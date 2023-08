‘Via ons voedsel slikken wij dagelijks miljarden bacteriën in. Het merendeel daarvan overleeft het contact met ons maagzuur niet’

Vraag een willekeurige groep mensen waar de maag zit en de kans is groot dat ze allen naar de navelregio wijzen. Terwijl het orgaan hoger zit, ongeveer tussen de navel en het borstbeen. Vraag diezelfde personen, mochten ze al niet ijlings door uw nieuwsgierigheid weggevlucht zijn, de maag te tekenen, en wellicht zullen weinigen uitkomen bij een halve maan of een bokshandschoen: zo ziet de maag er namelijk écht uit. Kortom, er valt nog heel wat op te steken over het orgaan dat een paar keer per dag onze aandacht opeist en helaas ook vaak tot lastig op te lossen problemen leidt.

Wie zoniet alles dan toch heel véél over de maag weet, is professor Heiko De Schepper, maag-darmspecialist aan het UZA.

Hoe groot is de maag ongeveer?

Heiko De Schepper: “Dat varieert. Een lege maag is plat, maar als je ze vult met voeding kan ze enorm uitzetten. In neutrale toestand is de maag ongeveer 20 à 30 centimeter lang.”

Klopt het dat de maag tot veertig keer zo groot kan worden?

“Wellicht is het zoiets, ja. Een maag bestaat vooral uit spierweefsel, en dat is nu eenmaal zeer rekbaar. Je hebt vast weleens beelden gezien van eetwedstrijden in de VS waarbij mensen zoveel mogelijk hotdogs eten (toppers proppen in minder dan een kwartier tot ruim zeventig hotdogs in hun keelgat, red.). Bij zulke deelnemers zal de maag gigantisch uitzetten. Je kunt de capaciteit van je maag zeker vergroten door ze te trainen. Maar of dat ook een goed idee is, is een andere zaak.”

De maag bestaat uit verschillende, in elkaar overlopende delen.

“Bovenaan, naast de plek waar de slokdarm in de maag uitkomt, zit de maagkoepel, een soort ronding. Eten dat de maag binnenkomt, wordt daar eerst verzameld. Van daaruit wordt het voedsel naar beneden geduwd, naar de rest van de maag, om vermalen te worden. Het middelste gedeelte is het maagcorpus: daar wordt maagzuur aangemaakt, en enzymen die de eiwitten en vetten in onze voeding afbreken. Onderaan wordt het voedsel verder vermalen en zit de maaguitgang. De werking van de maag is te vergelijken met die van een sapcentrifuge. Je steekt er bovenaan een stuk groente in dat je naar beneden duwt. Het onderste deel van de maag knijpt voortdurend krachtig samen om het voedsel te vermalen.”

De maag wordt boven- en onderaan ook door twee kleppen afgesloten.

“Tussen de slokdarm en de maag zit een kringspier. In normale omstandigheden is die gesloten, omdat de maag vol zuur zit waartegen onze slokdarm niet goed bestand is. Als er te veel zuur naar boven komt, krijg je een pijnlijk, branderig gevoel en refluxklachten. Als we eten, opent die klep even – dat gaat automatisch als je slikt – zodat het voedsel in de maag naar binnen kan.

“Die klep gaat ook open als je tijdens het eten naast voedsel ook lucht inslikt. Die lucht stapelt zich in de maag op en creëert een zekere overdruk. Op gezette tijden gaat de klep even open, zodat de lucht naar buiten kan. Dan laat je een boer.”

Wij gaan er vaak vanuit dat de maag ons voedsel verteert, maar dat klopt niet: ze prepareert het voedsel voor de dunne darm.

“De bedoeling is inderdaad dat de maag het voedsel in kleine stukjes verdeelt en er een soort hapklare brij van maakt voor de dunne darm, want de eigenlijke vertering vindt dáár plaats.

“Het afbreken van het voedsel gebeurt door maagsap, dat vol zuur zit. Het is zo sterk als zoutzuur: steek je hand er een tijdje in, en er zal niet veel van overblijven.”

De maag moet er dus voor zorgen dat ze zichzelf niet verteert. Hoe beschermt ze zich tegen haar eigen zuur?

“Er zijn een aantal beschermingsmechanismen. De belangrijkste is de dikke, taaie slijmlaag waarmee de maagwand is bedekt. Die vormt niet alleen een fysieke barrière, maar bevat ook natriumbicarbonaat (ook bekend als baksoda, red.), een stof die zuur neutraliseert. De maag is in principe dus zeer goed bestand tegen maagzuur. Het onderste deel van de slokdarm en het begin van de dunne darm zijn dat ook een klein beetje, omdat ze ook met maagzuur in contact kunnen komen.

