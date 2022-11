Verkoop je een huis van voor 2001? Dan moet je vanaf vandaag asbestattest voorleggen: hoe geraak je eraan? En wat kost het?

Wat is het asbest-attest?

Het asbest-attest geeft informatie over de aanwezigheid van asbest in een gebouw. De bedoeling is zo het risico dat mensen worden blootgesteld aan schadelijke asbestvezels te beperken. Dat kan namelijk tot mesothelioom of ‘asbestkanker’ leiden.

Het attest beschrijft waar het asbest zich precies bevindt en of het in de huidige situatie een gezondheidsrisico vormt. Op basis van zo’n inventaris krijgt een gebouw het label ‘asbestveilig’ of ‘niet asbestveilig’. Asbestveilig is niet hetzelfde als asbestvrij. “Wanneer het asbest nog in goede staat is en bijvoorbeeld in een ontoegankelijk onderdak zit, vormt dat geen onmiddellijk risico”, zegt Jan Verheyen, woordvoerder van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). “De bedoeling is dat een koper daar zicht op krijgt en er bij een eventuele renovatie rekening mee kan houden.”

Vormt het aanwezige asbest wel een gezondheidsrisico – bijvoorbeeld in dakplaten, in vloerbekleding of in niet afgeschermde, verweerde isolatie rond verwarmingsleidingen – dan geeft het attest advies over hoe het veilig te verwijderen.

Voor wie is het bedoeld en waarom?

Vanaf woensdag moet een verkoper van een woning die voor 2001 is gebouwd een asbest-attest kunnen voorleggen. Voor die datum werd asbest verwerkt in ruim 3.500 materialen. In gebouwen zit het onder meer in asbestcement, dakleien, golfplaten, schouwpijpen, kunststof vloeren, sommige lijmen en plaasterisolatie.

OVAM schat de kans dat u op asbest stuit in een gebouw dat van voor 2001 dateert op 70 tot 90 procent, en gaat ervan uit dat er in Vlaanderen nog zo’n 2,3 miljoen ton asbesthoudend materiaal aanwezig is. Daarvan zit zo’n 865.000 ton in huizen en appartementen en 114.000 ton in schoolgebouwen.

In 1998 werden de meest courante toepassingen in gebouwen verboden, en in 2001 volgde nog een verbod op een beperkt aantal industriële toepassingen. De bedoeling is dat tegen 2032 iedere eigenaar van een woning die van voor 2001 dateert over een asbest-attest beschikt. Zo wil de Vlaamse regering Vlaanderen tegen 2040 ‘asbestveilig’ maken.

Geraakt u als verkoper nog tijdig aan een attest?

Voor de opmaak van een asbest-attest moet u een erkend asbestdeskundige inschakelen. De vastgoedsector trok onlangs aan de alarmbel over de lange wachttijden. “Wie nu een deskundige inschakelt, moet tot eind januari wachten op een plaatsbezoek”, zegt Kristophe Thijs van de Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen (CIB). “Wij vrezen dat de vastgoedmarkt tot stilstand zal komen. Wie niet over een attest beschikt, kan zijn woning vanaf 23 november namelijk niet verkopen.”

Dat de wachttijden oplopen, komt volgens het CIB doordat er te weinig deskundigen zijn. Tot dusver volgden volgens OVAM 1.100 mensen de opleiding tot asbestdeskundige en slaagden er 477 voor het examen. Wie geslaagd is moet zich voor hij of zij aan de slag kan eerst nog laten certificeren. Momenteel zijn er 260 deskundigen gecertificeerd. “Het aantal deskundigen neemt elke week toe, en wij doen er alles aan het certificeringsproces efficiënter te laten verlopen, zodat afgestudeerden sneller aan het werk kunnen”, zegt Verheyen.

Fedasbest, dat de asbestdeskundigen verenigt, wijst erop dat veel verkopers en makelaars ondanks waarschuwingen tot vlak voor de deadline hebben gewacht om een deskundige in te schakelen, in de hoop de verkoop nog ervoor te kunnen afronden. “Dan kan je niet binnen de kortste keren een attest verwachten”, zegt voorzitter Aert Vandebroek. Hoewel attesten al sinds 15 september worden uitgereikt, werd ruim de helft van de ongeveer 1.000 tot dusver afgeleverde attesten de voorbije week opgesteld.

Hoe vindt u alsnog een deskundige, en wat moet dat kosten?

Op de site van OVAM vindt u een lijst met bedrijven die minstens één gecertificeerde asbestdeskundige in dienst hebben. “Wij adviseren verschillende bedrijven te contacteren, want sommige hebben wel nog ruimte in hun agenda”, zegt Vandebroeck. “Het zijn vooral bedrijven die vooraf overeenkomsten hebben gesloten met de grote vastgoedspelers die nu in de problemen komen.”

Uit een rondvraag door OVAM op 18 november reageerden 89 deskundigen meteen dat ze niet overbevraagd zijn. De afvalstoffenmaatschappij plaatste die selectie ook afzonderlijk online, zodat mensen niet tevergeefs moeten rondbellen. Als ik een huis in Brugge wil verkopen, heb ik dan iets aan een deskundige met tijd in Turnhout? “Ga niet af op de hoofdzetel van de onderneming”, adviseert Vandebroek. “Sommige firma’s hebben deskundigen op verschillende locaties.”

Een attest kost volgens Vandebroek al gauw 600 à 700 euro. De prijs hangt af van de oppervlakte en renovatiegraad van de woning en van hoeveel laboanalyses van verdachte materialen nodig zijn. “Let op wat er wel en niet in offertes inbegrepen is”, adviseert Vandebroek. “Zijn er veel extra analyses nodig – aan 25 à 40 euro per stuk – dan kan de uiteindelijke prijs hoger uitvallen.”

OVAM, dat de prijs oorspronkelijk op ‘enkele honderden euro’s’ schatte, gaat ervan uit dat marktwerking de prijzen naar beneden kan drijven. “Zoals dat ook met het EPC-attest is gebeurd”, zegt Verheyen. “Wij adviseren offertes van verschillende deskundigen te vergelijken.”