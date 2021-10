Van pittige shakshuka tot crispy bloemkoolbites: 25 smakelijke vegetarische recepten

Vandaag is het Wereldveggiedag, de jaarlijkse hoogmis voor de vegetariërs onder ons. En de ideale gelegenheid voor onze culinair journaliste Louise De Brabandere om haar favoriete vegetarische recepten en technieken op een rijtje te zetten. ‘Wedden dat u geblinddoekt het verschil met vlees niet proeft?’

In vergelijking met tien jaar geleden is de consumptie van vlees in ons land gestaag blijven dalen. Tegelijkertijd groeit de vegetarische community. Zo lanceert EVA (de vzw Ethisch Vegetarisch Alternatief) jaarlijks de campagne ‘#Wereldveggiedag’, met gratis startersgids voor iedereen die met vegetarische recepten aan de slag wil gaan. Intussen zorgen initiatieven als Donderdag Veggiedag of Dagen zonder Vlees ervoor dat meer Belgen vaker vegetarisch eten.

Getriggerd door deze plantaardige (r)evolutie brengt Louise De Brabandere verslag uit van haar persoonlijke vegetarische en veganistische keukenexperimenten. Ze herbekijkt traditionele technieken en ingrediënten, en gaat op zoek naar vegetarische alternatieven en een nieuwe manier van koken. Het resultaat van die zoektocht, die vind je hier.

Vegetarische recepten om duimen en vingers bij af te likken

1. Verse springrolls zijn een allemansvriend

Deze lenterolletjes vormen de ideale lunch of snack om mee te nemen: ze zijn perfect op voorhand klaar te maken, overleven een hobbelig transport in de fietszak en zijn gemakkelijk uit het vuistje te eten.

2. Kruidenomelet met asperges en tuinbonen

Gebakken, gekookt, gepocheerd, geroerd, gemarineerd…. Geen veelzijdiger ingrediënt dan een doodeenvoudig ei. Met deze tips maak je een perfecte, smeuïge kruidenomelet, gevuld met knapperige lentegroenten.

3. Taco met geroerbakte, hemelse kikkererwten

Vol van smaak, met een zoet, nootachtig aroma, sappig en met een perfecte bite. Dé volmaakte kikkererwt bestaat! Het vegetarische recept voor taco met kikkererwten vindt u hier.

De ene kikkererwt is niet zomaar de andere. Beeld Hannes Vandenbroucke

4. Gegarandeerd content met deze pittige shakshuka

Een ei bereiden is lang niet zo eenvoudig als volksgezegden beweren. Leer dit nederige basisvoedsel tot in de perfectie klaarmaken, en je hebt te allen tijde een lekkere maaltijd.

5. Briljante toast champignon op eenvoudige wijze

Simpele kost, zoals toast champignon, uitmuntend uitvoeren, zodat elk ingrediënt helemaal tot zijn recht komt. Dat is waar thuiskoken om draait.

6. Crispy zoetzure bloemkoolbites

U zou meer vegetarisch willen eten, maar soms is de roep van vlees te luid? Probeer dan eens een bloemkool of een bakje oesterzwammen klaar te maken zoals vlees. Wedden dat u geblinddoekt het verschil niet smaakt?

Het mag dan wel niet 100 procent naar vlees smaken, maar het verschil is lang niet zo groot als je zou denken. Beeld Hannes Vandenbroucke

7. Chocolademousse zonder eieren? Met dit bijzondere ingrediënt kan het

‘Aquafaba’ klinkt niet meteen als iets wat je in je dessert wil aantreffen. Toch is dit bijzondere goedje de redding voor wie wél chocolademousse, maar géén eieren wil eten.

8. Met deze tips tover je saaie tofu om tot een heerlijk smaakbommetje

Zet je vooroordelen maar opzij: het is wél mogelijk om die smaakloze blok tofu in heerlijk soulfood te transformeren. Neem onderstaande tips in acht en word een bekeerd tofu-lover.

Lees ook: Duurzaam smaakt beter: in deze 50 Vlaamse en Brusselse restaurants is het lekker én ecologisch tafelen

9. Parmezaanse kaas, maar dan zonder kaas

‘Edelgistvlokken.’ Klinkt niet sexy en ziet er al helemaal niet appetijtelijk uit. Maar schijn bedriegt, want je maakt er in een wip lekkere veganistische Parmezaanse kaas mee.

10. Deze American pancakes zijn luchtig en hélemaal plantaardig

Soms is er een vergelijkende studie nodig om tot het beste resultaat te komen. Na testen, proeven en beraadslagen, ziehier hét recept voor de luchtigste plantaardige American pancakes!

Probeer zeker dit veganistisch recept voor pannenkoekjes eens uit. Beeld Hannes Vandenbroucke

11. Melk? Die maak je gewoon zelf (voor de vegans onder ons)

Van hazelnotenmelk gemaakte cake tot een romige saus gebaseerd op havermelk. Je hebt allang geen koeien meer nodig voor het witte goedje. Melk maak je gewoon zelf.

12. Eerherstel voor bonen

De nederige boon kampt onterecht met een hardnekkig imagoprobleem, maar de veelzijdige en gezonde peulvrucht is een van de meest onderschatte vleesvervangers.

