Veggierecept: India en de Balkan in één potje

Simpel, in het seizoen en vegetarisch of vegan: Louise De Brabandere gooit drie troeven in de blender.

Er is geen purist aan mij verloren gegaan. Een goed uitgevoerde fusion kan mij beslist bekoren. Zo haal ik ingrediënten graag uit hun comfortzone of combineer ik bereidingen uit schijnbaar onverenigbare keukens. In dit gerecht worden een Indiaas geïnspireerde groentecurry en een romige kokossaus met warme specerijen afgewerkt met crunchy filodeeg.

Dat laatste vindt zijn wortels in de Balkan en wordt ook in het Midden-Oosten en Noord-Afrika vaak gebruikt. Filodeeg is flinterdun deeg op basis van water, bloem en een beetje olie. In tegenstelling tot bladerdeeg rijst het niet, maar wordt het net ultrakrokant. De bekendste toepassing met filodeeg is hoogstwaarschijnlijk het mierzoete Turkse gebak baklava, maar het veelzijdige deeg leent zich evengoed tot hartige taarten of krokante hapjes. Denk maar aan pittige samosa’s of met kaas en spinazie gevulde filorolletjes. Het vormt ook een handig veganistisch (en botervrij) alternatief voor bladerdeeg bij het maken van onder andere millefeuille of appelflappen.

Deze originele groentecurry kan u helemaal op voorhand ­maken. Beleg de schotel vlak voor het serveren met filodeeg en schuif in de oven. Lekker handig wanneer u bezoek hebt.

Beeld Amber Vanbossel

Groentecurry met knapperig filodeeg

Voor 4 personen: 6 à 8 vellen filodeeg / 500 g zoete ­aardappel / 600 g witte kool / 400 g bloemkool / ­neutrale olie / 1 ui, versnipperd / duimgroot stuk gember, geraspt / 2 tenen knoflook, tot moes geplet / 2 el currypoeder / 2 tl garam masala / ½ tl chiliflakes / peper en zout / 600 ml kokosmelk / 1 tl komijnzaad

1. Verwarm de oven op 180 °C. Gebruik je bevroren filodeeg, haal dan het deeg uit de diepvriezer en laat in de verpakking ontdooien zodat het deeg niet uitdroogt.

2. Schil en snijd de zoete aardappel in hapgrote stukken. Snijd de witte kool in dunne repen en verdeel de bloemkool in roosjes.

3. Verhit wat neutrale olie in een stoofpot en stoof de ui 2 min. aan over een middelhoog vuur. Voeg de gember toe en roerbak 1 min. verder alvorens de knoflook en specerijen toe te voegen.

4. Blus na 1 min. met kokosmelk en voeg de zoete aardappel, witte kool en bloemkoolroosjes toe. Kruid met peper en zout. Zet een deksel op de pot en laat in ongeveer 15 min. over een laag vuur gaar pruttelen. Roer af en toe. Schep de curry voorzichtig over in een ovenschaal.

5. Haal het filodeeg uit de verpakking en kwast de vellen een voor een in met neutrale olie. Maak met je handen een ‘nestje’ van de deegvellen en leg boven op de curry. Besprenkel met komijnzaad en bak in ongeveer 15 à 20 min., of tot het deeg goudbruin en krokant is. Haal de curry uit de oven en serveer.