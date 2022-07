Van studentenkot tot fabriekspand: deze vijf woningen werden getransformeerd tot oases van licht

1. Dit huis groeit mee met zijn bewoners

Wat ooit een Leuvens studentenkot was, is nu een hedendaagse stadswoonst die baadt in het licht. Eigenaars Stan en Mia kochten het pand ooit voor hun drie zonen, maar besloten het te transformeren tot een plek om hun pensioen door te brengen. De volledig glazen zuidgerichte achtergevel brengt licht naar binnen en ook de splitlevels helpen daarbij. Er is zelfs een glazen lift. Binnenmuren of deuren zijn er amper.

2. Antwerps fabriekspand werd loft

Heidi Veeckmans bouwde een Antwerps fabriekspand om tot een zonovergoten tweepersoonsparadijs. “Ik had onmiddellijk een indeling in mijn hoofd, met het ritme van de zon als leidraad. Ik word nog elke dag goedgezind als ik ’s morgens de gordijnen opendoe.” Om het open gevoel te bewaren, maar toch de nodige privacy te creëren, ontwierp ze een houten box met daarin een badkamer en wasberging en een slaaphoek voor dochter Emmylou (5).

Beeld Luc Roymans

3. Van donkere zolderverdieping naar zonovergoten loft

Elias en Adrien kochten een donkere zolderverdieping in Anderlecht. De verdieping van 180 vierkante meter met een plafond van 9 meter hoog leek ruim genoeg voor twee appartementen. Zo min mogelijk muren en deuren, dat was het plan. De vrienden wilden geen volledige verdiepingen. De houten vloeren van de ­platforms rusten op de bestaande stalen balken en zijn met elkaar verbonden via een ­elegante wenteltrap. Het licht uit de koepel ­bovenaan valt zo tot in de leefruimte.

4. Vervallen koterij werd leefkeuken

Lindsay en Maxim stuitten tijdens hun huizenjacht op een art-decohuis in Sint-Niklaas. De architecten overtuigden hen om de bijhorende koterij te laten staan. Er kwam een volledig glazen achter­gevel die een drietal meter naar binnen inspringt. Het resultaat is een overdekt terras dat ’s zomers het huis fris houdt. De architecten haalden ook de verdiepingsvloer eruit waardoor een hoge ­ruimte ontstond die enorm veel daglicht binnenlaat. Het kwam er allemaal zonder dat de achterbouw moest sneuvelen.

Beeld Luc Roymans

5. Opknapbeurt werd totaalrenovatie

Wat een opknapbeurt zou worden, eindigde in een totaalrenovatie. Tom en Pieter maakten een moderne oase van rust van hun gedateerde fiftieswoning. De leefkeuken op de eerste verdieping kreeg een mezzanine, met een metalen draaitrap die naar de knusse zitruimte op tuinniveau leidt. Dé aandachtstrekker is het imposante raam dat vanaf de tuin tot bovenaan de eerste verdieping reikt. “Door de grote ramen hebben we volop daglicht en genieten we het jaar rond van het uitzicht op de tuin”, zegt Tom.