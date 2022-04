Tuinexperte Laurence Machiels beantwoordt de meest prominente vragen om succesvol met een moestuin(tje) te starten, en zet je met plezier op weg naar een succesvolle oogst. Van klein beginnen tot enkele relevante basisboeken om je verder te verdiepen, alles komt aan bod in ‘deze compacte startersgids .

Acteur Titus De Voogdt, tuinjournalist Paul Geerts en comédienne Els De Schepper vertellen over de geneugten en het plezier van een welonderhouden groene oase, maar geven ook tips om zonder enige ervaring of de nodige middelen zelf aan de slag te gaan. “Het is pure zen: verstand op nul en wieden maar.”

Laat je gras gewoon staan, meer water voorzien voor vogels of insecten, of grofweg een boom planten: allemaal tips van tuinranger Tom Swinnen om de biodiversiteit in je tuin een broodnodige boost te geven, en er zelf nog van te kunnen genieten. “Zo’n boom zorgt voor aangename verkoeling in hittegolven, en lang gras is een stuk kleurrijker en geurrijker dan een gemillimeterd gazon.”

Lees het hele interview met tuinranger Tom Swinnen.

Bezaaid tussen je tegeltjes, oprukkend tussen de omheining of weelderig tierend tussen de planten. Onkruid kan zeer snel uitgroeien tot een ware plaag voor je tuin, en een regelrechte ramp voor de rest van je planten. De oorlog tegen onkruid is er eentje van de lange adem, al kan het wat sneller gaan met deze handige tips en tricks .

Strakke lijnen of afgezoomde bloemenperkjes ga je niet vinden in de tuinen van architect Piet Oudolf. Allerlei soorten grassen, herhaling, lokale planten en veel kleurrijke veldbloemen daarentegen wel. Oudolf mocht overal ter wereld zijn spade al in de grond steken, en met deze tien tips boots je zijn gerenommeerde stijl vlekkeloos na.

De tien richtlijnen van Piet Oudolf voor een smaakvolle tuin lees je hier.

Wat werkt er niet of wat werkt er wel in het geval dat vraatzuchtige slakken je dierbare planten gulzig beginnen te op te peuzelen? Het antwoord op die vragen zetten we hier even op een rijtje, zodat je zo efficiënt mogelijk van je slakken verlost geraakt. Zware pesticiden of bier in bekertjes begraven is volgens onze expert alvast niet de beste optie.

Het tuinhuis is vaak het eindstation voor veel voorwerpen die ooit hun dienst bewezen hebben, maar uit de gratie gevallen zijn. Overtollig klusmateriaal, oud kinderspeelgoed of half vergane tuinmeubelen vinden er allemaal hun plekje. Maar een opgeruimd tuinhuis heeft het potentieel om zoveel meer te zijn, van klusruimte tot een organisatorisch perfecte opbergplaats. Enkele opruimexperten geven je graag de belangrijkste richtlijnen voor een piekfijn rommelkot.