"De maagcellen worden ook veel sneller vernieuwd dan andere lichaamscellen. Ze krijgen het zwaar te verduren en delen daarom sneller. Dat is ook een reden waarom patiënten die chemotherapie krijgen, waardoor de celdeling tijdelijk wordt geblokkeerd, snel last krijgen van maagzweren, darmontstekingen en diarree.

“Farmaceuten moeten ook rekening houden met maagzuur. Om te voorkomen dat de maagsappen pillen zouden afbreken, zijn ze voorzien van een film die tegen maagzuur bestand is. Zo lost het medicijn pas op in de dunne darm, waar de werkzame stoffen kunnen worden opgenomen."

De maag produceert ook hormonen. Welke functie hebben die?

"Gastrine is een van de hormonen die de maag aanmaakt. Het zet de maagklieren aan tot het afscheiden van maagsap. Dat gebeurt wanneer wij eten zien, ruiken, of er zelfs nog maar aan denken. Allemaal om ervoor te zorgen dat de hele machinerie klaar is wanneer het voedsel arriveert."

Dat hele proces wordt op gang gebracht door de tiende hersenzenuw, beter bekend als de nervus vagus waar momenteel hele rekken populair-medische boeken over worden volgeschreven.

"De nervus vagus is een van de belangrijkste zenuwen van het spijsverteringsstelsel. Ze laat de maag samentrekken en maalbewegingen maken, en zet aan tot het aanmaken van gastrine, enzymen, enzovoorts. Als die zenuw beschadigd raakt, bijvoorbeeld tijdens een operatie, kan dat serieuze gevolgen hebben voor de spijsvertering.”

Een ander hormoon dat door de maag wordt afgescheiden, is ghreline.

“Ghreline prikkelt de eetlust. Het piekt vlak voor je begint te eten en neemt weer af wanneer je aan het eten bent, zodat je een verzadigd gevoel krijgt.”

Hoelang is de maag bezig met het verwerken van een maaltijd?

“Dat kunnen we meten met een testmaaltijd, meestal gaat het dan om een ei of een pannenkoek. De halfwaardetijd moet minder zijn dan 75 minuten. Dat wil zeggen dat je erin zou moeten slagen om in 75 minuten minimaal de helft van wat je hebt gegeten naar de dunne darm te jagen. Na een tweetal uur zou je maag dus volledig leeg moeten zijn. In realiteit, als je een maaltijd met meer vezels eet, zal dat proces trager verlopen. En bij vet voedsel zal het nog langer duren, omdat vet veel energie vergt van ons spijsverteringsstelsel.”

Een belangrijke en misschien wat minder bekende functie van de maag is dat ze ons tegen allerlei ongewenste micro-organismen beschermt.

“De maag is inderdaad een van de belangrijkste verdedigingsbastions van het lichaam. Via ons voedsel slikken wij dagelijks miljarden bacteriën in. Het merendeel daarvan overleeft het contact met ons maagzuur niet.”

Klopt het dat wij veel geluiden in de buikstreek verkeerdelijk aan onze maag toeschrijven? Zo zeggen we dat onze maag rammelt of gromt, maar in werkelijkheid zijn het dan onze darmen.

"Het zijn dan inderdaad de darmen die bewegen. Daar zit altijd wat vocht en lucht in, wat zorgt voor dat karakteristieke rommelende geluid.”

We moeten het dus over ‘grommende darmen’ hebben?

“Eigenlijk wel, als je het medisch juist wil hebben.” (lacht)

Velen onder ons hebben het wellicht al proefondervindelijk gemerkt: als we op een lege maag alcohol drinken, zijn we sneller dronken. Hoe komt dat?

“Alcohol irriteert het slijmvlies in de maag, waardoor de bloedvaten in de maagwand opzwellen en ze sneller alcohol opnemen. Als we ook iets eten, komt de alcohol niet meteen via de maagwand in het bloed terecht, maar via de dunne darm. Hoe meer voedsel je eet, hoe trager de maag werkt, en hoe langer het duurt voor de alcohol de dunne darm bereikt. De alcohol zal er ook veel meer gespreid toekomen.”

