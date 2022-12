Vanaf mei 2023 met nachttrein van Brussel naar Berlijn

De eerste rit van de nieuwe nachttrein is op 25 mei gepland, met een nachtrit richting de Lage Landen. Wie dan in Berlijn om 22.56 uur vertrekt, komt daags nadien om 9.27 uur aan in terminus Brussel-Zuid, of iets vroeger om 8.47 uur in Antwerpen. Vanuit Berlijn zal de 'ES 452' sporen op zondag, dinsdag en donderdag.

Andersom vertrekt nachttrein 'ES 453' op maandag, woensdag en vrijdag in Brussel-Zuid om 19.22 uur (20.01 uur in Antwerpen), met de allereerste rit op 26 mei. Deze trein arriveert om 6.48 uur aan het perron van Berlin Hauptbahnhof. Er zijn ook stops in Roosendaal, Rotterdam Centraal, Den Haag HS, Amsterdam Centraal, Amersfoort, Deventer, Bad Bentheim en Hannover Hbf. Op het traject van Berlijn naar Brussel vallen de stops in Amersfoort en Den Haag weg.

Boeken vanaf eind februari

De nachttrein met tien rijtuigen biedt de reizigers zitplaatsen, ligplaatsen ('couchettte') en slaapplaatsen, met prijzen vanaf 49 euro voor een zitplaats, vanaf 79 euro voor een 'couchette' en vanaf 109 euro voor een slaapplaats. Tickets zijn te boeken vanaf 20 februari. Ontbijt is inbegrepen bij de couchette- en slaaprijtuigen. De coupés met ligplaatsen (vier of zes bedden) en slaapplaatsen (drie bedden) kunnen volledig privé geboekt worden. Ook de fiets en huisdieren (bij een privécoupé) kunnen mee.

Het is de bedoeling om vanaf december 2023 de treindienst voorbij Berlijn te verlengen tot Dresden en de Tsjechische hoofdstad Praag, zoals initieel het plan was. Indien mogelijk willen de initiatiefnemers vanaf 2024 ook van drie ritten per week naar een dagelijkse trein gaan. Voor de aangekondigde plannen is "alles in kannen en kruiken", verduidelijkt mede-initiatiefnemer Chris Engelsman. "De ambitie is om de route alsnog te verlengen naar Dresden en Praag, maar ook om op te schalen naar een dagelijkse treindienst."

“Een bijzondere oost-westverbinding tussen drie Europese hoofdsteden”, klinkt het ook in een persbericht. “Eindelijk wordt er weer een directe treinverbinding tussen Berlijn en Brussel aangeboden. Met één overstap reis je door naar Parijs, Londen, Praag en Warschau.”

Rijtuigen

European Sleeper start de verbinding op met gehuurde rijtuigen en wil op de kortere termijn investeren in eigen rijtuigen. "Door bestaande tweedehands zitrijtuigen op te knappen en om te bouwen tot slaaprijtuigen, verwachten we binnen twee tot drie jaar ongeveer dertig slaaprijtuigen beschikbaar te hebben met meer comfort, meer privacy-opties en een moderne uitstraling. We werken ook aan de bestelling van compleet nieuwe slaaprijtuigen, maar de levertijd daarvan is veel langer", aldus Engelsman. De nodige rijtuigen vinden, is het moeilijkste aspect om een nieuwe nachttreinverbinding in de steigers te zetten, klinkt het.

Het zal om de tweede nachttrein in België gaan, na de NightJet van de Oostenrijkse spoorwegmaatschappij ÖBB richting Wenen. European Sleeper kondigde eerder al plannen voor nachttreinen naar de Franse skigebieden en Barcelona aan, maar daar zijn nog geen details van bekend.

European Sleeper smolt eerder samen met het Belgische nachttreininitiatief Moonlight Express. Bij de laatste aandelenuitgifte hebben zich ongeveer 1.400 nieuwe aandeelhouders aangesloten, die samen 2 miljoen euro investeerden in European Sleeper. Voor de financiering van gerenoveerde rijtuigen zijn er gesprekken met mogelijke investeringspartners.