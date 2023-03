Van een bruin spaghetticafé tot een kinderboerderij: 50 kindvriendelijke eetadressen

Ze bestáán: plekjes waar kinderen origineel eten voorgeschoteld krijgen en ontdekken dat op restaurant gaan veel interessanter is zonder die dekselse iPad.

Oost-Vlaanderen

Woest, Gent

Brunchen onder vrienden mét de kinderen erbij, hoe pak je dat precies aan? Je kiest voor een gemakkelijk bereikbare plek, bij voorkeur ergens aan de rand van het stadscentrum. Enter Woest in de Brugse Poort, de volkswijk van Gent. Hier schuiven de kleinste brunchers gewoon aan bij het seizoensgebonden buffet of bestellen ze iets uit de vaste kinderkaart. Willen ze vroeger van tafel? Dan zijn ze even zoet in de zithoek met (kleur)boekjes of buiten op de koer, waar ze kunnen dollen bij de picknickbanken.

Gratis brunchen tot 3 jaar, 10 euro tot 6 jaar, 15 euro tot 12 jaar en 22 euro tot 16 jaar. Drongensesteenweg 41, Gent, woestgent.be

Mémé Gusta, Gent Beeld RV

Mémé Gusta, Gent

Weg met frikadellen als treurig kindermenu! Mémé Gusta ontfermt zich met overgave over de kleinste magen. Belgische klassiekers zoals karnemelkstampers, kaaskroketten, paling in ‘t groen, toast champignon, steak tartaar, stoofvlees (ook in glutenvrije én vegetarische versie mogelijk), rosbief of sliptong zijn hier in kinderporties (15 euro) beschikbaar. Soezeboelekes mogen kinderen zelfs eigenhandig met een chocoladesauskannetje afwerken. Het ideale moment om langs te komen? Tussen 18 en 20 uur richten eigenaars Jan en Nele zich specifiek op gezinnen.

Kindermenu voor 18 euro (hoofd­gerecht en dessert). Burgstraat 19, Gent, meme-gusta.be

De Bergen, Gent

Boodschappen doen op een versmarkt en ter plekke iets lekkers bestellen terwijl ook de kinderen het reuze naar hun zin hebben? Trek naar de Gentse Lousbergmarkt. In het aanpalende Astridpark vind je het terras van De Bergen, dat strategisch gepositioneerd is rond de zandbak met speeltuigen. Een koffie met een soep- of broodjeslunch wordt hier bereid met producten uit de overdekte markthal. Voor het kleinste gezelschap is gedacht aan een kindercappuccino of homemade kindergranola met yoghurt; het is eens wat anders dan een sandwich met Fristi.

Kindergerechten vanaf 4,5 euro. Ferdinand Lousbergskaai 33, Gent, debergen.gent

Beeld Joris Casaer

Ma en Ik, Gent

Kindvriendelijk en vegetarisch hoeven niet omgekeerd evenredig te zijn. In Ma en Ik ontvangen moeder Véronique en dochter Lien jong en oud met een brede glimlach. Scoren doen ze met hun bananapancakes, croques en een eigenste kindermenu waarop een spaghetti en groenteburger met verse worteltjes en aardappelen prijken. Ook de setting is aangepast aan jonge gasten met een kinderkeukentje, gezelschapsspelletjes en zelfs af en toe kinderworkshops.

Kindergerechten vanaf 6,5 euro. Aannemersstraat 1, Gent, ma-en-ik.be/eten/

Plant a Pizza, Gent

Pizza is een hoofdthema in het leven van nagenoeg elk kind. Maar hoe hou je zo’n pizza-avond in godsnaam gevarieerd, lekker en niet al te ongezond? Reserveer voor jezelf en je kroost in Plant a Pizza – of haal hun zuurdesempizza’s desnoods af. Behalve de glutenvrije opties zorgen creaties als een snickers-pizza en de plantaardige toppings voor de grootste verrassing. Denk aan cashew-mozzarella, nduja op basis van soja of ‘vlees’ met selder of seitan. Elke zaterdag tussen 11u30 en 14u wordt er een kindermiddag gehost.

Kindermenu (tot 12 jaar) met een appelsap en kleine pizza margherita voor 5,9 euro. Geldmunt 49, Gent, plantapizza.com

Beeld Joris Casaer

STAMcafé, Gent

Waarom zou je een oppas voor de kinderen regelen als ze op een sympathieke manier ook kunnen aansluiten bij jouw museumbezoek? De luchtfoto die je op handen en knieën kunt verkennen is alvast een goede binnenkomer in het Gentse Stadsmuseum. Wie tafelmanieren meebrengt tijdens de lunch of brunch in het STAMcafé, krijgt potloodjes met een kleurplaat op basis van de huidige expo aangereikt. De Bijloketuinen zijn bovendien geweldig om achteraf in te ontspannen met een setje Kubb, gratis verkrijgbaar aan de balie.

