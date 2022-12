Van koppels met kapsones tot blote bolle buiken: zij bepaalden de looks van 2022

Het afgelopen jaar was er een van grote gebeurtenissen en niet te missen statements. Wie het niet met woorden zeggen kon, die schreeuwde het met T-shirts en armbanden. Een overzicht van de meest spraakmakende kledingitems van 2022.

Jeansoutfit van het jaar: Ye & Julia

Een koppeltje dat dezelfde kleren draagt, maar dan met kapsones. Tijdens de haute-coutureweek eind januari stiefelden Ye (the artist formerly known as Kanye West) en Julia Fox in stereo in dubbel denim door Parijs, zij in Schiaparelli, Carhartt en op Diesel-laarzen, hij in Balenciaga en op Red Wing-boots. Lang leefde de liefde niet, in februari ging de kakelverse verkering alweer uit. In het najaar stopten ook Ye’s lucratieve samenwerkingen met Gap, Balenciaga en Adidas, die hem zijn antisemitische uitlatingen en het weinig subtiele ‘White Lives Matter’-T-shirt uit zijn eigen modelijn konden noch wilden vergeven.

Negligé van het jaar: Rihanna

Waar andere aanstaande moeders ’s winters grijpen naar royale truien en warme tunieken, daar maakte de hoogzwangere zangeres en ondernemer Rihanna er een sport van om er zo kouwelijk doch glamoureus mogelijk bij te lopen en alle vastgeroeste ideeën over positiekleding te tarten. Tijdens de prêt-à-porterweek eind februari in Milaan verscheen ze met een blote bolle buik naast haar geliefde A$AP Rocky bij de Gucci-show. Een week later in Parijs baarde ze (nog) geen kind, maar wel opzien door in ondergoed en een doorkijknegligé de Dior-show bij te wonen, alsof de modemussen van het dak vielen.

T-shirt van het jaar: Volodymyr Zelensky

Toen hij in maart vanuit Kiev het Amerikaanse congres toesprak, deed Volodymyr Zelenski dat niet in een pak met stropdas, maar in een doodsimpel legergroen T-shirt, dat zei: ik ben een gewone jongen en ik ben één met de soldaten. Of zoals Vanessa Friedman van The New York Times het verwoordde: “Een textiele metafoor voor het groeiende narratief van een Russische Goliath en de Oekraïense David, van overmoed en heldhaftigheid.” Zelensky draagt de shirts stug door, al brak hij in juni even met de gewoonte, in een zwart protestshirt van de 16-jarige Singaporese ontwerper Ava Soh van Daughters of the Revolution.

Kleur van het jaar: knalroze

Exact 75 jaar nadat ontwerpster Elsa Schiaparelli de kleur Shocking Pink had gemunt, kwam modehuis Valentino met een volledig roze prêt-à-portercollectie in een fonkelnieuwe Pantone-kleur: Pink PP by Valentino. Ook bij hun coutureshow op de Spaanse trappen in Rome kwam er vlammend roze voorbij, en bij talloze andere modehuizen als Armani, Richard Quinn, Giambattista Valli en Loewe. Vetements voerde de kleur het verst door en combineerde driedelig fuchsia met roze schoenen en een gezichtsbedekkende kap. Een verklaring voor de roze hausse werd gevonden in de barre toestand in de wereld. Felle kleuren dragen zou zorgen voor een dopamineboost en een beter humeur.

Pak van het jaar: Justin Bieber

De Canadese nachtegaal heeft het reuzedruk om voor vol en volwassen aangezien te worden. Hij trouwde in 2018 met model Hailey Baldwin en dost zich graag uit in peperdure designerkleren. Zo toog hij in april naar de 64ste jaarlijkse uitreiking van de Grammy Awards in een overdreven oversized pak van (alweer) Balenciaga. Daarbij droeg hij een hiproze muts en zwarte zevenmijls-Crocs met naamplaatjes van hetzelfde merk. Opmerkelijk voor iemand die van zijn kindsterrenimago af wil, want de jonge zanger oogde als een kruising tussen een Lego-poppetje en een kabouter, gevangen in een reuzenpak.

Tweedehandsje van het jaar: Kim Kardashian

Het was ons het relletje wel: in geen tijd wist iedereen dat mediamagneet Kim Kardashian zich wekenlang had uitgehongerd om in een oude jurk van Marilyn Monroe te passen. En niet zomaar een jurk, nee, dé legendarische, hyperstrakke glitterjurk van Bob Mackie die Monroe in 1962 droeg toen ze ‘Happy Birthday, Mr. President’ zong voor John F. Kennedy. Museumcuratoren boos, want een te krap museumstuk dragen is als een reepje van de Mona Lisa afscheuren. Bodypositivityactivisten boos, want dit rook naar reclame voor crashdiëten. Kardashian blij, want: bakken vol aandacht.

Sportsokken van het jaar: Jumbo Visma Stox

Alweer een relletje, maar nu over een soort textiele doping: gedurende de Tour de France-etappes mochten de renners uit de Jumbo Visma-ploeg van de internationale wielerunie UCI beslist niet de strakke, bloedsomloopstimulerende sokken van hun sponsor Stox aantrekken. En daar waren ze bij Stox eigenlijk reuzeblij mee, want de suggestie dat de sokken een voordeel zouden opleveren tijdens het fietsen was de best denkbare reclame. Het feit dat de renners de compressiekousen na het fietsen meteen wel aantrokken en zich er dankbaar mee lieten fotograferen natuurlijk ook.

