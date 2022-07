Bent u verslaafd? ‘Absoluut niet!’, denkt u nu mogelijk. U snuift geen coke, drinkt met mate en een jointje is een vage herinnering uit een ver verleden. Toch bent u waarschijnlijk verslaafd: dagelijks dringen ogenschijnlijk banale zaken ons leven binnen, die niet zo onschuldig zijn als ze misschien lijken.

De wetenschap achter verslavingen

De belangrijkste vraag is natuurlijk: waarom vallen we zo snel ten prooi aan een banale verslaving, zelfs zonder dat we het beseffen? Waarom zoeken we altijd die roes op?

De wetenschap achter verslavingen is op z’n minst confronterend te noemen, want in feite doen we het onszelf aan: “Ons brein is de grootste drugsdealer, onze hoogsteigen Pablo Escobar.”

Beeld KAAN

Sluipmoordenaars op kousenvoeten

Wat zijn die stille sluipmoordenaars, die onopgemerkt en argeloos ons leven binnenwandelen, om er vaak niet meer te vertrekken? Alledaagse geneugten zoals een kopje koffie bij de ochtendkrant, een glaasje wijn bij het avondeten of die paracetamol voor het slapengaan: het blijken vaak wolven in schaapskleren.

Lees er hier alles over:

Roken

Een wolf die zijn schaapskleren al een aantal jaar kwijt is gespeeld: roken. Herinnert u zich nog de tijd dat een sigaretje op een vliegtuig, in restaurants, tussen spelende kinderen in een binnenspeeltuin of op het bureau de normaalste zaak van de wereld was?

Ondertussen wordt roken terecht gestigmatiseerd wegens bijzonder ongezond. En toch staat u groezelig voor de automatische schuifdeuren van uw kantoor aan een stinkstokje te lurken, toch denkt u altijd in uw achterhoofd aan het volgende trekje.

Geen nood: het is nog niet te laat.

DM illustratie corona verslaving Beeld Sven Franzen

Enkele opvallende getuigenissen

Van een verslaving afkomen lukt niet van vandaag op morgen. “De tijd moet rijp zijn, je moet de juiste mensen om je heen hebben, de juiste vrienden, de juiste partner”, zegt Paul ‘Lange Polle’ Van Bruystegem, bassist van Triggerfinger.

Ook deze getuigen praten over de pijn en de hindernissen, maar ook de geneugtes van stoppen met een verslaving.