Verknocht aan uw vaste champagne, of wil u eens iets nieuws proberen? De 15 beste budgetbubbels voor u geproefd

Verknocht aan uw vaste huischampagne, of toch benieuwd om eens iets nieuws en budgetvriendelijks uit te testen? Om het u makkelijk te maken, lieten we vier proevers met vakkennis los op de feestelijkste bubbels uit de supermarkt. Zij geven graag hun mening over welke flessen straks een plek in uw boodschappenmandje verdienen.

Vier juryleden proefden vijftien flessen uit het assortiment van Albert Heijn, Aldi, Carrefour, Colruyt, Cru, Delhaize en Lidl. Er is voor elk wat wils: alcoholvrij, cava, prosecco, crémant en mousserend, budgetchampagne, merkchampagne en tot slot ook een hybride categorie.

Beeld Rebecca Fertinel

Femke Vandevelde (35), culinair journaliste, krijgt het op haar heupen van het woord ‘bubbels’. Toch laat ze zich graag verleiden, bij voorkeur door delicate brut nature of extra brut. Ze drinkt liever uit coupes dan uit flutes.

Haar top 3:

1. Marquis de Villon Brut Grand Cru (30,99 euro)

2. De Chanceny Crémant de Loire Brut (21,99 euro, magnum)

3. Zientje Entre-Deux-Monts (12,90 euro)

Trésor Vets (27) runt als sommelier de vloeibare afdeling van The Jane** (Antwerpen), van wijnaankoop over het pairen met gerechten tot de fameuze wijnkaart. Tijdens de lunch of het diner serveert hij Krug als cham­pagne van het huis.

Zijn top 3:

1. Zientje Entre-Deux-Monts (12,90 euro)

2. Marquis de Villon Brut Grand Cru (30,99 euro)

3. De Chanceny Crémant de Loire Brut (21,99 euro, magnum)

Beeld Rebecca Fertinel

Journaliste Lene Kemps (62) schrijft over wijn, eten, mode en trends voor kranten en magazines. Ook na het werk slaat ze geen glas champagne af. Ze is geïntrigeerd door de opkomst van Belgische mousserende wijnen en heeft een zwak voor Italiaanse kwaliteitsbubbels: Franciacorta.

Haar top 3:

1. Taittinger Brut Réserve (39,99 euro)

2. Zientje Entre-Deux-Monts (12,99 euro)

3. Bernard-Massard Sélection Brut (11,59 euro)

Luc Haekens (54) heeft als podcast- en tv-maker (o.a. Het grote onbekende en De ideale wereld) een frisse nieuwsgierigheid naar bubbels, behalve wanneer ze zoet zijn. In 2015 begon Luc een eigen wijngaard van 80 are, Domein Coberger, waar hij stille wijnen verbouwt.

Zijn top 3:

1. Taittinger Brut Réserve (39,99 euro)

2. Marquis de Villon Brut Grand Cru (30,99 euro)

3. Chardonnay Meerdael Brut (19,99 euro)

Beeld Rebecca Fertinel

Beeld rv

Alchoholvrij

Codorníu Zero

Terwijl je voor alcoholvrij vroeger aangewezen was op de Kidibul van je kroost, hebben intussen heel wat wijndomeinen zich in dit gapende gat gestort. Wat meteen opvalt, is dat Codorníu Zero donkergeel kleurt en de bubbel tamelijk agressief is. Trésor merkt in de neus meteen het zoete profiel op, Lene maakt de vergelijking met ijswijn, een zoete dessertwijn op basis van suikerrijke druiven. In de mond komt Codorníu Zero droog over, terwijl het samenspel van appel, tropisch fruit en honing volumineus smaakt. Iedereen is het erover eens dat dit niet de frisse, zuivere stijl is waarmee je een aperitief inluidt of je honger aanscherpt. Hoewel niemand van ons compleet dol op deze Zero reageert, is dit een goed gemaakt alternatief voor wie geen alcohol drinkt.