Schotse rok van het jaar: Queen Elizabeth

Over conservatief gesproken: koningin Elizabeth is nooit een van de modernsten geweest wat opvattingen of kleding betrof. Bij feesten en partijen droeg ze graag gekleurde mantelpakken, in haar favoriete kasteel Balmoral trok ze het liefst casual kleding aan. Bij haar laatste openbare optreden, daags voor haar heengaan, verwelkomde ze flitspremier Liz Truss in een goeiig grijs omavestje, een Schotse plooirok die ze al jaren heeft, een tijdloze set parelsieraden en haar kenmerkende Anello & Davide-loafers, het handgemaakte schoeisel dat ze al vijftig jaar draagt. En laat nu juist dat járen doordragen van je kleding weer ontzettend hip zijn.

Haltertop van het jaar: Timothée Chalamet

Elke reden om Timothée Chalamet in de krant te zetten is een valide reden, maar de manier waarop de jonge acteur op de rode loper in Venetië verscheen, maakte zijn verschijning in deze lijst een absolute must. Het aplomb, het gemak en je-ne-sais-quoi waarmee hij de bloedrode, rugloze haltertop en de bijpassende pantalon aan de persmuskieten toonde, waren indrukwekkend. Hij droeg het ensemble van Haider Ackermann bij de première van zijn nieuwe kannibalenhorrorfilm Bones and All. Zoals een verliefde Twitteraar opmerkte: “Timothée Chalamet’s backless outfit just put the ‘nice’ in ‘Venice Film Festival”.

Handtas van het jaar: Harry Styles

Net als dat andere tieneridool en stijlicoon, de jongeheer Chalamet, moest Harry Styles de hort op om reclame te maken voor zijn nieuwe rolprent. Styles verscheen op allerhande premières en filmfestivals om My Policeman te promoten en deed dat, des Harry’s, in een keur aan coole outfits. Bij het Toronto International Film Festival begin september droeg hij een outfit van Gucci die op alle punten (double-breasted jasje, wijde broek, wufte corsage, handtas) supercool en happening was. Waarmee hij veel aandacht genereerde voor zijn nieuwe film en tegelijkertijd toch ook maar mooi de mannenhandtas stevig op de kaart zette.

Tulband van het jaar: prinses Amalia

Er werd flink gespeculeerd vooraf: welke ontwerper zou de Nederlandse prinses Amalia vragen om haar eerste Prinsjesdagjurk te ontwerpen? De 18-jarige kroonprinses, die eerder al afzag van haar gulle toelage, bewandelde ook hier haar eigen weg. Ze koos geen couture, maar een lange, groene confectiejapon met empirelijn en transparante vlindermouwen uit de bruidsmeisjeslijn van webshop Asos, toentertijd te koop voor 120 euro. Haar tasje kwam uit de garderobe van ma Máxima, net als het tulbandhoedje van de Belgische hoedenmaakster Fabienne Delvigne, dat was opgesmukt met diamanten sterren die, net als de smaragden oorbellen en collier, uit de familiejuwelencollectie kwamen.

Spuitjapon van het jaar: Bella Hadid

Het was het gesprek van de modemaand, aan het eind van de Paris Fashion Week: hoe model Bella Hadid zich bij de show van het (tot dan toe niet heel beroemde) merk Coperni in een string maar verder bloot door drie mensen met een verfspuit had laten bedekken met een soort witte latex, die na het opdrogen een heuse jurk bleek te zijn geworden, waarin ze doodleuk een rondje over de catwalk liep. Het wakkerde discussies aan over nieuwe technieken en oude schoonheidsidealen, want Hadids magere postuur herinnerde iets te veel aan de verfoeide heroin chic van de jaren negentig.

Trui van het jaar: Timothée Chalamet

Elke reden om Timothée Chalamet in de krant te zetten is een valide reden, dat kunnen we niet vaak genoeg zeggen. Toen hij in november in Rome verscheen bij de première van Bones and All had hij zijn rugloze haltertop thuisgelaten en droeg hij een warmwollen Vivienne Westwood-trui met ingebreide harten. Die topte hij af met een dubbel Westwood-parelcollier dat op het eerste gezicht van zijn oma of van Queen Elizabeth zaliger had kunnen zijn – ware het niet dat er tussen de parels zilveren botjes zaten, een hint naar zijn kannibalenfilm. Alweer een modemoment van formaat én opnieuw een hoogst aantrekkelijk lesje genderfluïde aankleden.

Armband van het jaar: Hadja Lahbib

Er werd flink geredetwist of aanvoerders tijdens het WK voetbal in Qatar nu wel of niet de One Love-band om hun bovenarm zouden dragen. Niet dus, want bang voor een gele kaart, en heus, ze hadden wel ruggengraat maar gewoon geen zin in gedoe. Wie niet alleen ruggengraat maar ook ballen hadden waren de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser en de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib. Zij droegen de band in het bijzijn van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De Nederlandse minister Conny Helder van Sport droeg een One Love-speldje, en dat vonden sommigen “nogal slap”.