Van fleece tot thermosok: hoe komt het dat onze klerenkasten volhangen met plastics? En hoe erg is dat?

Onze kleren zitten vol met plastics. Hoe is dat zo gekomen? Geraken we er ooit nog van af? En is dat überhaupt wel wenselijk?

Het zijn de matte dagen na Nieuwjaar. Bijna twee weken lang is er gegeten in glittertruien en gedanst in topjes met pailletten, zijn er stevige winterwandelingen gemaakt in felkleurige fleecevesten en is er in stretchleggings en thermosokken hier en daar zelfs een rondje geschaatst. De glitter, de glans, de warmte: de luister van de decemberdagen wordt mede mogelijk gemaakt door een garderobe doorweven met plastics. Het zijn de metallic garens in een breisel en de glimmertjes op een rok, maar ook de vezels die zorgen dat een pak kreukvrij blijft en een strakke broek zijn vorm behoudt.

Plastics zullen vast ook een gespreksonderwerp zijn geweest bij menig kerstdiner, misschien zelfs al tijdens de voorbereiding. Borden en bestek van wegwerpplastic en plastic maaltijdverpakkingen worden vaak geweerd. En met reden. Zo bleek uit onderzoek van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO dat autobanden en landbouwplastics maar ook kleding verrassend grote bronnen van microplastics zijn, plasticdeeltjes kleiner dan vijf millimeter die door plastic producten worden afgescheiden en terechtkomen in het milieu.

Toch hingen de rekken van kledingwinkels in december weer vol met kleren van acryl, polyester, nylon en elastaan. En dat is begrijpelijk, gezien de voordelen die synthetische vezels bieden. Maar de nadelen dringen zich op, of dat nu duidelijk wordt via rapporten zoals dat van TNO of via mediabeelden van kleren die op afvalbergen zijn terechtgekomen en daar weigeren te vergaan. Hoe hebben plastics zo’n centrale rol in de meeste kledingkasten gekregen? En als synthetische vezels vandaag onder vuur liggen, hoe ziet de glitterjurk van de toekomst er dan uit?

Fris als verse bloemen

Better things for better living through chemistry, zo luidde tussen 1935 en 1999 de reclameslogan van het Amerikaanse chemiebedrijf DuPont, een van de grootste producenten van synthetische vezels voor kleding in de 20ste eeuw. Betere dingen voor een beter leven: het was een boodschap die paste bij het ongebreidelde materiële optimisme van Amerika, met name na de Tweede Wereldoorlog. Plasticvezels waren daar een voorbeeld van. Ze werden gezien als wondervezels die allerhande problemen oplosten: ze waren sterk, slijtvast, sneldrogend en kreukten nauwelijks, en scheelden met name vrouwen zo bakken huishoudelijk werk. Bovendien waren voor het produceren van de vezels geen lastige katoenplanten of ziektegevoelige zijderupsen nodig. Ze werden gemaakt van aardolie, aardgas en steenkool, stabiele grondstoffen die het hele jaar door voorhanden waren.

De eerste volledig synthetische vezel die commercieel beschikbaar werd, was nylon. Ze werd door DuPont-chemicus Wallace Carothers gepatenteerd in 1935, en vanaf 1938 verkocht. DuPont scoorde ermee op de markt voor dameskousen, waarvoor het sterke en veerkrachtige nylon geschikter bleek dan natuurlijke zijde of de semisynthetische viscose. Gedreven door het succes van nylon zetten DuPont en concurrenten als het Britse Imperial Chemical Industries (ICI) grootscheeps in op de ontwikkeling van andere vezels. Tegen 1950 verschenen de eerste polyester- en acrylvezels, en tien jaar later kwam daar elastaan bij. De vezels werden vanaf de vroege jaren vijftig ook bij ons geproduceerd. Om zich te onderscheiden gaf vrijwel elke fabrikant de vezels eigen namen: DuPont verkocht acryl als Orlon, polyester als Dacron en elastaan als Lycra, maar elastaan was ook bekend als Spandex en polyester ook als Terylene.