‘Het afbreken van voedsel gebeurt door maagsap, dat vol zuur zit. Steek je hand er een tijdje in, en er zal niet veel van overblijven.’ Beeld Geert Van de Velde

HET ZUUR

De wellicht meest voorkomende en ook een zeer vervelende maagklacht is reflux. Wat gebeurt er dan?

“Reflux kan optreden als de klep tussen de slokdarm en de maag niet goed afsluit, of te vaak opengaat. Daardoor kan de maaginhoud naar boven komen. Dat geeft dan het zogeheten ‘brandend zuur’, het gevoel dat je borst in brand staat. Dat kan tot bijna in de keel doorstijgen. Het is de belangrijkste refluxklacht, samen met het opnieuw proeven van je eten, of zuur in je mond.

“Een van de belangrijkste risicofactoren is overgewicht. Hoe zwaarder je bent, hoe groter de druk in je buik. Zo wordt je maaginhoud makkelijker naar boven geduwd.”

Speelt voeding een rol?

“Zure voeding zoals citrussap kan refluxklachten opwekken. Pikant voedsel ook, net als vet eten. Maar reflux kan ook uitgelokt worden door net na het eten te gaan liggen. De zwaartekracht houdt dan niet alles in je maag. Wij raden refluxpatiënten af om vlak voor het slapengaan nog te snacken.”

Maagzuurremmers kunnen een oplossing bieden. Ze behoren tot de meest geslikte geneesmiddelen. Zijn ze altijd nuttig, of worden ze te veel gebruikt?

“Het laatste. Uit cijfers van het RIZIV blijkt dat 20 procent van de Belgen in 2016 een voorschrift heeft gekregen voor maagzuurremmers. Maar uit studies blijkt dat ze in zowat 50 procent van de gevallen onterecht worden voorgeschreven, en het gebruik afgebouwd zou kunnen worden. Het probleem is dat niemand er graten in ziet om ze te blijven slikken, omdat ze – terecht – als veilig worden beschouwd. Vind maar eens een vijftigplusser die géén maagzuurremmers slikt. Soms zijn er goeie redenen om ze voor te schrijven, maar vaak is het niet nodig om ze continu te gebruiken. Bij langdurig gebruik zijn er weinig gezondheidsrisico’s, maar het is wel een enorme last voor de sociale zekerheid. In 2016 ging het om een kost van 106 miljoen euro voor het RIZIV.”

Maagzuurproblemen kunnen ook het gevolg zijn van gastritis, een ontsteking van het maagslijmvlies.

“Als het branderige gevoel door reflux wordt veroorzaakt, zit het achter het borstbeen. Als het door een maagontsteking wordt veroorzaakt, situeert het zich veeleer ter hoogte van de maag, dus ergens in de bovenbuik.

“Gastritis kan veroorzaakt worden door een virale of bacteriële infectie. Een bacterie die tot heel wat maagproblemen leidt, is de helicobacter pylori, een van de weinige bacteriën die het maagzuur overleeft. Ook sommige medicatie of overmatig alcoholgebruik kunnen een maagontsteking veroorzaken. Alcohol tast de beschermingslaag van de maagwand aan, waardoor ze ontstoken kan raken. Te veel gal in de maag kan ook tot een ontsteking leiden.”

Ook vrij frequent zijn maagzweren. Hoe ontstaan die juist?

“Een maagzweer is een vergevorderde vorm van ontsteking. De oorzaken zijn dezelfde als bij een maagontsteking: ofwel is het de helicobacter pylori, ofwel medicatie, meer bepaald ontstekingsremmers zoals Ibuprofen of Voltaren. Die tasten namelijk de maagbarrière aan. Daardoor ontstaat een soort lek waar het zuur kan invreten, tot diep in de maagwand. De zweer onderhoudt zichzelf en wordt almaar groter. De maagwand komt dus rechtstreeks in contact met het maagzuur, en dat kan tot zeer intense pijnen leiden.”

Kun je een maagzweer krijgen door een stressvolle job?

“Niet rechtstreeks nee, maar stress kan wel de gevoeligheid van het maag-darmsysteem vergroten, waardoor je vatbaarder wordt voor infecties. Een maagzweer zal bij iemand die veel stress heeft bovendien ook veel pijnlijker zijn, omdat stress de pijnzenuwen in de maag prikkelt.

“Maagzweren kunnen meestal behandeld worden met maagzuurremmers, in combinatie met antibiotica.”

Maagzweren kunnen ook dóór de maagwand vreten en een maagperforatie veroorzaken: dan zit je letterlijk met een gat in de maag.

