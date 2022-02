Veggie voor groentjes: 5 makkelijke recepten om een maand zonder vlees af te trappen

Nee, koken zonder vlees hoeft niet mega­ingewikkeld te zijn. En dat ook vegetariërs massa’s plezier kunnen maken in de keuken, bewijzen deze foto’s en recepten van BURP, ofwel fotograaf Kris De Smedt en foodstylist Erik Vernieuwe.

Hulkbrij

Dit heb je nodig voor 4 personen

230 g erwtjes (blik of bokaal) / 1 rijpe avocado / 1 teentje knoflook / 1 kleine rode ui / 1/2 limoen / 1 tl ahornsiroop / versgemalen peper / grof zout / tabasco / verse munt en dille / eetbare bloemen / brood

Zo maak je het

1. Laat de erwtjes uitlekken.

2. Verwijder het vlees uit de avocado.

3. Pel de knoflook en ui.

4. Mix de erwtjes, avocado, knoflook en ui in een keukenrobot. In een kom met een vork pletten kan ook, dan is de textuur minder fijn.

5. Knijp er limoensap overheen, doe er ahornsiroop bij en meng.

6. Kruid naar smaak met peper, zout en tabasco.

7. Serveer in een potje of op brood en versier met munt, dille, eetbare bloemen en al wat lekker is.

Meteoorballen

Dit heb je nodig voor 4 personen

500 g aubergine / zout / 2 teentjes look / 40 g parmezaan / versgemalen peper / gemalen komijnzaad / 1 groot ei / 85 g panko / olijfolie / ahornsiroop

Zo maak je het

1. Snijd de aubergines in dikke plakken.

2. Bestrooi met een beetje zout en leg ze 30 minuten in een vergiet.

3. Spoel het zout weg met koud water en knijp er met een droge keukendoek zoveel mogelijk vocht uit.

4. Mix aubergine, look en parmezaan kort in een keukenrobot tot grof gehakt.

5. Doe het gehakt in een kom, kruid met peper, zout en komijn en meng er ei en panko doorheen.

6. Rol het gehakt tot balletjes en leg ze in de diepvries om uit te harden, dan houden ze straks beter hun vorm.

7. Verdeel de balletjes op een bakplaat met bakpapier en bestrooi met olijfolie, bak 25 minuten in een voorverwarmde oven op 220 °C.

8. Besprenkel met een beetje ahornsiroop.

Cowboysalade

Dit heb je nodig voor 4 personen



bosje koriander / 5 bosuitjes / 1/4 rode kool / 3 tomaten / 1 blik rode bonen (400 g) / 1 blik mais (400 g) / 1 el koolzaadolie / 2 el limoensap / zout / versgemalen zwarte peper

Zo maak je het

1. Hak koriander, bosuitjes, rode kool en tomaten in stukjes.

2. Spoel de bonen en mais onder koud water en laat even uitlekken.

3. Meng alle ingrediënten in een grote kom.

Wortelvulkaan

Dit heb je nodig voor 4 personen



1 kg wortelen, in blokjes / 115 g boter, in blokjes / 1 el honing / 1 tl zeezout / 1 tl versgemalen peper / 1/2 tl gemalen muskaatnoot / een snuifje kaneel

Zo maak je het

1. Stoom de wortelblokjes gaar en zacht in ongeveer 25 minuten. Je kan ze ook koken maar maar dat maakt de puree straks zwaarder.

2. Doe ze in een kom en plet met een pureestamper of een vork.

3. Doe er de rest van de ingrediënten bij en meng.

4. Maak er een vulkaan van.

Circuseieren

Dit heb je nodig voor 12 stuks

6 eieren / 1 tl mosterd / 1/2 rijpe avocado / snuifje zout / versgemalen peper

Zo maak je het

1. Kook de eieren 10 minuten of gebruik een eierkoker voor hardgekookte eieren.

2. Laat ze afkoelen en pel onder koud stromend water.

3. Halveer de eieren.

4. Verwijder de dooiers, bewaar die in een kom en leg de eiwitten op een bord met de bolle kant naar beneden.

5. Doe yoghurt, zeste en sap van limoen, mosterd en avocado bij de dooiers en plet met een vork tot een gladde massa.

6. Vul er de eieren mee, gebruik een koffielepel.

7. Kruid met peper en zout.