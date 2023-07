Vermiste kinderen op het strand: hoe vermijd je de paniek en hoe vind je ze snel terug?

Hoe meer zon, hoe meer vermiste kinderen: dat is een wetmatigheid waarover niet te discussiëren valt. Maar wat kun je doen om te vermijden dat je op een bomvol strand in paniek je kind moet zoeken? ‘Leer kinderen vooral hoe ze zichzelf moeten helpen.’

Vraag: hoe weten ze aan de kust dat het een goede zomer is geweest? Antwoord: aan het aantal vermiste kinderen. Zo telden ze vorig jaar 1.550 verloren personen aan de Vlaamse kust, een pak meer dan in de regenachtige zomer van 2021. Toen waren het er ‘maar’ 860. “De overgrote meerderheid daarvan zijn kinderen en dat cijfer ligt veel te hoog”, vertelt An Beun, directeur van de Intercommunale Kustreddingsdienst van West-Vlaanderen.

De zomervakantie is de piekperiode voor verloren kinderen. Logisch ook: ze zijn veel meer buiten dan in de winter. De grootste oorzaak, en u hoort het misschien niet graag, zijn onoplettende ouders. “Ik zeg dat niet om met de vinger te wijzen, ik weet dat het heel snel kan gaan. Je gsm piept, je leest even het berichtje en als je weer opkijkt, is je kind plots verdwenen”, zegt Julie Bellinkx van Stichting Amber Alert Europe.

Maar, zo vertelt Beun over de kust: “Wij zien ook ouders die zich op het strand installeren, hun boek of gsm tevoorschijn halen en de kinderen laten spelen. Ik begrijp dat ouders ook willen ontspannen, maar organiseer desnoods een beurtrol om de kinderen in de gaten te houden. Er zijn zelfs mensen die onze redders komen vragen om op hun kinderen te passen, maar ze zijn daar niet om te babysitten. Je bent zelf verantwoordelijk voor de kinderen die je meeneemt naar zee. Je kunt bovendien veel doen om te vermijden dat het misloopt.”

Polsbandjes

Een handigheidje, zeker voor kleine kinderen, zijn de zogenoemde wegloopbandjes of polsbandjes met daarop de naam van het kind en het telefoonnummer van een ouder of andere verantwoordelijke. Je vindt ze online in plastic of zelfs van leer, en aan de kust kun je ze gratis krijgen. “We delen ze uit aan de redders- en EHBO-posten, bij de toeristische dienst en via de handelaars aan de zeedijk”, zegt Beun. “Maar je kunt evengoed met alcoholstift je telefoonnummer op de arm van je kind schrijven.

Schuif ook altijd mee op als je kind zijn of haar speelterrein verlegt en ga zeker mee als het in het water wil. “Door de (onder)stroming schuiven spelende kinderen in de zee op zonder dat ze het merken. Tot ze plots hun ouders of herkenningspunten niet meer zien.”

Stap drie, zeker voor iets oudere kinderen: maak duidelijke afspraken. Eenmaal geïnstalleerd, op het strand of elders, spreek je een herkenningspunt af waar jullie elkaar zullen treffen als het misloopt. “Zoek samen naar iets wat opvalt, zoals een gebouw of een verdwaalpaal. Zorg ervoor dat het iets groots en unieks is dat niet verplaatst kan worden. Een ijskar of een groene parasol is geen goed herkenningspunt”, tipt Beun.

Leer je kind ook wat het moet doen als het toch verloren loopt, vertelt Bellinckx. Een goeie strategie is om een andere ouder om hulp te vragen. “We zeggen nogal snel dat kinderen niet met vreemden mogen praten, maar een ouder die met kinderen op stap is, is doorgaans een veilige optie.” Ook redders, politieagenten of andere officiële medewerkers kunnen helpen. “Dat moet je wel expliciet uitleggen aan kinderen, want die hebben vaak de neiging om in paniek zelf de weg terug te zoeken en denken er niet meteen aan om aan iemand te zeggen dat ze hun mama of papa kwijt zijn. Dan hebben je polsbandjes met telefoonnummer ook weinig zin.”

Redders verwittigen

En wat als je zelf merkt dat je kind verdwenen is? Panikeer dan niet te snel: de meeste verdwaalde kinderen worden snel teruggevonden – binnen de tien minuten, zegt Beun over de kust – en ontvoerders in witte busjes zijn gelukkig een zeer uitzonderlijk fenomeen. Aan de zee hebben spelende kinderen ook zelden de neiging om het water in te lopen, maar dwalen ze af op het strand, vaak zonder dat ze het zelf goed beseffen.

“Verwittig wel zo snel mogelijk de redders”, beveelt Beun aan. Er zijn namelijk best veel mensen die plots beseffen dat ze hun kind al een half uur niet gezien hebben en dan zelf gaan zoeken. “Tegen dat wij op de hoogte zijn, is er dan al anderhalf uur voorbij. Dat zorgt niet alleen voor veel paniek, voor hetzelfde geld zit dat kind al een uur bij ons op de EHBO-post te wachten. Als onze redders een kind alleen zien spelen, zullen ze immers altijd navragen waar de ouders zijn. Als zo’n kind dat niet weet, dan nemen ze hem of haar mee.”

In dezelfde orde: als je je kind elders kwijt bent, aarzel niet te lang voor je de politie belt. Bellinckx: “Mensen hebben het idee dat ze pas na zoveel uur de politie mogen verwittigen als iemand vermist is, maar dat klopt niet. Ik begrijp dat er een drempel is: je wilt niet meteen de politie alarmeren als je je kind kwijt bent op een drukke markt. Maar laat er toch ook niet te veel tijd over gaan, zeker niet als je bijvoorbeeld dicht bij een gevaarlijke baan bent. Er zijn te veel mensen die eerst familie en vrienden optrommelen, om pas na uren zoeken 112 te bellen.”

En wat met die leibandjes voor notoire weglopertjes of armbandjes met traceerbare chips? Bellinckx heeft er een dubbel gevoel bij. “Ouders kennen hun kinderen natuurlijk het best en moeten doen wat voor hen werkt. Maar zeker die bandjes geven een vals gevoel van veiligheid. Leer je kinderen om zichzelf te helpen, dat blijft het belangrijkste advies.”