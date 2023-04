Van stad naar strand: in Letland bieden Riga en Jūrmala de ideale combinatie

De grootste collectie art-nouveaugebouwen van Europa, fascinerende musea, houten datsja’s uit vervlogen tijden en een eindeloze kustlijn in een beschutte baai: in Letland bieden Riga en Jurmala de ideale combinatie van sprookjesstad en droomstrand.

‘ART = SHELTER’ staat er in grote letters op de voorgevel geschreven. Achter de glazen façade en een voorportaal is van een grote hal elke vierkante centimeter vloer, muur en plafond aangekleed met platen golfkarton, beschilderde vellen papier, opgeplakte zwart-witkopietjes, krantenknipsels, kleurenfoto’s, spandoeken en met spuitverf aangebrachte leuzen als ‘LOVE’, ‘PEACE IS A FAT CAT’ en ‘STOP WAR’. Op een met bruine tape omhuld bankstel staart een in het zwart geklede man apathisch naar bewegende televisieschermen. Of hij een spoorweg­medewerker, hangoudere, beveiliger of passant is, blijft in het midden. Van de 153 treinstations in Letland is dit met stip het vreemdste.

Wie in Dubulti een treinticket koopt, krijgt er een avant-gardistisch kunstwerk bij cadeau. Naar verluidt is dit de enige moderne­kunstgalerie van Europa die gevestigd is in een functioneel treinstation. De gratis toegankelijke en tijdelijke tentoonstelling van de Zwitser Thomas Hirschhorn blijkt een aanklacht tegen haat, geweld, kwaad en wraak, en een schuilplaats voor hoop, dialoog, inclusie en liefde. Daartoe transformeerde hij de stationswachtruimte tot een grote kijkdoos met video-installaties, opgestapelde tuinstoeltjes, slingers van papieren kraanvogels en levensgrote beeldhouwwerken van piepschuim. Wie weet is de vrouw achter het loket – donkerpaars uniform, lichtpaars suikerspinkapsel, stuurse blik – ook wel onderdeel van de installatie.

Het socialistisch-modernistische treinstation van Dubulti uit 1977 fungeert nu ook als kunstgalerie. Beeld Sander Groen

Het retrofuturistische stationsgebouw is al een kunstwerk op zich. De Russische architect Igor Yavein bouwde ook treinstations in Moskou en Sint-Petersburg, en bij de opening in 1977 werd dit ontwerp bejubeld als het modernste gebouw van de toenmalige Letse Socialistische Sovjetrepubliek. De vorm doet denken aan de klare lijn van La Linea, het Italiaanse tekenfilmpoppetje uit de jaren 70, maar het gebouw van glas en gewapend beton verbeeldt een golf – toepasselijk voor deze badplaats aan de Oostzee. De Letten hebben een moeizame verstandhouding met hun Sovjet-erfgoed, maar dit socialistisch-modernistische treinstation biedt nu onderdak aan een kunstzinnige aanklacht tegen de grote boze buurman Poetin, en dat is wonderbaarlijk bevredigend.

“Riga is een sprookje!” roept architectuurstudent Julia uit het Poolse Krakau verrukt. In de lounge annex bibliotheek van Hotel Neiburgs in het historisch centrum bladert ze door een koffie­tafelboek over Wilhelm Bockslaff, de Baltisch-Duitse architect die in 1903 dit pand ontwierp. Het is een van de oudste en mooiste art-nouveau­gebouwen in Riga. Binnen is de inrichting modern, met auberginekleurige leunstoelen van de Franse meubelmaker Ligne Roset onder grote halfbolvormige hanglampen van het Italiaanse designlabel Zava. Buiten is de met natuursteen, metselwerk, zuilen, floralia, gebeeldhouwde hoofden, smeedijzeren balkons en een hoektoren gedecoreerde gevel keurig gerestaureerd. “Nergens ter wereld vind je meer art-nouveaugebouwen dan hier”, zegt Julia. “Meer dan achthonderd zijn het er.”

Julia heeft geen woord gelogen; Riga is inderdaad een openluchtmuseum van grandioze art-nouveau-architectuur. Overal in de Oude Stad zie je toeristen omhoog kijken: naar de dakkoepel van de Italiaanse ambassade met Atlas die op zijn schouders een glazen globe torst, naar een pronkende pauw aan de gevel van een appartementengebouw, of naar twee blazende zwarte katten met gespitste staarten die balanceren op de torentjes van het stadspaleis van een rijke koopman. Maar de echte pronkjuwelen zijn te vinden in het zogeheten Stille Centrum. In de Albertstraat (Alberta Iela) en Elizabethstraat (Elizabetes Iela) valt je mond open van verwondering bij zoveel pracht en praal.

Nadat ze werden verwoest tijdens de Tweede Wereldoorlog en uitgewoond in de Sovjet-tijd, werden veel art-nouveaupanden gerestaureerd, maar in veel gevallen waren de interieurs gesneuveld. Gelukkig biedt het mooiste gebouw van de voornaamste art-nouveau-architect van Riga, Konstantins Pēkšēns, nu onderdak aan het art-nouveaumuseum, met een interieur dat in oorspronkelijke luister is hersteld. Hier krijgt men een goed beeld van het leven van de gegoede inwoners van Riga aan het begin van de 20ste eeuw. “Vergeet niet om ook het trappenhuis te bekijken”, zegt de in antieke jurk geklede gids. “En de zolderverdieping is ook een bezoekje waard.” Het huismuseum aldaar, met het atelier van de Letse kunstschilder Janis Rozentāls, blijkt de kers op de taart.

