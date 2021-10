Vederlichte aubergines: met kwaliteitsvolle ingrediënten kan het amper fout gaan

Laat u eens leiden door wat er onweerstaanbaar uitziet bij de groenteboer, slager, kruidenier of speciaalzaak. Met kwaliteitsvolle ingrediënten kan het amper fout gaan. Ricotta, aubergines en passata vormen bijvoorbeeld een toptrio.

Regelmatig krijg ik de vraag waar de inspiratie voor deze receptenrubriek vandaan komt. Elke week een nieuw recept, hoe begint een mens daaraan? Zoals dat meestal gaat met inspiratie komt die net niet op het moment dat je er, tegen de deadline, gejaagd naar op zoek bent. Achter een computerscherm kreeg ik nog maar zelden een aha-erlebnis. Het is een cliché, maar creatie komt tot stand door buiten te komen, te doen, zien, ­proeven, ruiken en vooral – in mijn geval – door veel te koken. Geloof het of niet, maar de beste recepten komen meestal haast als bij toeval tot stand.

Zo zag ik op een dag, in Italië, potten gevuld met ­lauwwarme, dagverse ricotta staan op de toonbank van de slagerijafdeling. Een paar uur later kreeg ik van de ­vriendelijke buurman een zak vol zelfgeteelde, glimmende aubergines en een fles huisgemaakte passata toegestopt. Aan de boom in de tuin van het vakantiehuis hingen ­geurige citroenen. Op zo’n moment valt de puzzel als ­vanzelf in elkaar. Eenvoudige ingrediënten van ­topkwaliteit zijn het geheim tot elk succesvol gerecht. Het is dan enkel nog een kwestie van samenbrengen en de juiste technieken toepassen. En zelfs daar geldt meestal het credo: eenvoud siert.

De aubergines snij ik in lange plakken, ze gaan zonder ­vetstof in een loeihete grillpan. Aubergines zijn als een spons en nemen alle olie op die ze krijgen. Door te veel vetstof toe te voegen, verliezen ze soms hun delicate smaak. Grillen zorgt hier voor een licht gerecht zonder aan smaak in te boeten. Ondertussen gaat de zeste van citroen, samen met een bussel fijngesneden basilicum, een handvol Parmezaanse kaas, peper, zout en een geut olijfolie door de ricotta. Op elke plak gegrilde aubergine schep ik een eet­lepel van het ricottamengsel en rol ik ze zorgvuldig op. De involtini gaan gezellig dicht bijeen in een grote ovenschaal en daarna gaat de fles goddelijke passata over de rolletjes. Afwerken doe ik – uiteraard – met veel Parmezaanse kaas (mozzarella werkt net zo goed, maar maakt het geheel iets zwaarder). Half uurtje de oven in, et voilà.

Beeld Hannes Vandenbroucke

Gevulde auberginerolletjes

Dit heb je nodig voor 4 personen

2 grote aubergines / 500 g ricotta / 20 g basilicum, fijngehakt / zeste van 2 citroenen / 100 g Parmezaanse kaas, ­geraspt / olijfolie / peper en zout / 1 l passata

Zo maak je het

1. Verhit de oven op 180°C. Snijd de ­aubergines in de lengte in plakken van 4 à 5 millimeter. Laat een grillpan loeiheet ­worden over een hoog vuur en gril de ­plakken kort en krachtig aan beide kanten.

2. Meng de ricotta met de ­basilicum, ­citroenzeste, de helft van de ­Parmezaanse kaas en een geut olijfolie. Breng op smaak met flink wat peper en zout.

3. Verdeel enkele eetlepels passata, samen met een eetlepel olijfolie, over de bodem van een ovenschaal. Schep een eetlepel van het ricottamengsel op het breedste uiteinde van een aubergineplak en rol vervolgens op. Leg in de ovenschaal. Werk zo alle ­aubergineplakjes op en kruid de rolletjes met peper en zout alvorens de rest van de passata over de rolletjes te gieten.

4. Werk af met de overgebleven ­Parmezaanse kaas en schuif 20 à 30 min. de hete oven in.

5. Serveer eventueel met een frisse salade en wat brood.