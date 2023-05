Verouderen is in. Kijk maar naar Andie MacDowell, Helen Mirren en Jamie Lee Curtis

De ene na de andere actrice omarmt de veroudering, en een enkel jonkie zegt zich er zelfs op te verheugen. Is het dan eindelijk cool om er ouder uit te zien?

“Vind je dat ik eruitzie als een 75-jarige omdat mijn haar nu grijs is? Dat maakt me niets uit. Ik wíl oud zijn. Ik word moe van jong proberen te zijn, ik wil niet jong zijn, ik ben al jong geweest”, zei Andie MacDowell onlangs in een interview met de Amerikaanse journalist Katie Couric. De actrice, vooral bekend van haar rol in de film Four Weddings and a Funeral uit 1994, is 65. En dat vindt ze niet erg.

Integendeel, ze is dolgelukkig met het feit dat ze haar krullenbos grijs heeft laten worden. En niet op een verontschuldigende ‘ik-had-geen-zin-meer-in-verven’-manier, maar gewoon, omdat ze dacht dat het haar wel zou staan. “En ik had gelijk, het staat me ook goed.”

Hoe verfrissend om een vrouw van haar leeftijd (of welke leeftijd dan ook) iets onvervalst positiefs over haar eigen uiterlijk te horen zeggen. Het heeft haar ook niet ‘onzichtbaar’ gemaakt, een veelgehoorde angst van vrouwen. Ze acteert nog steeds (bijvoorbeeld in de Netflix-serie Maid), staat op covers van modetijdschriften zoals Elle en is nog steeds een van de gezichten van beautymerk L’Oréal Paris.

‘Pro-ageing’

Ze is niet de enige beroemdheid op leeftijd die zich daarbij helemaal lekker voelt. Op een congres vorig jaar pleitte actrice Jamie Lee Curtis voor het afschaffen van het woord ‘anti-ageing.’ “Ik ben pro-ageing. Ik wil ouder worden met waardigheid en energie en me er niet voor verstoppen alsof het iets slechts is.” Botox heeft ze weleens geprobeerd. “Haalt dat de rimpel in je voorhoofd weg? Ja. Maar dan zie je er wel uit als een plastic poppetje.” Dus laat ze nu de ouderdom komen hoe die komt. En met dat 64-jarige gezicht won ze dit jaar een Oscar.

Nog zo’n icoon van de vrolijke veroudering is Helen Mirren. In 2014 werd de actrice (destijds 69) ook een van de gezichten van L’Oréal Paris en dat is ze nog steeds. Als misschien wel de enige beroemdheid ooit liet ze daarbij stipuleren dat ze niet wil dat de campagnefoto’s die van haar worden gemaakt worden gefotoshopt. Ze is verder een voorstander van het woord ‘opgroeien’ in plaats van ‘verouderen’ en zou de beauty-industrie graag omdopen tot ‘de swagger-industrie’, (swagger betekent zoveel als ‘branie’, SB), want een crème laat je misschien niet jonger lijken, maar kan je wel meer zelfvertrouwen geven.

Gehersenspoeld

Het accepteren van het verouderingsproces is één ding. Je erop verheugen is een stap verder. Toch is dat precies waar de Amerikaanse actrice Julia Fox (33) onlangs viraal mee ging op TikTok toen ze verklaarde: “Even dat jullie het weten, verouderen is dus totaal in, like fully.”

En ze doet er nog een schepje bovenop: “Als ik nog één product zie met ‘anti-ageing’ op het label, span ik een rechtszaak aan, want ik verouder toch wel, of ik nou wel of niet 500 dollar aan serum op mijn gezicht smeer.”

En nee, 33 is nauwelijks bejaard, maar zoals Fox later uitlegde: haar 27ste verjaardag bracht ze huilend door omdat ze dacht nu ‘oud’ te zijn, zo erg zegt ze te zijn gehersenspoeld door het heersende schoonheidsideaal, ofwel: “This is how deep shit is for women.” Goed, over rechtszaken hebben we sindsdien niets meer gehoord, maar het punt van Fox is duidelijk en je kunt nooit jong genoeg zijn om te beseffen dat oud worden “fucking hot!” is.