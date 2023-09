Verzacht de septemberblues met deze mooie spullen en last-minute museumuitstap

Kaftwerk

Afgedankte cultuuraffiches van pakweg deSingel, Trix, Klara of Brussel Brost als cover van een notitieboekje of agenda, cooler wordt het niet. Het Antwerpse Redopapers verwerkt afval uit de grafische industrie tot ludieke papierwaren. Elke oplage is beperkt en geen enkele kaft dezelfde.

Notebook met kaft van Brussel Brost, 144 p., 29,80 euro, redopapers.com



Bouwen aan morgen

Spelen met kleuren en vormen stimuleert de creativiteit. Voor uitvinders in spe die de blokkendozen ontgroeid zijn, ontwikkelt het Deense Montana Furniture modulaire meubels in colorblockingstijl. De kindercollectie bestaat uit stapelbare kasten, rekken en bureaus om eindeloos mee te variëren. Alles wordt lokaal gemaakt van duurzame mdf en milieuvriendelijke lak, met keuze uit 43 kleuren.

Meubels vanaf 231 euro, montanafurniture.com



Spiekschoenen

De New Yorkse ontwerpster Nicole McLaughlin zaait al jaren verwondering met haar prettig gestoorde creaties, nu brengt ze samen met Vans ludieke schoenen met ingebouwde zakken uit. Geïnspireerd op de klassieke tuinschort ontwierp ze een reeks slip-ons met opbergvakjes voor minischaartjes, -harkjes en -schopjes. Of spiekbriefjes... Want iets doet vermoeden dat gewiekste studenten hier wel eens hun voordeel mee zouden kunnen doen.

Vans x Nicole McLaughlin, 110 euro, vans.be



Op de valreep: kunst op kindermaat in het Antwerpse M HKA.

Vraag de gemiddelde 9-jarige wat hij vindt van een museum vol moderne kunst en het antwoord luidt wellicht: saai. Om jonge kinderen warm te maken voor kunst bouwde kunstenhuis De Studio een heuse belevingsexpo in het M HKA. Samen met een groep leerlingen uit het derde leerjaar selecteerde curator Marc Verstappen een aantal kunstwerken die de zintuigen prikkelen. Het resultaat is een zaal vol interactieve installaties om écht mee te spelen, zoals de schommel van Kati Heck, de bowlingbaan van Dialogist-Kantor of de levensgrote Barbie-dozen van Job Koelewijn. Daarnaast stippelde het museum ook een kindvriendelijk parcours uit langs enkele nieuwe werken. Zo creëerde Daems van Remoortere Sundance (foto), een fontein die spuit in de richting van de zon.

Museum Spelen, nog t.e.m. 17/9, M HKA, Leuvensestraat 32, Antwerpen, muhka.be



Vrijheid blijheid

In een hoekje met een boekje, in het skatepark of in de vrije natuur: elk kind verdient een plek om zich samen of alleen te kunnen ontplooien. Het Spaanse kindermerk The Campamento viert creativiteit en vriendschap met de Los Amigos-collectie. Denk felle kleuren, uitbundige prints en oversized volumes om vrij in te bewegen.

Sweater met hartjesprint, 59 euro, katoenen broek, 72 euro, thecampamento.com