Met name in Amerika werden de vezels gretig afgenomen. Dat was mede te danken aan het stevige staaltje marketing dat DuPont tentoonspreidde. Dat was nodig, want zoals bij de meeste nieuwe uitvindingen was er aanvankelijk wat scepsis, en de vezels waren niet altijd meteen goedkoper dan natuurlijke vezels. Het consumentenvertrouwen moest worden gewonnen.

Dat gebeurde in praktische termen als quick-dry, lightweight en easy-care, maar ook door in te spelen op het modebewustzijn van consumenten in de Verenigde Staten. DuPont werkte samen met opkomende Amerikaanse designers en sloot deals met toonaangevende Franse couturiers als Dior en Givenchy. Tekenend is een advertentieposter uit 1948, waarop een elegante vrouw in een pastelroze Givenchy-jurk nonchalant in de deuropening van een Parijse brasserie staat. “Wat houdt deze Givenchy-schoonheid fris als verse bloemen?”, vragen de dikgedrukte letters onder de reclamefoto. Een breed logo in de hoek verraadt het antwoord: Orlon, de acrylvezel van DuPont.

Rond 1980 had de vraag naar polyester op wereldniveau wol ingehaald, en tegen 2006 ook katoen. Omdat kunststoffen op zichzelf wel wat zweterig werden gevonden, werden vanaf de jaren vijftig mengvezels ontwikkeld, populaire combinaties tussen natuurlijke en synthetische materialen die consumenten het beste van beide werelden boden. Toch ging de opkomst van synthetische vezels niet helemaal zonder slag of stoot. Zo liep het vertrouwen in de synthetische vezelindustrie een flinke deuk op tijdens de oliecrises van de jaren zeventig, waarin de productie van synthetische textielvezels tijdelijk op rantsoen moest. Achteraf gezien was dat een teken aan de wand: aan de groei zat een grens.

Beeld AFP

Olie en plasticsoep

Zo expliciet adverteren met synthetische materialen als Givenchy deed in de jaren veertig zou geen ontwerper vandaag nog durven. Plastics hebben hun imago van wondervezel grotendeels verloren. Dat heeft onder meer te maken met de prijsdaling van polyester, die de vezel aantrekkelijk maakte voor modebedrijven in het lagere segment. Kleding van synthetische vezels hangt nu overal. Dat betekent overigens niet dat chique modemerken ze niet meer gebruiken. Een Givenchy-jurk in pastelroze jacquard, vandaag de dag: honderd procent polyester.

Zeventig procent van alle kleding wordt tegenwoordig met synthetische materialen gemaakt, en dat trekt een flinke wissel op de planeet. De Changing Markets Foundation berekende in 2021 met cijfers van het International Energy Agency dat de productie van synthetische vezels goed is voor circa 1,35 procent van de wereldmarkt voor aardolie, meer dan de jaarlijkse olieconsumptie van Spanje. Die cijfers krijgen een extra bittere bijsmaak in de context van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Een tweede onderzoek van de Changing Markets Foundation, dat uitkwam in november 2022, koppelde meerdere grote modebedrijven direct en indirect aan Russische olie – ook bedrijven die zich het afgelopen jaar publiekelijk uit Rusland terugtrokken, bijvoorbeeld door er winkels te sluiten.

Synthetische vezels zijn door hun chemische samenstelling bovendien niet biologisch afbreekbaar, en met de verdubbeling van de wereldwijde kledingconsumptie in de afgelopen twintig jaar is ook de hoeveelheid textielafval snel groter geworden. Een deel van het gedragen textiel wordt hergebruikt, maar de meerderheid belandt in een verbrandingsoven of een stortterrein, waar synthetisch textiel vervolgens tergend lang blijft liggen.

