rommelmarkt

Op onze laatste dag besluiten we ons op te splitsen: een deel van ons gaat voor een bezoekje aan de paleizen Bahia en El Badi –een architectuurdagje, zeg maar – terwijl een ander deel de stad uit trekt, naar een rommelmarkt aan de Bab El Khemis. We zijn met drie die dit laatste scenario kiezen, en naarmate we ons verder van de medina wagen, baart onze verschijning meer opzien. Geregeld proberen behulpzame burgers ons weer op het rechte pad te brengen, richting ‘la place’. We bedanken vriendelijk en wandelen stug verder in noordelijke richting. Wat we ook merken: dat onze kleding uit de toon gaat vallen. We zijn sowieso niet van de diepe decolletés, maar we voelen aan dat ook onbedekte schouders hier maar matig worden geapprecieerd. De bloesjes en sjaaltjes gaan aan.

De ruïnes van het Paleis El Badi Beeld Stefanie De Clercq

Aan het steeds luider wordende koor aan polyfone stemmen leiden we af dat we in de juiste richting lopen. De marktkramers aan de stadspoort prijzen hun waren aan in de meest uiteenlopende timbres en toonaarden. Marokkaanse ‘rommel’ blijkt overigens niet gek veel te verschillen van Belgische: we snuisteren tussen kinderkledij, afgedankt servies, tapijten, namaakhandtassen, oude transistorradio’s…

Plots ontstaat er beroering: de vriendin naast mij krijgt een harde duw tegen haar rug en valt languit tussen de spullen van een kraampje. Een vrouw met een verwilderde blik schreeuwt haar iets toe en loopt dan hard weg.

Wij die nog rechtop staan blijven geschrokken gapen, maar de Marokkanen zijn sneller van geest. Zeker vijf verkopers buigen zich direct over onze vriendin heen, reiken haar de hand, helpen haar recht. Of alles oké is? Heeft ze zich bezeerd? Elle est folle, legt een man ons uit, wijzend in de richting van de plek waar de vrouw in de massa is verdwenen. Je m’excuse, je m’excuse, mompelt een oudere man hoofdschuddend, alsof hij ook maar iets te maken heeft met het voorval, alsof het hem persoonlijk treft dat wij dit in zijn stad moeten meemaken. Onze vriendin komt er met een schrammetje van af. Maar de zorg waarmee we worden omringd raakt ons. Heel even zijn we geen toeristen meer, maar mensen.

Verkopers van pigmenten voor het verven van textiel. Beeld Stefanie De Clercq

We praten erover na bij een eerste en laatste glaasje wijn, dat we discreet nuttigen op onze kamer. (Tijdens de ramadan is het voor Marokkaanse burgers verboden om alcohol te nuttigen, we willen onze gastheer niet provoceren.) We komen tot de vaststelling dat we in deze stad nogal wat contrasten hebben ervaren. De drukte van de soeks maar ook de weldadige openheid van het Atlasgebergte. De intellectuele verfijning in de Arabische kunsten naast de weldadige cultus van het lijf. De uitbundige verkoopcultuur in contrast met de strenge soberheid van het religieuze gebod. Vandaag ruilden we zelfs onze rol van toerist even in voor die van kwetsbare mens. We bezegelen onze reis met een zoete toost. Ja, Marrakech is veel, smaakt naar veel. Marrakech smaakt naar meer.