6,99 euro, bij Albert Heijn & Delhaize

Vintense Prestige Blanc de Blancs 0.0%

Bij het Belgische merk Vintense kloppen ze zich op de borst: de verkoop van hun alcoholvrije ‘wijnen’ is de afgelopen vijf jaar verdubbeld. Maar hoe zit het met de kwaliteit? Wij proeven een heldergele blanc de blancs op basis van 100 procent chardonnay. Voor Trésor neigt de strakke neus in het beste geval naar olijven, al heeft het volgens Luc ook iets chemisch. In vergelijking met Codorníu sprankelt deze Vintense Prestige iets bescheidener en is het palet behalve zoet ook floraal, met aroma’s van vlierbloesem, granny smith en verveine die onze neus blijven prikkelen. Als je deze Prestige met echte wijn vergelijkt, blijf je behoorlijk teleurgesteld achter. Wat mij betreft kan je net zo goed een glas appelsap of een eigen mocktail drinken: goedkoper en minder plakkerig.

8,19 euro, bij Carrefour, Colruyt & Delhaize

Beeld Rebecca Fertinel

Beeld rv

Cava

Gran Barón Brut Reserva

Als eerste alcoholische bubbel is met Gran Barón de meestverkochte cava van Colruyt aan de beurt. We gaan voor de Brut Reserva die 18 maanden op fles heeft gelegen. Wijt het aan de overstap naar alcohol, maar deze cava komt stevig binnen. De Gran Barón Brut Reserva bevat naast groene toetsen ook heel wat frisse zuren. Achteraan in de keel blijven er door de rijping wat rokerige toetsen hangen, merkt Luc op. Hij is een liefhebber van houtgerijpte pinot noirs en chardonnays; in sprankelende wijnen weet hij veroudering maar matig te appreciëren. Ook voor Lene valt deze cava niet al te soepel. “De frisse aanzet clasht met de houtrijping, ik had veel rijpere aroma’s verwacht.” Tussen het walsen door ontstaat nog meer consensus: iedereen mist balans, finesse en complexiteit.

8,39 euro, bij Colruyt

Raimat Lo Fred de Ponent Brut Reserva

Rond de flessenhals van deze Raimat prijkt de leuze ‘viticultura sostenible’, wat suggereert dat deze cava duurzaam verbouwd is. “Duurzaam betekent hier biologisch”, verduidelijkt Trésor. “Dat wil zeggen dat Raimat geen chemische of synthetische bestrijdingsmiddelen gebruikt, net zomin als herbiciden, pesticiden of insecticiden.” In het glas heeft deze romige cava een fijne mousse en een soepele afdronk. Ik geniet van het evenwicht tussen de elegantie van het fruit en de kracht van het hout – deze cava heeft namelijk 15 maanden gerijpt. “Ideaal voor doordeweeks”, merkt Luc enigszins verrast op. Lene stemt in: “Ik ben verbaasd door de volheid en het afrondende bittertje waardoor deze Raimat vermoedelijk overeind blijft naast een gerecht.”

15,99 euro, bij Delhaize

Beeld rv

Prosecco

Freixenet Extra Dry

Er valt veel te zeggen over Italiaanse prosecco. Dat onze noorderburen gretige afnemers zijn, bijvoorbeeld. Hoewel de stijl de laatste jaren ook bij ons aan een opmars bezig is, blijven Belgen voorzichtig nippen. Ligt dat aan de typische zoete neus? Die is in het geval van Freixenet best gasrijk, moet Trésor toegeven. Laat je niet van de wijs brengen: ‘extra dry’ betekent niet ‘zeer droog’, maar de term wijst op de resthoeveelheid suiker (12 à 17 gram per liter). Hoe fruitig het palet ook ruikt en proeft – aan tafel verzamelen we een bonte fruit- en bloemenmand met kweepeer, witte perzik, lychee en vlierbloesem – de afdronk is nagenoeg onmiddellijk weg en misschien maar goed ook. Gelukkig kan de fles door haar ­design van parelglas ook dienstdoen als vaas of kaarshouder.

10,99 euro, bij Carrefour, Colruyt & Delhaize

AH Excellent Selectie Prosecco Brut

Het wezenlijke verschil tussen prosecco en champagne, cava of crémant is de productiemethode. Bij prosecco gebeurt de tweede gisting niet (verplicht) op fles, maar eenvoudiger en sneller via stalen tanks. Bij het inschenken van deze Albert Heijn-prosecco valt meteen de levendigheid van de bubbel op. Aanvankelijk zit het bloemige palet op de voorgrond, al deemstert die na enkele seconden weg en overheerst witte peper de afdronk. Niemand van ons reageert enthousiast. Vooral de lichtheid eigen aan prosecco kan ons niet bekoren. Maar: wie op zoek is naar een vlotte doordrinker zonder al te veel complexiteit, weet welke fles in het mandje moet. Voor mij is één glas alvast voldoende, of het zou als onderdeel van een Aperol spritz moeten zijn.