Veganistische kooktip: ga eens aan de slag met bonen. Beeld Hannes Vandenbroucke

13. Kampvuurkoken voor beginners

Wie mee wil zijn met de laatste trends gooit zijn groenten niet op de barbecue, maar in een kampvuur. Trek een fles wijn open en laat de vlammen het werk doen.

14. De saus die het gerecht kan redden

Experimenteren in de keuken gaat soms niet zonder slag of stoot. You win some, you lose some. Gelukkig hou je er altijd een goede les, of in dit geval een goede saus, aan over.

15. Met umami geef je punch aan plantaardige gerechten

Hoe krijg je punch in plantaardige gerechten en zorg je ervoor dat rasechte carnivoren geen dierlijke producten missen? Umami is hét geheim dat alles lekkerder maakt!

Lees ook: Al onze veganistische recepten in het dossier veganistisch koken.

16. Deze perfect belegde sandwich maakt je lunch zoveel beter

Genoeg van zompige en smaakloze broodjes? Geef je weeklunch een upgrade met deze lichtjes verregaande richtlijnen voor dé perfect belegde sandwich.

17. Vegan curry uit de voorraadkast

Niets in huis om te koken? Think again! Waag u, de volgende keer dat u Deliveroo wil bellen of overweegt een vettige pita af te halen, aan dit vegetarische recept voor curry.

18. Zo maak je makkelijk zelf falafel

Vergeet die poederdroge, smaakloze kikkererwtenballetjes. Met dit gemakkelijke vegetarische recept zet je de peulvrucht op een piëdestal en bekeer je iedereen die sceptisch staat tegenover falafel.

Met dit vegetarisch recept kan je fantastische falafel zelf maken. Beeld Hannes Vandenbroucke

19. Bloem, zoveel méér dan een zak wit poeder

Bloem is zoveel méér dan de spierwitte, geraffineerde zak poeder die in je keukenkast staat. Haal eens een van de tientallen voedzame granen in huis en waag je bijvoorbeeld aan hartige, groene crêpes met boekweitmeel.

20. Zeewier is hét voedsel van de toekomst. Zo maak je er chips van

“Waar haal je je proteïne?” is nu een van de meest gestelde (en gehate) vragen aan veganisten. De perceptie leeft nog steeds dat je de nodige eiwitten enkel uit dierlijke producten zoals vlees, vis, eieren en melkproducten haalt, maar niets blijkt minder waar. Spirulina is met maar liefst 60 gram eiwitten per 100 gram de absolute eiwittenkoning is. De blauwgroene zoutwateralg is een geliefd voedingssupplement in de vegan scene. En je kan er heerlijke chips van maken.

21. De veganburger die écht naar vlees smaakt is eindelijk gearriveerd

Sinds het voorjaar van 2019 vinden we de revolutionaire ‘bloedende’ veganburger van foodtech-startup Beyond Meat bij Delhaize en Albert Heijn. Onze foodredactrice wierp zich op als proefkonijn en reageerde even opgetogen als verbaasd: “Dit smaakt echt naar vlees!”

Een veganistische hamburger met de smaak en textuur van vlees? Beyond Meat gooit er hoge ogen mee. Beeld AFP

22. Groenten vermomd als vlees: probeer dit vegetarische recept eens

De cijfers liegen er niet om: we eten met z’n allen veel te weinig groenten. Gemiddeld verorbert de Belg slechts 145 gram, terwijl de dagelijks aanbevolen hoeveelheid groenten ­minstens het dubbele bedraagt. Willen we toch de helft van ons bord met groenten vullen, dan wordt het dringend tijd om deze gevarieerde voedselgroep op een creatievere manier te bekijken. Wat dacht u van bloemkoolsteak, of gravad lax van wortel?

23. Gewone nootjes zijn oké. Maar met kruiden maak je ze onweerstaanbaar

Het is belangrijk altijd iets bij de hand te hebben voor die plotse honger. Met een lekker alternatief in je tas, is de kans veel kleiner dat je op moeilijke momenten naar vet- of suikerrijke snacks grijpt. Hét ideale tussendoortje on the go zijn noten. Een zakje doodgewone noten is oké. Maar veel beter zijn geroosterde noten. Kruid ze met specerijen en ze veranderen in puur goud.

Geroosterde, gekruide noten: heerlijk om overal mee naartoe te nemen en veel gezonder dan de doorsnee snack uit de winkelrekken. Beeld Louise De Brabandere

24. De groentekroketjes die altijd lukken

Zelfs voor wie meer dan gemiddeld in de keuken staat, blijven lekkere groenteballetjes een frustrerende onderneming. Gebruik je een deel bonen of linzen, zoals veel recepten ­voorschrijven, worden de balletjes gauw te papperig, elke textuur ontbreekt. Andere pogingen vallen dan weer droog uit en kruimelen tijdens het bakken uiteen. Gelukkig redden broccoli en de sierlijke variant broccolini de meubelen.

25. Zo eet je tien porties groenten en fruit per dag

Fruit en groenten verkleinen het risico op hartziekten en kanker aanzienlijk, zo wijzen studies uit. U wil cijfers? Wel, hier zijn ze: tien porties verminderen het risico op hartziekte met 24 procent, op kanker met 13 procent en op vroegtijdig overlijden met 31 procent. Vooral die laatste komt binnen, niet? Het goede nieuws: genoeg groenten en fruit in uw dieet verwerken is heus niet zo moeilijk.