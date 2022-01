Verdubbel je verlof in 2022: hoe je van 29 vakantiedagen 62 vrije dagen maakt

Belangrijk om te weten: de puzzel geldt enkel voor werknemers die van maandag tot en met vrijdag werken, volgens een vast uurrooster. Bovendien moeten zij individueel hun verlof kunnen inplannen, na overleg met de werkgever.

“Je mag nog een ‘slimme planning’ willen opmaken, helemaal zelf je vakantie bepalen is in de meeste gevallen niet mogelijk”, zegt Marijke Beelen. “De opname van vakantie is namelijk wettelijk beschreven. In de eerste plaats beslissen de sectoren over vakantiedagen. Wat met het collectief verlof? Wat met het inhalen van feestdagen die op een inactiviteitsdag vallen? Die beslissingen moeten elk jaar voor het daaropvolgende jaar genomen worden. Het bekendste voorbeeld is de bouwsector, die jaarlijks collectief vakantie neemt.”

Zo maak je van 29 vakantiedagen 62 vrije dagen • Aan paasmaandag 18 april koppel je vier vakantiedagen. De twee aanpalende weekends zorgen voor negen opeenvolgende vrije dagen.

• O.H. Hemelvaart valt op donderdag 26 mei. Neem op 27 mei verlof en je hebt vier dagen vrij.

• Koppel aan pinkstermaandag 6 juni vier verlofdagen. De twee aanpalende weekends zorgen voor negen dagen vrij op een rij.

• Onze nationale feestdag valt op donderdag 21 juli. Neem ook 22 juli op en je bent vier dagen vrij.

• O.L.V. Hemelvaart valt op maandag 15 augustus. Ook hier: vier vakantiedagen extra opnemen zorgt voor negen dagen vrij op een rij.

• Allerheiligen valt op dinsdag 1 november. Neem vier dagen verlof die week en je bent negen dagen thuis. Als je de week erop ook vier dagen opneemt in combinatie met Wapenstilstand vrijdag 11 november, dan ben je die periode zestien dagen vrij met acht dagen vakantie-opname. Een verdubbeling dus.

• We hebben nog zeven vakantiedagen over. Veel mensen nemen graag vrij in de kerstperiode. Neem in dat geval zeven dagen op van 22 december tot en met 30 december. De twee weekends die daaraan gekoppeld zijn bezorgen je een vrije periode van elf dagen (en zelfs twaalf indien je op 2 januari 2023 – de daaropvolgende maandag – vrij kan nemen).

Iedereen akkoord? Dan is alles mogelijk

“Als de sector zelf niets vastlegt, is het aan de ondernemingen – in de ondernemingsraad of met de syndicale delegatie – om collectieve vakantiedagen vast te leggen voor de hele onderneming. Als die organen er niet zijn, is het aan de werkgever en werknemer om samen een collectieve vakantieregeling uit te werken. Gebeurt dat niet, dan is er tot slot het individueel overleg tussen werknemer en werkgever. De een kan zijn wil daarbij niet opleggen aan de ander. Er moet altijd een akkoord komen tussen werkgever en werknemer. Als beide partijen akkoord gaan, dan is alles mogelijk”, zegt Beelen.

Beeld Getty Images

Samen met de juridisch adviseur overlopen we de jaarkalender van 2022, op zoek naar de beste momenten om het meeste uit 29 vakantiedagen – het jaarlijkse gemiddelde van een Belg – te halen. Er zijn in 2022 ook drie feestdagen die op een inactiviteitsdag (zaterdag of zondag) vallen. Die nemen we niet mee in onze eerste berekening maar ze kunnen eventueel tot een nog interessantere puzzel leiden. Die voegen we onderaan nog even toe, voor de lucky few die volledig vrij spel hebben. “Wanneer je de feestdagen die op een inactiviteitsdag vallen mag opnemen, hangt af van werkgever tot werkgever en sector tot sector. Ofwel mag je die op de eerstvolgende activiteitsdag opnemen, ofwel is er een collectief vastgelegde verlofdag, vaak op een brugdag, of een andere dag die de werknemer zelf mag kiezen”, duidt Beelen nog.