“Het kan, maar zoiets zien we nog zeer zelden. Mede omdat zoveel mensen maagzuurremmers gebruiken. Dat remt de groei van maagzweren af. Daarnaast worden ze tegenwoordig ook sneller opgespoord en behandeld.”

ONTMAAGD

In zeldzame gevallen kunnen maagzweren wel tot maagkanker leiden.

“Bij veel patiënten spelen in zo’n geval ook nog andere risicofactoren, zoals roken, alcohol en de helicobacter. Als die bacterie tientallen jaren in de maag zit, kan ze die zo sterk aantasten dat er maagkanker ontstaat.”

Veel zout of gerookte voeding eten zou ook het risico op maagkanker verhogen.

“Zout is inderdaad een bekende risicofactor. Gerookte voeding is, net als grillen of barbecueën, ook niet gezond, omdat er dan rook door het voedsel wordt gejaagd, en er verkoolde resten op de voeding achterblijven. Daar zitten nitrosamines in, die als je ze geregeld eet op termijn tot kanker kunnen leiden. In landen waar veel gerookte vis wordt gegeten, zien we ook meer gevallen van kanker. In Japan komt maagkanker bijvoorbeeld veel vaker voor dan bij ons.”

Maagkanker kan vrij goed behandeld worden als het tijdig wordt opgespoord, maar de diagnose wordt vaak laat gesteld.

“Tumoren in het maag-darmsysteem leiden pas laat tot klachten. Concreet: wanneer ze de doorgang blokkeren. Een gezwel in de slokdarm zal snel tot klachten leiden, omdat het een smalle pijp is. Omdat maagtumoren lang onder de radar blijven, worden ze pas gevonden als ze al flink hebben kunnen groeien.

“Er zijn wel een paar symptomen. Bloedarmoede bijvoorbeeld, omdat tumoren constant lekken. Sterk vermageren, een plotse afkeer van voedsel of een verminderde eetlust zijn ook mogelijke klachten. Of pijn, wanneer de tumor door de maagwand vreet en de pijnzenuwen aantast.”

Wat zijn de overlevingskansen bij maagkanker?

“Dat hangt af van het stadium. Uit de laatste beschikbare cijfers uit de VS blijkt dat de overlevingskans na vijf jaar op 75 procent ligt. Als de kanker lokaal is uitgezaaid ligt die kans op 35 procent, en op 7 procent als hij sterk is uitgezaaid.

“De overlevingskansen zijn de laatste tien à vijftien jaar enorm gestegen, omdat de therapieën sterk verbeterd zijn. Meestal krijgen patiënten chemotherapie, al dan niet in combinatie met bestraling. In andere gevallen wordt de tumor chirurgisch verwijderd.”

In de maag kunnen ook bloedingen optreden. Ernstige bloedingen zijn blijkbaar te herkennen aan de zeer typische ontlasting die ermee gepaard gaat.

“Bloed bestaat voor een groot deel uit het eiwit hemoglobine. Als er veel bloed in de maag zit, zal het net zoals alle andere maaginhoud naar de dunne darm worden gestuurd, waar het wordt verteerd. Het lichaam beschouwt het gewoon als een eiwitbron. Het resultaat is een soort pekachtig verteringsoverschot, dat er echt uitziet als teer. Het is plakkerig en heeft ook een heel penetrante geur. Als je het één keer hebt geroken, vergeet je het nooit meer. Als ik ’s ochtends door de ziekenhuisgang loop, kan ik al ruiken of er iemand een bloeding heeft gehad.”

Alcohol en aspirine zouden maagbloedingen kunnen veroorzaken, omdat ze het maagslijmvlies soms laten ontsteken.

“Aspirine zit wat in dezelfde categorie als de ontstekingsremmers. Het tast de maagbarrière aan. In combinatie met een zweer kan dat tot een bloeding leiden. Ook alcohol kan de slijmlaag in de maag aantasten. Langdurig overmatig alcoholgebruik kan dan weer tot ernstige leverproblemen leiden. Het bloed van het maag-darmsysteem wordt ook door de lever gejaagd. Als de lever ziek is door chronisch alcoholgebruik, zet dat druk op de bloedvaten. Als ze onder grotere druk staan, gaan ze opzwellen. Zo krijg je spataders. Als er één knapt, kan dat tot heel hevige en zelfs fatale maagbloedingen leiden.”

Kunnen wij eigenlijk zonder maag?