In de Oude Stad

Letland is de middelste van de drie Baltische Staten en ligt ingeklemd tussen Estland, Rusland, Wit-Rusland, Litouwen en de Oostzee. Het is een van Europa’s dunstbevolkte landen; Letland is dubbel zo groot als België, maar telt amper twee miljoen inwoners. Niettemin heeft hoofdstad Riga bezoekers veel te bieden. De topattractie is het Zwarthoofdenhuis met zijn uitbundig gedecoreerde gotische gevel. Gebouwd begin veertiende eeuw voor de Broederschap der Zwarthoofden, een gilde van ongehuwde Duitse koopmannen, in 1941 verwoest door de nazi’s, in 1948 gesloopt door de Sovjet-overheerser en na de onafhankelijkheid gereconstrueerd en in de jaren 90 heropend – de geschiedenis van Letland in een notendop.

Ronddwalen door de Oude Stad van Riga is een genoegen, maar een klein en intrigerend museum biedt een terugblik in de recentere geschiedenis van Letland. De val van de Sovjet-Unie betekende niet dat de Baltische staten hun onafhankelijkheid zonder slag of stoot terugkregen, integendeel. In Riga werd een felle strijd gevoerd met de OMON, de Sovjet-oproerpolitie, waarbij zes Letten het leven lieten. Dat verhaal, over burgers die hun stad eigenhandig transformeerden tot fort om de bezetter buiten te houden, wordt met krantenknipsels, propagandaposters, spandoeken, maquettes, getuigenissen en historisch beeldmateriaal indringend verteld in het Museum van de Barricades van 1991.

Aan de overkant van de rivier de Westelijke Dvina domineert een modern gebouw de skyline: de Nationale Bibliotheek van Letland huist in een ‘Lichtkasteel’ met dertien verdiepingen van architect Gunnar Birkerts. Zijn leven lang werkte hij in de VS, maar in geboortestad Riga ontwierp hij ook het Museum van de Bezetting van Letland. De bouw van de bibliotheek duurde zes jaar en kostte 267 miljoen euro – en toch is de kans groot dat je vanwege de beperkte openingstijden voor een dichte deur komt te staan. Een paar passen verderop is het Nationaal Spoorwegmuseum wél geopend. Op een rangeerterrein staan met hamers en sikkels gedecoreerde locomotieven en rijtuigen uit een vervlogen tijd weg te roesten.

Vanuit Riga is het een halfuur treinen naar Jūrmala, een lint van veertien dorpen en badplaatsjes aan de Oostzee. Beeld Sander Groen

Op de kop van Jūrmala’s hoofdstraat Jomas staat de orthodoxe kerk van het dorpje Dzintari. Beeld Sander Groen

Terug naar de kust

Een museumstuk is ook het ER2-treinstel dat klaarstaat op perron 1 van het centraal station van Riga. Dit blauw-wit-geel gestreepte bakbeest is een halve eeuw oud, maar wordt nog dagelijks ingezet als stoptrein naar Jūrmala, wat letterlijk ‘kust’ betekent en vroeger Riga-Strand heette. De bankjes bieden plaats aan zes passagiers naast elkaar en zijn nog zo spar­taans als in de Sovjet-tijd. Een half uurtje later wedijveren de piepende remmen van de trein met het gekrijs van zeemeeuwen. Jūrmala heeft stadsrechten sinds 1920, maar erg stads wil het niet worden. De gemeente bestaat uit veertien badplaatsjes verspreid over een 32 kilometer lange kuststrook.

De ‘Baltische Rivièra’ trok begin achttiende eeuw al bezoekers, zo leert een tentoonstelling in het plaatselijke museum, maar pas na de opening van de spoorlijn in 1877 nam het toerisme een hoge vlucht. Welgestelde inwoners van Riga bouwden hier hun houten datsja’s, vaak in art-nouveaustijl, en er verrezen sanatoria en badhuizen, want de zilte zee, duinen, dennenbossen en waterbronnen vormden de ideale combinatie voor een zeekuur. In de Sovjet-tijd kwamen partijbonzen als Chroesjtsjov en Brezjnev hier op vakantie en werden betonnen strandhotels als Jūrmala Spa en Baltic Beach opgetrokken. Toch voelt een wandeling door de hoofdstraten Jomas en Juras alsof je honderd jaar terug in de tijd bent gereisd.

Het strand van Majori, een van de veertien dorpen en badplaatsjes die samen Jūrmala vormen. Beeld Sander Groen

Als ze gasten in hun zomerhuis hadden, verbleven de Letse dichters Rainis en Aspazija zelf in de kleine zolderkamertjes van het tuinhuis. Beeld Sander Groen

De beroemdste inwoners van Jūrmala waren het Letse dichterskoppel Rainis en Aspazija. Hun houten zomerhuis is prachtig en ruim, hoewel ze er niet veel tijd doorbrachten; toen er nog nauwelijks pensions en hotels waren, was het gebruikelijk dat inwoners hun huizen in het hoogseizoen verhuurden aan bezoekers. De beroemde dichters woonden dan zelf in twee kamertjes op de zolderverdieping van het tuinhuis. De villa is nu een huismuseum dat verhaalt over hun leven en werk. Er zijn boeken, bundels, manuscripten, historische foto’s en filmpjes te zien, plus persoonlijke eigendommen zoals Rainis’ chique wandelstok en Aspazija’s antieke wandklok.

Het uurwerk loopt niet. Want in Jūrmala staat de tijd zelfs letterlijk stil.