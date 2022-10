Van Nicole Kidman tot koningin Letizia: plots mogen vrouwen ook gespierd zijn

Van Nicole Kidman tot koningin Letizia of de vele fervente crossfitters bij ons: steeds meer vrouwen trekken en sleuren wekelijks met gewichten en bewijzen zo dat vrouwelijkheid en fysieke kracht hand in hand gaan. ‘Dankzij krachttraining ontdekken ze wat ze met hun lijf kunnen doen.’

Wie Nicole Kidman recent met gebalde vuisten op de cover van het Britse magazine Perfect zag staan, kan er moeilijk omheen: de 55-jarige actrice vindt duidelijk vlotjes de weg naar de fitness. Naast haar nieuwe kapsel vallen vooral haar gespierde armen op, en zo vervoegt ze een alsmaar langer lijstje van (oudere) vrouwelijke celebrity’s als Jennifer Lopez (53), Halle Berry (56) of zelfs de Spaanse koningin Letizia (50) die komaf lijken te maken met het idee dat krachtige spieren alleen mannen toebehoren.

Natuurlijk helpt het om tijd, een personal coach en een gedetailleerd voedingsplan op maat te hebben, maar ook bij ons vinden vrouwen van alle leeftijden steeds vaker de weg naar het krachthonk. “Vroeger zag je in de fitness vrouwen bijna alleen op de loopband of op de fietsen”, zegt Debbie Verstraeten. Ooit was ze Belgisch kampioen triatlon, nu baat ze de crossfitzaak Brug 6 uit in Beerse. “Het idee leefde dat een vrouw er alleen maar mager of dun moet uitzien, maar dat is veranderd. Vandaag mag een vrouw ook sterk zijn, en gelukkig maar”, zegt Verstraeten, die ook bekend is van haar deelname aan het televisieprogramma Kamp Waes.

Fitnessinstructeurs zien ook die verschuiving in de intakegesprekken met nieuwe fitness-aspiranten. “Tot een aantal jaar terug kwam zo goed als elke vrouw naar de fitness met de intentie om dunner te worden”, zegt Hilde van Oycke (40), personal coach bij Muscula, een fitnesscentrum voor vrouwen. “Maar ik heb altijd gezegd: je moet niet alleen sporten om iets af te breken, maar ook om iets op te bouwen. Daar is krachttraining het ideale middel voor.”

Beeld Moment Editorial/Getty Images

Vooral de groeiende populariteit van crossfit – een fitnessvorm die gewichtheffen, atletiek en gymnastiek combineert – heeft veel vrouwen de laatste jaren laten kennismaken met krachttraining. Bij de crossfitzaak van Verstraeten bestaat 70 procent van het publiek inmiddels uit vrouwen. “We zien ook steeds vaker vrouwen tussen 45 en 60 die starten met crossfit”, zegt Verstraeten. Daar zijn ook goede redenen voor: vanaf de leeftijd van dertig jaar verliezen mensen gemiddeld 3 tot 5 procent aan spiermassa per decennium. Veel blessures op latere leeftijd hangen samen met een verlies aan spiermassa.

“Oudere vrouwen zeggen dat ze door crossfit veel minder last hebben van dagelijkse activiteiten als hun kleinkinderen optillen of boodschappen dragen”, zegt Verstraeten. “Dat komt omdat veel bewegingen in crossfit, zoals de farmer carry, heel functionele bewegingen zijn.” Inmiddels is er meer aandacht voor de rol die krachttraining kan spelen om gezond te blijven. “Vroeger werd gezegd dat je moet opletten met krachttraining om je rug niet te veel te belasten. Vandaag weten we dat krachttraining net kan helpen om rugproblemen tegen te gaan. Echt, je kunt niet sterk genoeg zijn.”

Progressie

Er zijn meer dan alleen fysieke voordelen. Veel vrouwen die aan krachttraining doen, merken dat ze voor het eerst bewust met hun lichaam bezig zijn op een manier die niets te maken heeft met dunner willen worden. Progressie maken en sterker worden in een domein dat vroeger quasi alleen mannen toebehoorde, levert bovendien een bonus aan zelfvertrouwen op. “Veel vrouwen voelden zich nooit helemaal thuis in sport op school, en hebben daarna enkel gesport om af te vallen”, zegt van Oycke. “Dankzij krachttraining ontdekken ze wat ze met hun lijf kunnen doen, en zo wordt de overstap naar andere sporten ook makkelijker.”

Zo ging het precies bij Charlotte (29), die in 2016 crossfit leerde kennen. “Ik heb het nooit echt gehad voor de traditionele sporten. Ik ging vaak lopen omdat dat gezond is, maar eigenlijk haatte ik dat. Aan krachttraining had ik nog nooit gedacht, zoals veel vrouwen denk ik. Maar toen ik een video van een vriendin op Instagram zag, ging ik het ook proberen en ik ben niet meer gestopt.”

Koningin Letizia van Spanje. Beeld Photo News

In de zes jaar die ze ermee bezig is, zag ze hoe de cultuur inclusiever werd. “Toen ik zes jaar geleden als een van de weinige vrouwen in de fitness zat te gewichtheffen, stond iedereen te kijken. Dat was echt een ruimte die geclaimd werd door mannen. Vandaag ben je er als vrouw lang geen uitzondering meer.”

Strong is the new skinny, dat is de boodschap die veel vrouwelijke celebrity’s als Kidman en andere influencers vandaag willen uiten. Toch hoef je niet ver te scrollen op sociale media om tal van reacties te vinden dat Kidman er ‘te gespierd’ of als een ‘prepuberale jongen’ uitziet. Het doet denken aan de talloze opmerkingen die de Amerikaanse gymnaste Simone Biles of tennisster Serena Williams jarenlang te horen kregen omdat ze er ‘te mannelijk’ uit zouden zien. Ook veel fitnessende vrouwen worden buiten de fitness wel eens met ‘fit-shaming’ geconfronteerd. “Mijn mama haar favoriete uitspraak is dat ik er begin uit te zien als een vent (lacht)”, zegt Charlotte. “Daaraan zie je dat het idee nog steeds leeft dat een iets steviger lichaam niet de norm is voor een vrouw.”

Al merkt ze wel hoe de klassieke lichaamsnormen voor mannen en vrouwen minder strikt worden. “De focus komt meer en meer te liggen op wat je met je lijf kan doen, in plaats van hoe het eruit moet zien. Dat is een goede evolutie.”