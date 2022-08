Van zoete overvloed tot hartige salade

Kom hier met al dat sappige zomerfruit. En meng de zoete vruchten niet alleen door uw ochtendyoghurt, maar verwerk ze eens tot smaakvolle, hartige gerechten, zoals deze cavaillonsalade met gezouten ricotta, sugarsnaps en chili.

De zomer brengt ons haast automatisch dichter bij de natuur. Op vakantie trok ik bijvoorbeeld elke ­ochtend op blote voeten naar buiten om rijpe vijgen van de boom te plukken. Zette u ooit al eens uw tanden in een vrucht die seconden ervoor nog verbonden was met moeder aarde? Het is een compleet andere ervaring, die groenten en fruit uit de supermarkt eten plots bevreemdend maakt.

Een gelijkaardig gelukzalig gevoel bekruipt me vaak op zondagochtend, wanneer ik naar de biologische boerenmarkt trek om er zonder boodschappenlijst te kopen wat er lekker uitziet. Dé belichaming van het cliché dat geluk in kleine dingen zit. U raadt het al, ik had een topzomer.

perfect op warme dagen

Hoe kan het ook anders, met een weelde aan sappige ­perziken, dieprode kersen, kleurrijke bessen, fluweelzachte abrikozen en een variëteit aan meloenen? De natuur verwent ons met een overvloed aan vers, rijp fruit. Geniet en ­verorber het voordat we weer maandenlang vastzitten aan het beperkte aanbod van appelen en peren.

Met een beetje creativiteit en vooral enkele hartige smaakmakers eet je fruit niet enkel ’s ochtends in je yoghurt of als vieruurtje, maar verwerk je ze makkelijk in een lichte lunch of avondmaal. Zo at ik watermeloenpartjes met een pikante Thaise dressing en pindanoten. Of kersen met chili, olijfolie, limoensap en verse koriander, een Israëlisch geïnspireerd bijgerecht. Op de heetste dagen, wanneer het eigenlijk te warm was om te eten, laat staan te koken, flanste ik deze frisse cavaillonsalade ineen. De mix van het zoete, sappige oranje vruchtvlees met de hitte van de chili­peper, het frisse en knapperige van venkel in combinatie met gezouten ricotta maken van deze salade een echte zomertopper. De perfecte te-warm-om-te-eten-lunch of ideaal als licht avondmaal met een gebakken stukje vlees of vegetarisch alternatief.

Beeld Hannes Vandenbroucke

Hartige cavaillon-salade

Voor 2 personen

200 g sugarsnaps/ handvol ­amandelen/ 4 el extra vierge olijfolie/ 1 ­el citroensap/ snuf chiliflakes/ zwarte peper en fleur de sel/ 1 lente-ui/ ½ ­rijpe cavaillon (of charentais)/ ½ venkel/ 5 g basilicum/ 5 g munt/ ricotta salata (of pecorino romano)/ 2 tl sumak

Zo maak je het

1. Snijd de sugarsnaps doormidden en kook in gezouten water beetgaar. Hak de amandelen grof en rooster in een droge pan, over een laag vuur goudbruin. Meng de olijfolie, citroensap en chiliflakes dooreen. Breng op smaak met flink wat zwarte peper en zout.

2. Versnipper de lente-ui. Schil de meloen en verwijder de pitjes. Snijd vervolgens in hapgrootte stukken. Snijd de venkel met een mandoline (of vaste hand) in dunne plakken. Verscheur de basilicum en munt.

3. Overgiet de sugarsnaps, venkel, meloen, lente-ui, amandelen en verse kruiden met de vinaigrette en meng goed dooreen. Schik op een bord of serveerschotel. Schaaf met een ­dunschiller enkele plakjes van de kaas en sprenkel over de salade. Werk af met sumak.