“De maag staat in voor de voorvertering, door het voedsel tot een brij te vermalen. Maar zonder dat voorbereidende werk zal het lichaam nog altijd in staat zijn om voedsel te verwerken. Je zult je manier van eten dan wel moeten aanpassen en geen volledige maaltijden meer nuttigen, maar de hele dag door kleine beetjes.

“Bij maagkanker wordt de maag soms volledig weggenomen en de slokdarm aan de dunne darm vastgemaakt. Je raakt ze natuurlijk liever niet kwijt, maar je kunt perfect leven zonder maag.”

Een vreemde en misschien ook wat minder bekende maagaandoening is dyspepsie, ook weleens ‘een nerveuze maag’ genoemd.

“Dyspepsie is eigenlijk een verzamelnaam voor klachten die met de maagwerking samenhangen, zoals pijn, een branderig gevoel, het gevoel dat er na het eten een blok op de maag ligt, of snelle verzadiging, soms al na een paar happen. In de meeste gevallen is er geen duidelijke oorzaak aan te wijzen. Voor veel mensen is dat een teleurstellende diagnose: ze komen met veel pijn, maar als we een gastroscopie uitvoeren, zien we niks abnormaals. Mensen hebben liever een duidelijke oorzaak voor hun klachten. Het is vergelijkbaar met het prikkelbaredarmsyndroom. Dat is ook een chronische aandoening waarbij er geen duidelijke oorzaken aan te wijzen zijn. Dyspepsie kun je dus zien als een soort prikkelbaremaagsyndroom.”

MANDARIJN ALS MAAG

Bij obesitas wordt steeds vaker overgegaan tot een maagverkleining. Het lijkt zelfs bijna een routine-ingreep geworden.

“De meest voorkomende operaties bij overgewicht zijn de sleeve gastrectomie en de gastric bypass. Bij de eerste ingreep wordt met een soort chirurgische nietmachine een langwerpige reep van de maag weggesneden. Door het volume van de maag te verkleinen, ben je sneller verzadigd en eet je minder.

“De gastric bypass is iets complexer: de maag wordt dan via een kijkoperatie niet alleen kleiner gemaakt, maar de dunne darm wordt ook omhooggetrokken en bovenaan de maag vastgehecht – een bypass dus. Voedsel komt zo rechtstreeks in de dunne darm terecht. Je krijgt een klein restmaagje ter grootte van een mandarijn. Dat is rap gevuld en raakt dus snel verzadigd.”

Een van de vervelende nevenverschijnselen van een gastric bypass is het zogeheten dumpingsyndroom. Wat is dat precies?

“Bij een normale maag worden de vermaalde voedseldeeltjes mondjesmaat in de dunne darm gelost, zodat die nooit overbelast wordt. Na een bypassoperatie is dat gereguleerde filtersysteem verdwenen, en is er een rechtstreekse verbinding tussen het kleine maagje en de dunne darm. Als je dan te veel suikerrijke voeding eet, komt dat allemaal in één rush in de dunne darm terecht. Het verteringsapparaat is daar niet op voorzien. Het voedsel in de dunne darm zal veel vocht aantrekken, wat diarree veroorzaakt.

“Door die grote hoeveelheid eten in de darm maak je ook een gigantische dosis hormonen aan, terwijl dat normaal zeer gestaag gebeurt. Dat kan tot klachten leiden als ijlhoofdigheid, zweetaanvallen of duizelingen. Ook het suikerhormoon insuline zal zodanig massaal vrijkomen dat de bloedsuikerspiegel zeer sterk zal dalen, met een hypo als gevolg. Daardoor kun je ook flauwvallen, met alle gevolgen van dien.”

Zijn er in uw vakgebied de laatste jaren nog vermeldenswaardige ontdekkingen gedaan?

"Een Leuvense onderzoeksgroep heeft kunnen aantonen dat dyspepsie niet het gevolg is van een slecht functionerende maag, zoals we altijd aannamen, maar dat de meeste afwijkingen eigenlijk in de dunne darm zitten. De maagklachten ontstaan doordat de dunne darm signalen naar de maag terugstuurt om minder vlot te gaan werken. Dat onderzoek heeft de weg naar nieuwe therapieën geopend. Momenteel zit er heel wat in de pijplijn.”

Men heeft lang gedacht dat ons verzadigingsgevoel – en dus hoeveel we eten – vooral bepaald wordt door hoe vol de maag zit, maar we weten nu dat andere factoren een grote rol spelen.

