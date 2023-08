Verslaafd aan sociale media? Eerste onderzoeksresultaten suggereren wat je er aan kan doen

Verslaving aan sociale media wordt wel gezien als een van de grote mentale problemen van deze tijd. Hoe je dat het beste te lijf kunt gaan is nog lang niet duidelijk, maar de eerste resultaten suggereren wel in welke richting we moeten zoeken.

Wat doet het met je als je dagelijks urenlang rondhangt op sociale media? Het is een betrekkelijk nieuw fenomeen en het eerlijke antwoord is dat we het niet weten. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat zulk gedrag mentale problemen kan veroorzaken, al zijn er ook studies die aantonen dat het welzijn er juist door kan toenemen. Het ligt er maar net aan wat de context is en hoe de interactie met anderen online verloopt. Waarschijnlijk, want hoe dat precies werkt, is gissen.

Duidelijk is wel dat er heel wat mensen zijn voor wie het gebruik van sociale media het dagelijks leven verstoort. Ze houden er negatieve gevolgen aan over. Er zijn veel initiatieven om deze groep te helpen, van gesprekstherapie over de onderliggende oorzaken, tot een digitale detox waarbij de smartphone de deur uit gaat.

Maar werken die interventies? Onderzoeker Ruth Plackett van University College London zette in de Journal of Medical Internet Research op een rij wat we daar nu over weten. Voor die zogenoemde metastudie werden 23 onderzoeken geanalyseerd die daar de afgelopen jaren naar zijn gedaan. Dat waren niet de sterkste studies, tekent Plackett direct aan. Vrijwel allemaal gebruikten ze bijvoorbeeld studenten als proefkonijnen, waardoor de resultaten meer zullen zeggen over deze groep dan over de gehele bevolking. Maar de resultaten geven wel duidelijke aanwijzingen over welke interventies veelbelovend zijn.

Een limiet lost je probleem niet op

Vrijwel alle studies waarbij therapie werd ingezet tegen socialemediaverslaving zagen de klachten van depressie flink teruglopen. Ook andere klachten, zoals nervositeit of fomo (de angst om iets te missen), werden bij heel wat mensen minder. Vaak was de therapie in de vorm van gesprekken met hulpverleners, volgens vaste methodes zoals cognitieve gedragstherapie. Maar ook virtuele zelfhulp, gebaseerd op zulke therapieën, bleek te helpen. De resultaten van detox-interventies staken daar kaal tegen af. Nog minder resultaat boekte een digitaal dieet, waarbij het gebruik van sociale media wordt beperkt met limieten. Dat hielp vaker niet dan wel.

“Het is onwaarschijnlijk dat het helpt om alleen de tijd die op sociale media wordt doorgebracht terug te dringen”, zegt Plackett. “Zorgprofessionals moeten zich daarvan bewust zijn. Reflecteren op hoe en waarom we sociale media gebruiken kan wel helpen.” Ze tekent ook aan dat bij een ‘detox’ de potentiële voordelen van socialemediagebruik worden weggegooid. “Zeker voor jongeren is het je link met de wereld. Het kan behoorlijk ongemakkelijk zijn om dat weg te nemen en daar ga je je ook niet beter door voelen.”

Om meer te kunnen zeggen over wat wel werkt en wat niet bij problematisch gebruik, is volgens Plackett nader en beter onderzoek hard nodig. Er is heel veel dat we nog niet weten over socialemediaverslaving. “Bij nieuwe technologie zie je altijd snel heel veel experimenteel onderzoek,” zegt Plackett, “maar het duurt vaak even voor er robuuste onderzoeksmethodes worden ontwikkeld die je echt iets kunnen vertellen over oorzaak en gevolg.”

Meer onderzoek moet de effectiviteit van interventies beter in kaart brengen en ook duidelijk maken wie baat heeft bij welke interventies. Er zijn bijvoorbeeld sterke aanwijzingen dat de verschillen tussen mannen en vrouwen groot zijn. Een studie concludeerde bijvoorbeeld dat helemaal stoppen met sociale media voor de vrouwelijke deelnemers wat mentale winst opleverde, maar voor de mannen niet.