Museumbezoek gratis voor -18 jaar, kinderen onder 3 jaar eten gratis mee en tot 12 jaar betaal je 8 euro voor het lunchbuffet en 15 euro voor het brunchbuffet. Godshuizenlaan 2, Gent, stamcafe.gent

Ganzerik, Gent

Is je kind een lastige eter maar kun je hem of haar wel prikkelen met een lekker drankje? Probeer dan eens de zelfgemaakte limonades van Ganzerik. Goedgekeurd? Dan wordt het dubbel zo fijn met verse pannenkoeken op zondagnamiddag en pizza’s vanaf de avond. Ganzerik warmt ouders op als een knus buurtcafé waar je een slapeloze zaterdagnacht zo wegknabbelt met het kindervriendelijke buffet (en wegspoelt met huispils Pony’s). Op de buffettafels ontdek je, naast eggs benedict, ook verse salades, taartjes, kaas en charcuterie van lokale makers.

12,5 euro voor een kinderbrunch. Druifstraat 29, Gent, ganzerik.be

Ramen, Gent Beeld RV

Ramen, Gent

Of families zich welkom voelen hangt niet zozeer af van het eten dat geserveerd wordt, maar wel van de sfeer. Daar weten ze in Ramen wel weg mee. Jouw kinderen krijgen aangepaste stokjes aangereikt om de geserveerde noedelsoepen in stijl te verorberen. Gegeneerd door hun geslurp? Nergens voor nodig: in Japanse ramenbars slurpt immers iedereen om de smaken van de soep te versterken. Een specifiek kindermenu ontbreekt, maar met vier noedelgerechten, dagverse suggesties en verslavend lekkere gyoza’s vindt iedereen hier zijn gading.

Ramen vanaf 14,5 euro. Oudburg 51, Gent, ramen.gent

Rubbens, Wichelen Beeld RV

Rubbens, Wichelen

Ruimte is vaak de doorslaggevende factor voor een kindvriendelijke plek. En daaraan hebben ze in de brasserie van distilleerderij Rubbens geen gebrek. Ook over het eten hoef je je geen zorgen te maken. Het vlees dat hier geserveerd wordt – bijvoorbeeld in de vorm van balletjes met tomatensaus – is 100 procent lokaal en afkomstig van een familieboerderij die blonde d’aquitaine-runderen kweekt. Wat in huis gestookt of gebrouwen wordt, kun je hier als volwassene ook proeven, van soda’s tot bieren en likeuren. De omheinde speeltuin die uitgeeft op de Scheldeoevers doet de rest.

Kindergerechten vanaf 12 euro. Bohemen 101, 9260 Wichelen, rubbens.be/brasserie

KOKON, Herzele Beeld RV

KOKON, Herzele

KOKON is een one-stop-shop. Zo vloeit de belevingswinkel met duurzame kindermerken naadloos over in een familiecafé met een gezonde menukaart en unieke buitenruimte. In deze kleurrijke en uitbundig ingerichte setting kom je ogen tekort. Hier kun je terecht voor koffies, cocktails, ijslolly’s, nacho’s, burgers, pokebowls en tapasborden, maar ook vegan gerechten. Voor kinderen is er gedacht aan een eigen ‘ontbijtbord’ met havermoutpannenkoeken, een zachtgekookt eitje met soldaatjes, twee minisandwiches met beleg of een quesadilla waardoor je ze vlekkeloos (nou, niet echt) kunt inwijden in de Mexicaanse eetcultuur.

Kindergerechten vanaf 10 euro. Solleveld 30,Herzele, kokonenko.be

Antwerpen

Balls & Glory, Mechelen

Met de gehaktballen en ovenschotels van Wim Ballieu slaag je er elk seizoen in om weer op krachten te komen. Ondertussen runt hij met Balls & Glory vier restaurants verspreid over het hele land. De lumineuze, hedendaags ingerichte ruimte in Mechelen is een allemansvriend. De handgerolde én gevulde gehaktbal (met kip, kalkoen, varken of risottorijst) peuzel je op met een slaatje of puree ernaast. Hier plezier je elke maag.

Kindermenu 10,50 euro. Nauwstraat 10, Mechelen, ­ballsnglory.be/mechelen

De Vleeshalle, Mechelen Beeld RV

De Vleeshalle, Mechelen

Deze monumentale Mechelse vleesmarkt is de thuisbasis van heel wat culinaire concepten. Door de openheid van elke foodstand kunnen jij en je kinderen uitgebreid bestuderen welke hap je wil bestellen – of jullie nu trek hebben in een Mexicaanse burrito, gefascineerd zijn door Afrikaanse bakbananen of frietjes van maniok, nieuwsgierig zijn naar de Vietnamese springrolls of een mix van dat alles: in deze foodhall kan het allemaal. Weinig zin om iets nieuws te ontdekken? Geen nood: aan pizza, burgers en ijs is er evenmin een gebrek.