7,99 euro, bij Albert Heijn

Beeld Rebecca Fertinel

Beeld rv

Mousserende wijn

Bernard-Massard Sélection Brut

Wanneer je iets bekends proeft, komt nostalgie al eens om de hoek loeren. Lene slaakt een gil van opwinding én een tevreden zucht wanneer ze merkt dat ik de mousserende wijn van Bernard Massard – een Luxemburgs wijnhuis dat al sinds 1921 bestaat – ontkurk. “Dit is de favoriete fles van de bomma.” Net zoals bij champagne maakte deze Bernard Massard een tweede vergisting op fles door. Het overwicht van chardonnay zorgt voor fraîcheur en toch blijft na een tweede slok alleen amandel en vanille over. Voor die prijs kan je betere en minder commerciële alternatieven vinden, besluiten Luc en Trésor. Opnieuw die zucht. “En toch voelt deze fles als een veilig dekentje”, fluistert Lene.

9,89 euro, bij Carrefour, Colruyt & Delhaize

Chardonnay Meerdael Brut

Hoewel deze Belgische mousserende wijn al meermaals in de prijzen viel, ziet het etiket er best curieus uit. Misschien zegt dat iets over de wijnmakers, die liever in productkwaliteit dan in marketing investeren. “Met de opbrengst van de verkoop van zijn mosterdbedrijf begon Paul Vleminckx dit wijndomein”, geeft Luc mee. “Ik heb als wijnmaker al lessen gevolgd op zijn domein.” In het Hageland wordt naar Meerdael verwezen als Belgische champagne, maar dat is het uiteraard niet. De rest van het panel is benieuwd. Het gulle fruit – volgens Trésor rijpe appel, perzik en steenfruit – en de tonen van brioche evolueren in het glas mooi van een zachte schuimwijn tot chauvinistisch alternatief voor klassieke champagne.

19,99 euro, bij Delhaize

De Chanceny Crémant de Loire Brut

Tot een jaar of vijf geleden gold de regel: hoe groter de fles, hoe beter (voor de foto). “Die mythe is gelukkig al ontkracht”, lacht Trésor. “Magnums zijn vaak prijziger omdat de fles in productie ook meer kost. Het is wel zo dat wijn in magnums (dubbel zo groot als een gewone fles, red.) beter veroudert omdat er minder zuurstof de fles binnendringt en de wijn daardoor gelijkmatiger rijpt.” Deze goudgele mousserende wijn, die minimaal 18 maanden gerijpt heeft, valt zacht op de tong én pakt ook nog eens uit met frisse zuren. Naast het rijpe fruit blijft bij mij vooral hazelnoot, biscuit en brioche hangen – wat ik met champagne associeer. Wat prijs-kwaliteit betreft, ga ik overstag voor deze crémant. Ook Lene ziet er wel iets in. “Zo’n fles in een mooie ijsemmer, dat doet je goesting in de feestdagen krijgen.”

21,99 (1,5 l) euro, bij Delhaize

Louis Pommery Brut

Hoewel de producent er alles aan doet om je te doen geloven dat je een champagne in handen hebt, wordt deze Louis Pommery gevinifieerd in Hampshire. Het bekende Franse champagnehuis Pommery week uit naar Zuid-Engeland voor het specifieke kalk- en krijtrijke terroir. De mousserende wijn met een prijskaartje van bijna 30 euro zaait verdeeldheid. Voor Trésor zijn zowel de neus als de mond nogal eendimensionaal. Maar dat ie vlot wegdrinkt, vindt Lene net een voordeel tijdens de feestdagen waarop de ene na de fles andere fles gekraakt wordt. Voor mij is de zilte mineraliteit in de neus veelbelovend – wat zeg ik, de fruits de mer mogen nu al aanrukken – maar de smaak met accenten van limoen, appel en peer valt daartegenover nogal flets uit. Misschien toch lekkerder bij fish-and-chips?

