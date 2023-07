Vette vis, noten en avocado: dit moet je eten om gezond aan te komen

Vaak maken mensen zich zorgen dat ze te zwaar worden, maar het kan ook andersom. Wat moet je bij ongewenst gewichtsverlies eten om weer aan te komen?

“Ik verlies snel gewicht, zeker in stressvolle periodes vliegen de kilo’s er ongewild vanaf”, schrijft een vrouw. Aankomen lukt haar niet zo makkelijk. Wat kan ze eten om op een verantwoorde manier weer op gewicht te komen en te blijven?

Wie aan wil komen, eet meer calorieën. Dat kan lukken door elke dag fastfood naar binnen te werken, maar de vraag is of je je daar ook beter door voelt. Volgens diëtist Carlijn Appel kan de weegschaal ook op een gezonde manier omhoog. Ze stelt dat aankomen lastiger kan zijn dan afvallen. Stress of een verminderde eetlust door ziekte zijn factoren waar je vaak niet veel invloed op hebt. “Tegen je wil gaan eten maakt het vaak lastig.”

Appel merkt de laatste jaren in haar praktijk een toename van mensen die door stress ongewenst veel gewicht zijn verloren. “Zij vallen niet af door een ziekte. Daarom worden ze niet zo snel doorverwezen door de huisarts naar een diëtist en gaan zelf maar op zoek. Vaak krijgen ze te horen: ‘Je moet juist blij zijn’, terwijl dat gewichtsverlies dus ongewenst kan zijn.” Voor deze groeiende en zoekende groep die graag gezond wil aankomen – “Je komt online toch al snel bodybuildregimes tegen” – richtte Appel de online kennisbank ikwilaankomen.nl op.

Eén plakje beleg worden zo twee pakjes

Als beginstap raadt ze aan om te kijken wat je allemaal al eet. “Gebruik dat als basis. Eet vervolgens meer van alles.” Eén plakje beleg worden zo twee plakjes. Daarbij hoeft de maaltijd niet per se veel groter. “Het is een kwestie van je eten verrijken met producten die veel calorieën bevatten.” Daarvoor kun je het best producten met gezonde onverzadigde vetten eten: deze bevatten de meeste calorieën, aldus Appel. In noten, zaden, avocado, vette vis en olijfolie zit bijvoorbeeld veel onverzadigd vet. Kies daarnaast ook voor volle zuivel, zoals Griekse yoghurt of volle kwark. Appel vergelijkt het met een lunch in een restaurant. “Als je daar een broodje bestelt, krijg je doorgaans een broodje met van alles en nog wat erop. Breng thuis zo ook eens meer lagen aan om extra calorieën toe te voegen, zoals met noten in je yoghurt of een avocado op je boterham.”

Appel raadt mensen die gevoelig zijn voor gewichtsverlies aan om zes kleine maaltijden per dag te eten. “Met drie maaltijden alleen red je het amper om meer calorieën toe te voegen. Bouw daarom meer snackmomenten in. Eet tussendoor bijvoorbeeld twee crackers met kaas en ei, een handje noten of een smoothie met volle zuivel.”

Heeft het gewichtsverlies te maken met problemen met eetlust, dan adviseert Appel om tijdelijk eerst je vlees, vis of pasta te eten en daarna je groenten. Groenten vullen namelijk en leveren weinig calorieën op. “Als je dat tijdelijk doet, hoef je niet bang te zijn dat je te weinig vitaminen en mineralen binnenkrijgt. Die tekorten lopen niet zo snel op en desnoods kun je multivitamines erbij slikken. Ondergewicht is ongezonder dan tijdelijk minder vitaminen en mineralen.”

Drink daarnaast niet tijdens de maaltijd, omdat je daarvan ook een vol gevoel krijgt. Komt het gewichtsverlies door stress, kijk dan ook of je de oorzaak kunt aanpakken en zorg voor ontspanning bij de maaltijd.