De problemen bevinden zich ook op een ander niveau. Kleding gemaakt van synthetische vezels laat piepkleine stukjes plastic los tijdens het wassen, die via de afvoer terechtkomen in rivieren en oceanen. De Ellen MacArthur Foundation berichtte in 2017 dat het om circa een half miljoen ton microvezels per jaar zou gaan, omgerekend vijftig miljard plastic flessen en 35 procent van alle microplastics in zee. De microvezels vormen een aanzienlijk risico voor mariene ecosystemen. Vissen en andere waterdieren krijgen de vezels binnen en ook eindigen ze in drinkwater en voedsel voor mensen. Er bestaat dus een kans dat plastic tijdens het kerstdiner niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk over de tong is gegaan.

Recenter nog is het bewijs dat synthetische kleding vezels afgeeft aan de lucht, vezels die door mensen worden ingeademd. Van alle vezels in de lucht bestaat ongeveer dertig procent uit microplastics, zo blijkt uit een rapport dat in november werd gepubliceerd door de Plastic Soup Foundation, een Nederlandse milieuorganisatie die sinds 2011 probeert om plasticvervuiling aan de bron te stoppen. In het rapport, een samenvoeging van wetenschappelijke publicaties, is te lezen dat ingeademde plasticvezels gedeeltelijk kunnen worden opgeruimd door het immuunsysteem, maar dat longen en andere vitale organen worden aangetast wanneer de concentratie te hoog wordt. Volgens onderzoekers van de universiteit van Hull vormen synthetische microvezels een reëel risico voor de menselijke gezondheid.

In die zin kreeg DuPont op een vreemde manier toch gelijk met zijn dansende Orlon- en Dacron-personages. We kopen en dragen niet alleen meer plastic vezels, we wórden langzaam plastic vezels: we eten, drinken en ademen ze, ze raken verknoopt met ons lichaam.

Herzien of afzien

“Er is serieuze reden tot zorg”, zegt Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation, op haar kantoor aan het Amsterdamse IJ. Toen Westerbos haar carrière als televisieproducent verliet om de Plastic Soup Foundation op te richten, was over plasticvervuiling nog niet zo veel bekend. Waar bleef het onderzoek al die tijd? “Het gebruik van plastic is zo exponentieel toegenomen – het heeft ons bijna overvallen”, legt Westerbos uit. “Plastic was altijd makkelijk, goedkoop en mooi. Nu kijken we om ons heen en denken we: wat is er gebeurd?”

Plastics als enige boosdoener bestempelen is echter niet helemaal eerlijk. “Plastic zelf is niet zozeer het probleem”, zeggen Paulien Harmsen en Dieuwertje de Wagenaar. Zij doen aan Wageningen University & Research onderzoek naar de verduurzaming van de textielketen, in het bijzonder op materiaalgebied. Plastics zijn niet per definitie minder duurzaam, legt Harmsen uit. Ze zijn relatief slijtvast, minder onderhoudsintensief, en bij de productie wordt in vergelijking met natuurlijke vezels weinig water verbruikt. Daar komt bij dat synthetische vezels onderscheidende kwaliteiten hebben, zoals een laag vochtopnemend vermogen en hoge rekbaarheid. Dat maakt ze onder meer geschikt voor sportkleding. Harmsen: “Bij het sporten wil ik ook liever een shirt van nylon aan dan eentje van katoen.”

Van comfortabele sportoutfits tot fonkelende feestkledij: plastics hebben ons veel gebracht, en hoeven ook niet helemaal te verdwijnen, vinden beiden. Maar wat wel moet stoppen, is het gebruik van ruwe fossiele grondstoffen. Harmsen verkende in twee recente studies alternatieve, hernieuwbare bronnen, zoals gerecyclede materialen en biomassa. Daar liggen kansen, zien de onderzoekers. Maar biomassa vergt landgebruik, en dat betekent: concurreren met de voedselindustrie. Ook recycling is complexer dan het lijkt.

