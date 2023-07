‘Van kunst je beroep maken, mijn oom toonde dat het wél kon’: Zaza over kunstschilder Joseph Willaert

Zaza: “Mijn nonkel Jef, niet te verwarren met de dolkomische landbouwer uit de VTM-stal, was als jonge creatieveling mijn grote voorbeeld. Toen ik begon te tekenen, kreeg ik wel wat schouderklopjes hier en daar, maar ik had niet door dat je er ook je beroep van kon maken. West-Vlamingen zijn nogal nuchter op financieel vlak. ‘Allemaal goed en wel dat mannetjes tekenen, maar hoe ga je daarvan rondkomen?’ Dat is altijd een angstje. Mijn oom toonde dat het wél kon. In die zin heeft hij mij enorm beïnvloed.”

“Mijn oom leefde voor zijn kunst. Jarenlang heeft hij dan ook zwarte sneeuw gezien. De kunstenaar in het kleine zolderkamertje zonder verwarming: alle clichés waren op hem van toepassing. Om te overleven deed hij allerhande jobs: hij was boekhouder bij een meubelzaak, kelner, stofzuigerverkoper, rekkenvuller in de supermarkt en – oh ironie – zaalwachter in een museum. Ook was hij een tijdlang agent bij de zeevaartpolitie, samen met zijn bloedbroeder en dichter Marcel van Maele, die nooit nuchter op post verscheen. Illegale oliedumpers en drugssmokkelaars hadden van hen niet veel te vrezen.”

“Als kunstenaar was hij volkomen autodidact. ‘Je wordt als kunstenaar geboren’, zei hij altijd. Toen mijn ouders mijn tekentalent zagen, vroegen ze aan nonkel Jef of ze mij niet naar de academie zouden sturen. Hij ontstak in een tirade en maande hen aan om dat zeker niet te doen. Een klassieke opleiding ‘miskweekt’ de kunstenaar, zei hij. Zelf vond ik het wel jammer dat ik geen opleiding in het tekenen heb genoten. Ik heb me vaak een leek onder professionals gevoeld.”

Klaas Storme Beeld Thomas Sweertvaegher

“In een doorsneemuseum zie je vooral spektakelschilderijen. Ik denk nu bijvoorbeeld aan Het vlot van de Medusa van Géricault. Daar zit zoveel pathos en drama in. Mijn nonkel schilderde daarentegen een ladder, een hekje, een fiets tegen een gevel. Hij had oog voor de poëzie van het alledaagse. Ik wil niet als een boeddhist klinken, maar het was alsof hij de ziel van die muur kon vangen. En daarna keek je er nooit nog op dezelfde manier naar.”

Eenvoud

“Zijn geboortedorp speelt een belangrijke rol in zijn werk. Hij was afkomstig uit Leke, een West-Vlaams dorp van amper duizend zielen. Zijn vader, de timmerman van het dorp, huwde de boerendochter van het dorp en samen kregen ze zes kinderen: Rafael, Michaël, Gabriël, Joseph, Maria en Antoon. Genoemd naar drie aartsengelen, de ouders van Jezus en de heilige Antonius. Ja, de tijd van Kenji en Shania lag nog ver voor ons.”

“Ik denk dat hij de wereld een beetje ingewikkeld vond en dat hij verlangde naar eenvoud. Een dorp is dan overzichtelijker. Ook het katholieke van zo’n dorp moet voor hem iets geruststellends gehad hebben. Wie in die tijd iets kwijt was, hoefde niet als een bezetene beginnen te zoeken, maar kon rustig bidden tot de heilige Antonius, de patroonheilige van de verloren voorwerpen. Die zou het wel in orde brengen.”

“Hij bracht vaak echte objecten aan op een doek: een bijl, stukjes schapenwol, een heuse fiets. Dat was zo’n beetje zijn dingetje. Later zou dat gekopieerd worden door Roger Raveel. Zo beweerde mijn oom althans. Soms hangen ideeën gewoon in de lucht. Dat merk je ook onder cartoonisten. Ik maakte al een paar keer dezelfde cartoon als Zak of Lectrr zonder dat we het van elkaar wisten.”

Kunstschilder Joseph Willaert in 1972. Beeld Frans van den Bremt

“Hij had ook humor. Een zeldzaam iets in de schilderkunst. Alsof je kunst waarmee je kan lachen niet ook serieus mag nemen. Die humor zit in de genen, denk ik. Ernest Willaert, zijn vader en mijn grootvader, was ook al de clown van het dorp. Hij nagelde de klompen van zijn klanten vast aan de plankenvloer zodat ze bij het verlaten van zijn woning ten val kwamen. Lachen! Bij een boer die vergat te betalen is hij een van de geiten gaan beschilderen. Dan liep er daar een knalrode geit te dartelen door de groene wei... Ook humor evolueert. Voor wat vroeger hilarisch was, heb je nu een proces van GAIA aan je broek.”

“Hij was heel trots op zijn werk. Op het arrogante af. Ooit zei hij: ‘Er is maar een schilder en dat ben ik.’ Ik snap het wel dat hij dat zei. Als kunstenaar moet je vertrouwen hebben in wat je doet. Als je niet overtuigd bent, doe je al die moeite ook niet. Maar het is altijd een beetje dansen op een slappe koord. Zeker in Vlaanderen hebben mensen liever dat je minimaliseert wat je doet. ‘Och, het stelt niks voor, hoor.’”

“Mijn oom is wat je noemt een painter’s painter. Hij werd bewonderd door zijn collega-kunstenaars, maar was minder bekend bij het grote publiek. Al kun je hem misschien kennen van het metrostation Clemenceau in Brussel, waar een werk van wel 200 meter lang van hem hangt of van zijn schilderij van een deur waar een brief uitsteekt dat een jaar lang als begingeneriek van het programma Kunstzaken te zien was. Hij heeft best veel verkocht, maar hij wilde nog meer erkenning, denk ik. Maar dat had hij ook aan zijn eigen stunteligheid te danken. Hij begreep niet goed bij wie je precies moest zijn om beroemd te worden of erkenning te krijgen. Misschien volgt dat alsnog met deze tentoonstelling.”

De klare kijk van Joseph Willaert, Venetiaanse Gaanderijen, Oostende.