“Die hebben vaak ook weer met de dunne darm te maken. Zo maakt de dunne darm een enzym aan dat het verzadigingsgevoel uitlokt. Het is dus de dunne darm die bepaalt hoe snel of traag de maag werkt, en niet de maag zelf. Als de dunne darm merkt dat er te veel voedingsstoffen toekomen, zal die de werking van de maag vertragen.”

Zijn er verder nog nieuwe ontwikkelingen?

“Wij kijken uit naar een nieuw medicijn: Itopride. Het komt eind dit jaar op de markt en heeft een gelijkaardige werking als Motilium en Primperan. Die geneesmiddelen gebruiken wij al tientallen jaren, maar voor sommige mensen helpen ze niet. Alternatieven werden nauwelijks ontwikkeld. Nu komt er voor het eerst sinds lang nog eens een nieuw geneesmiddel op de markt waar mensen met verteringsproblemen mogelijk baat bij hebben.

“In medische studies werkt Itopride zeer goed, en in Japan is het zelfs al een tijdje beschikbaar. We hebben er goeie hoop op dat we met dit nieuwe middel toch weer een aantal patiënten met chronische maagklachten zullen kunnen helpen.”

GEMBER EN KURKUMA

Wat kunnen we zelf doen om maagproblemen te vermijden? Een vaak gehoord advies is om op geregelde tijdstippen te eten, traag te eten en vooral ook goed te kauwen.

“Hoe groter de voedselbrokken die in de maag terechtkomen, hoe meer werk ze heeft. Goed kauwen zal de maag sparen en ook de vertering vlotter doen verlopen.”

Heeft het vermijden van bepaalde voeding nut?

“Vette voeding vertraagt de werking van de maag, het kost namelijk tijd om vet goed te verteren. Bruisende dranken zorgen dan weer voor meer druk in de maag. Een deel van het gas zal naar de dunne darm worden gedreven, waar het kan gaan irriteren.”

Wie geen last wil krijgen van brandend maagzuur zou ook beter uitkijken met zeer vette en vooral zachte kaas.

“Ik zeg mijn patiënten altijd: het is simpel, zaken waar je last van krijgt, kun je beter vermijden. (lacht) Er zijn een aantal voedingsmiddelen waarvan we zeker weten dat ze slecht zijn voor de maag: alcohol, en zure of pikante voeding. Maar als een lekker smeuïge camembert je geen maagproblemen oplevert, waarom zou je het dan laten?”

Koffie zou ook slecht zijn voor de maag.

“Koffie stimuleert de zuurproductie, waardoor je sneller reflux krijgt. Af en toe een kop kan geen kwaad, maar pas op voor overmatig gebruik, ook omdat het diarree in de hand werkt.”

Wat wél zeer goed zou zijn voor de maag is gember. Het zou onder meer brandend maagzuur en een opgeblazen gevoel helpen voorkomen.

“Van gember wordt gezegd – en daar is ook wel een beetje wetenschappelijk bewijs voor – dat het de pijnzenuwen kalmeert en dus een gunstig effect heeft op de gevoeligheid van de maag. Heel wat medicijnen werken op basis van gember. Gemberthee zou ook een kalmerend effect hebben op de maag.”

Kurkuma zou ook helpen bij maag- en darmklachten.

“Het is een beetje hetzelfde verhaal als gember, alleen is het voor kurkuma wat minder wetenschappelijk onderbouwd. Bij gember weten we ongeveer hoe het werkt, bij kurkuma veel minder.”

Vezelrijke voeding zou volgens zelfverklaarde experts dan weer goed zijn, omdat het maagsap dan veel werk heeft, waardoor het de maagwand minder snel kan aantasten.

“Vezels heb je vooral nodig om de stoelgang in de darm vorm te geven. De harde of onoplosbare vezels uit fruit of rauwkost zullen meer werk vragen van de maag. Bij mensen die al maagproblemen hebben, kan vezelrijke voeding dus net tot méér klachten leiden.”

Hebt u de indruk dat mensen voldoende wakker liggen van de toestand van hun maag?

“Er zijn maar twee delen van het maag-darmstelsel die je goed voelt: de endeldarm en de maag, het begin en het uiteinde. Van alles wat daartussen ligt, ben je je minder bewust. Ik denk dat mensen bij maagpijn vandaag sneller naar de dokter stappen dan vroeger. Maagklachten vermijden en je maag gezond houden, doe je gewoon door gezond te leven. Hoe dat moet, weet iedereen: niet roken, niet drinken, voldoende lichaamsbeweging, niet te veel zout en niet te veel rood vlees. Het is niet moeilijk, je moet het alleen ook dóén.”