Verschillende modebedrijven maken op dit moment al gebruik van gerecycled polyester, of PET, afkomstig uit gebruikte plastic flessen. Dat klinkt vooruitstrevend, maar het is geen goede oplossing, zegt Josse Kunst. Hij is commercieel directeur bij CuRe, een fabriek in het Nederlandse Emmen die gespecialiseerd is in de recycling van polyester. Het recyclen van de transparante flessen naar textielvezels is naar verhouding eenvoudig, maar de textielindustrie kaapt hiermee flessen weg bij de verpakkingsindustrie, die de flessen zelf meestal efficiënter kan recyclen. De verpakkingsindustrie doet dat steeds vaker ook, zegt Kunst, om kostbare materialen binnen de eigen keten te houden of omdat wetgeving eist dat de producent zorg draagt voor het eigen afval.

Gerecyclede textielvezels zouden van afvaltextiel gemaakt moeten kunnen worden, zodat er een gesloten kringloop ontstaat, meent Kunst. Met zijn collega’s werkt hij momenteel aan het ontwikkelen van een zo schoon en zuinig mogelijk vezel-tot-vezelprocedé voor polyester uit textiel. Polyester is van alle synthetische textielvezels het makkelijkst te recyclen, maar dan nog komen er flinke uitdagingen bij kijken – er is een reden dat modemerken liever voor flessen kiezen. Polyester uit textiel is vaak vervuild met kleurstoffen, mengvezels laten zich moeilijk scheiden en in veel gevallen is de samenstelling van textiel überhaupt niet bekend, omdat waslabels ontbreken of tekortschieten.

Beeld GymGainz

Wetgeving

In de toekomst kan Kunst daarbij worden geholpen door overheidsmaatregelen. Zo wil de EU een productpaspoort voor kleding introduceren: aan elk item wordt dan een dataset gekoppeld waarin de herkomst en samenstelling van het product te vinden zijn. Maar dat paspoort laat mogelijk nog een paar jaar op zich wachten.

De vraag is of er volledig kan worden gerekend op toekomstige technologie om de problemen van plasticvezels aan te pakken. Het recyclingprocedé van Kunst bevindt zich nog in een pilotfase, en voor sommige andere synthetische materialen bestaan dergelijke processen zelfs nog helemaal niet. Kortom, technologische oplossingen alleen kunnen de verwachte groei van plasticvezels de komende jaren waarschijnlijk niet bijhouden. “En als ze er eenmaal zijn, bestaat de kans dat ze hun eigen effect tenietdoen door de groei van productie die ze dan weer met zich meebrengen”, merkt De Wagenaar op. Daarom is het allereerst belangrijk dat de groei wordt getemperd: minder kopen, dus. Better living vraagt in dit geval niet alleen om better things, maar zeker ook om fewer things.

Zolang vezels op basis van fossiele grondstoffen bestaan, is ook het probleem van de microplastics nog niet verholpen. Daarin moeten bestaande mode- en textielbedrijven meer verantwoordelijkheid nemen, vindt Westerbos. Ze moeten gebruik gaan maken van minder ruwe grondstoffen en garens kiezen met langere vezels die niet zo snel loslaten, stelt zij. Kleding van synthetische vezels kan door het bedrijf worden voorgewassen in een machine met een speciale filter, waardoor al zeventig procent van de vezels preventief loskomt. De filter voorkomt dat die vezels in het water terechtkomen.

Het is nog niet makkelijk om bedrijven tot actie te bewegen, ziet de directeur, want zaken als voorwassen en filters inbouwen kosten geld, en bij de EU wordt door modebedrijven stevig gelobbyd. Maar tegen aankomend voorjaar verwacht Westerbos “onomstotelijk bewijs” te kunnen leveren voor de gezondheidsschade die microplastics aan kunnen richten. “Als bedrijven dan nog niks doen”, zegt ze kalm, “dan sleep ik ze voor de rechter.” Met hopelijk nog betere glitterjurken en fleecevesten als resultaat.