29,99 euro, bij Delhaize

Beeld rv

Champagne

Comte de Senneval Brut

In tijden van crisis lijkt onze nood aan een luxeproduct net te groeien. Als eerste budgetchampagne proeven we de huischampagne van Lidl die voordelig geprijsd staat: 14,99 euro per fles. Is het überhaupt mogelijk om een goed gemaakte champagne onder de 20 euro te kopen, vraagt Luc zich luidop af. We nemen de proef op de som. De mousse is alvast royaal aanwezig. In eerste instantie valt Comte de Senneval hard op de tong – mogelijk door het overwicht van chardonnay op de andere champagnedruiven. Ook het tweede contact doet onze mond samentrekken, alsof er een steekspel tussen zoet en zuur aan de gang is. “Wrang”, vindt Lene. Verder stelt de korte afdronk teleur. Luc heeft het zelfs over koolzuurgas in de keel.

14,99 euro, bij Lidl

Veuve Durand Brut Réserve

Van de Lidl-parking hoppen we naar de wijnrekken van Aldi. Veuve Durand bevat volgens het etiket in aflopende hoeveelheid pinot noir, pinot meunier en chardonnay. Luc reageert opgelucht. Deze champagne bevalt hem een stuk beter. De geur van appel, peer en perzik is aangenaam en intens. De mousse is niet overweldigend en volgens Trésor is de stijl ook een pak lichtvoetiger en zachter door de fruitige en soepele pinot noir. Lene en ikzelf beamen dit fijne mondgevoel. Het is niet de premisse van Aldi om de beste champagne in huis te hebben, maar hun budgetchampagne kan gerust naast een duurdere champagne gedronken worden zonder uit de toon te vallen.

14,99 euro, bij Aldi

Marquis de Villon Brut Grand Cru

De huischampagne van Colruyt heeft ook een grand cru-uitvoering die 30,99 euro kost (tegenover de reguliere versie van 25,99 euro), maar wat krijg je daarvoor terug? Fijne belletjes, zo blijkt. Luc reageert meteen enthousiast, dit is een van de beste die hij tot nu geproefd heeft. Opnieuw heeft pinot noir het overwicht waardoor de frisse champagne structuur en karakter krijgt. De gebruikte druiven zijn afkomstig uit grand cru-wijngaarden waar in theorie de beste omstandigheden (naar hoogte en terroir) gelden om champagne te verbouwen. Ondanks de fruitigheid ontbreken er geen rijpe tonen in de Marquis de Villon Brut Grand Cru. De amandel en aanwezige biscuit zorgen voor een rijke en volle afdronk. Niet goedkoop, maar volgens iedereen aan tafel elke cent waard.

30,99 euro, bij Colruyt

Taittinger Brut Réserve

Een van de meest verkochte champagnes van de op een na grootste wijngaard in ­Champagne. Taittinger blijkt met zijn 28 hectaren daarenboven een van de lievelingschampagnes van Luc te zijn. “Voor mijn Play4-programma De blauwe gids heb ik destijds prins Simon de Merode ontmoet, die me introduceerde bij de familie Taittinger tijdens een champagnelunch. Die ervaring komt terug bij elke slok.” Trésor, Lene en ik verdiepen ons intussen in de fruitige geuren met perzik en witte bloemen, tot we ook hints van toast en zelfs een vleugje vanille meekrijgen. Bovendien heeft elke fles Brut Réserve minstens drie jaar in de 4de-eeuwse krijtkelders in Reims doorgebracht. Ligtijd die bij het prijskaartje wordt geteld?

39,99 euro, bij Delhaize

DMM 03/12 getest bubbels Beeld Rebecca Fertinel

Beeld rv

Hors catégorie: net een tikje anders

Zientje Entre-Deux-Monts

Als laatste proeven we een hybride categorie waaraan, behalve druiven, ook appels en vlierbloesem­siroop te pas zijn gekomen. Zientje is een mousserende fruitwijn van het Belgische Entre-Deux-Monts in Westouter. Bio-ingenieur Martin Bacquaert past hier de méthode traditionnelle uit de Champagne toe. Door zijn frisse en elegante stijl die het midden houdt tussen kruidigheid (kruidnagel) en floraliteit (vlierbloesem) is Zientje een atypisch aperitief dat sowieso een gespreksonderwerp oplevert. Ook tijdens een (kaas)dessert kan je met deze lichtzoete bubbel, die volgens Trésor “al eens neigt naar bubble­gum”, alle kanten op. Met een prijs die net boven een commerciële prosecco ligt is Zientje, wat prijs-kwaliteit betreft, een echte aanrader.

12,90 euro, bij Cru

Beeld Rebecca Fertinel