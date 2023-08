Vanaf 12 jaar gaat de helft van de jongeren alleen naar school, Vias roept op tot extra waakzaamheid

Voor het onderzoek werden 640 kinderen tussen 10 en 14 jaar bevraagd over de manier waarop ze naar school gaan en hoe ze zich in het verkeer gedragen. In ons land gaan de meeste kinderen (31 procent) te voet naar school, maar ook het openbaar vervoer (19 procent), de wagen (18 procent) en de fiets (18 procent) zijn populaire manieren om op school te geraken.

Vias merkt evenwel op dat er omslag gebeurt zodra kinderen naar het middelbaar gaan. Vanaf de leeftijd van 12 jaar gaat meer dan de helft (51 procent) alleen naar school (te voet of met de fiets), bij de 10- en 11-jarigen is dat 36 procent. “Het is een scharniermoment”, zegt woordvoerder Stef Willems. “Steeds meer jongeren worden vanaf het middelbaar minder vaak met de wagen gebracht. Jongeren die op de drempel van de puberteit staan, zijn zich echter niet altijd bewust van alle risico’s in het verkeer.”

Volgens de cijfers gaat de verkeersveiligheid van jonge weggebruikers de goede richting uit. In 1992 vielen er nog 90 jonge verkeersdoden jonger dan 14 jaar, terwijl het er in 2022 ‘slechts’ acht waren. Dat zijn tien keer minder dodelijke slachtoffers in dertig jaar. Let wel: de cijfers fluctueren, maar de voorbije tien jaar waren er gemiddeld 14 jonge verkeersdoden. Dat is een duidelijk dalende trend. “De situatie is objectief verbeterd”, zegt Willems. “Niettemin moeten we blijven streven naar een verdere daling. Vorig schooljaar raakten nog elke dag 14 kinderen op weg naar school of terug naar huis gewond in het verkeer.”