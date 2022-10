Van wild tot vegan Koreaans: 6 kookboeken om meteen uit te proberen

Beeld rv

Chinese-ish

In dit niet zo klassieke kookboek gaan chef-kok Rosheen Kaul en illustrator Joanna Hu op zoek naar hun culinaire identiteit. Ze werden geboren in China, maar groeiden op in Australië en verenigen het beste van twee werelden nu in een heerlijk boek. Chinese-ish maakt je wegwijs in de ingewikkelde ingrediënten en leert je de basistechnieken van de Chinese keuken, van rijst koken tot dumplings maken. Gechikt voor beginners en gevorderden.

Uitgegeven bij Good Cook, 224 p., 23,50 euro

Beeld rv

The Korean Vegan

In haar debuutboek The Korean Vegan, vernoemd naar de gelijknamige foodblog, legt Amerikaans TikTok-fenomeen en vegan adept Joanne Lee Molinaro haar ziel bloot. Hartverwamende gerechten met een persoonlijke link, zoals de zwartebonen­noedels die ze altijd op haar verjaardag at of de chocolade-zoeteaardappelcake die haar moeders leven redden. Familiegeschiedenis is onlosmakelijk verbonden met lekker eten. Alle recepten zijn plant-based en geïnspireerd op de Koreaanse traditie.

Spectrum uitgeverij, 224 p., 34,50 euro

Beeld rv

Wildoogst. Koken met wilde paddestoelen, noten en vruchten

Kastanjes rapen is een jaarlijkse traditie, maar ook eekhoorntjesbrood, vlierbessen en walnoten zijn het lekkerst recht uit de natuur. De herfst is het moment om je wintervoorraad in te slaan, maar hoe begin je eraan? Wildplukster Elsje Bruijnesteijn legt uit hoe je eetbare soorten herkent, waar ze groeien en hoe je ze in gerechten verwerkt.

Terra Lannoo, 224 p., 24,99 euro

Beeld rv

Bistrotier

Boeuf bourguignon, uiensoep of crème brûlée: vanaf nu serveer je het beste uit de Franse bistro­keuken bij je thuis. Chef en auteur Stéphane Reynaud schotelt in de vuistdikke kookbijbel 250 recepten voor die meteen het Parijse cafégevoel oproepen. Om de ervaring compleet te maken, vind je bij elk gerecht de aangepaste wijn.

Fontaine uitgevers, 480 p., 44,50 euro

Beeld rv

De zilveren lepel bakboek

De zilveren lepel, hét ­naslagwerk van de ­Italiaanse gastronomie, trakteert voor het eerst op een best of ­patisserie. Goed voor 140 zoetigheden uit de verschillende regio’s, van Abruzzo tot Sicilië. De 50 belangrijkste ­basisrecepten worden stap voor stap uitgelegd met foto’s.

Spectrum uitgeverij 360 p., 47,99 euro

Beeld rv

The Fast Five

De dagelijkse kost van Donna Hay is snel en laagdrempelig, maar altijd even verrukkelijk. In haar nieuwste boek The Fast Five zet de Australische bestsellerauteur klassieke pasta’s, taco’s of ovenschotels naar haar hand, met telkens vijf smaakvariaties op het thema. Serveer met de bijpassende salsa’s en het is gegarandeerd elke avond feest aan tafel.

Spectrum uitgeverij, 224 p., 24,99 euro