Verschillende foodstands en prijzen. Huidevettersstraat 7, Mechelen, ­devleeshalle.be

Zelda en Zorro, Berchem

In vergelijking met de Zelda en Zorro-­locaties in Gent en Evergem springt die in Berchem er het meest uit. Het majestueuze, voormalige vredegerechtsgebouw doet verrassend huiselijk aan, mede dankzij de open bar en concepten als high tea en brunch, uitgewerkt op kindermaat. Tel daar meerdere speelkamers bij waar de knutselpakketten voor het grabbelen liggen en workshops georganiseerd worden, en je begrijpt het succes. Op woensdagnamiddagen en schoolvakanties kun je deze locatie afhuren voor een privéfeest met brownietorentaart en extra kilo’s vertier.

Brunch/high-tea gratis tot 3 jaar, tot 12 jaar betaal je 20 euro voor een kinderbrunch of high tea inclusief een workshop. Grote Steenweg 13, Berchem, zeldazorro.be

Beeld Joris Casaer

Sonseveria, Berchem

De eerste keren in de stad met een pasgeboren baby kunnen stresserend zijn. Plekken waar gedacht is aan jouw comfort, met een degelijke verschoonplek bijvoorbeeld, zijn schaars. Wat Sonseveria in Oud-Berchem extra leuk maakt is de flexibiliteit van de keuken en de gemoedelijkheid die uit de inrichting met retrobehang en vintage lampenkapjes spreekt. Hier glijdt de stress zo van je af. Op vraag kun je (doorlopend) alle gerechten van de kaart in kinderportie bestellen.

Kindergerechten vanaf 10 euro. De Villegasstraat 13, Berchem, op Facebook: Sonseveria

Restaurant Octave, Antwerpen

Is er binnen jullie gezin sprake van een kleine chocoladeverslaving? Op de bovenverdieping van The Chocolate Nation is restaurant Octave – genoemd naar Octave Callebaut –gevestigd. Wees voorbereid: van hieruit zullen de fantastische chocoladekluis en de hapjeskaart met de aandacht van je kinderen weglopen. Denk maar aan bitterballen met mosterdganache van melkchocolade, moelleux of chocoladeijs. Gelukkig staat smullen ook centraal bij de hoofdgerechten. Vol-au-vent van zwartpootkip of goujonettes van gepaneerde wijting zijn verkrijgbaar voor zowel grote als kleine Willy Wonka’s.

Museumbezoek gratis voor -4 jaar, kindergerechten à 12 euro. Koningin Astridplein 7, Antwerpen, octaveantwerp.be

RacinePAKT, Antwerpen Beeld Bram Broeckx

RacinePAKT, Antwerpen

De PAKT-site in Antwerpen is niet alleen rijk aan stadslandbouwers, geweldige concepten en fijnproevers, het is er ook heerlijk ontsnappen aan de drukte van het stadscentrum. De kidsproof plek bij uitstek is RacinePAKT van chef Dennis Broeckx en gastvrouw Ellen Destuyver, een duo dat je kent van Moss en L’épicerie du cirque. De kaart is heerlijk complexloos maar zet seizoensgebonden – vaak glutenvrije – gerechtjes in de spotlights. Van quinoasandwiches, salades, soepen, toasts met banaan-pindakaas tot kidsproof tussendoortjes als moonpops en wortelcake met glazuur van roomkaas.

Kindergerechten vanaf 5 euro. Lamorinièrestraat 161, Antwerpen, racinepakt.be

Bloemberen, Deurne Beeld RV

Bloemberen, Deurne

Wat is in godsnaam de definitie van een kindvriendelijke bakkerij? Misschien wel de drang tot experiment. In dat geval sta je nergens beter in de wachtrij dan bij zuurdesembakkerij Bloemberen. Behalve een deugddoende kop koffie – afkomstig van koffiebranderburen Rush Rush – heeft de toog brood en viennoiserie in de aanbieding, zoals rabarberkoeken met creme patissière en bladerdeeg, citroen-maanzaadkoeken, tot zelfs gevulde croissants met pistachecrème en witte chocolade. Ook het uitzicht op de landende en opstijgende vliegtuigen en het uitgestrekte terras houden je bezoek boeiend.

Koffiekoeken vanaf 2 euro. Boekenberglei 284, Antwerpen, op Facebook: Bloemberen

Beeld Joris Casaer

Circus, Antwerpen

Kan zoon- of dochterlief moeilijk een gerecht uitkiezen? Dan is de menukaart van Circus vast een aanrader. Alle ontbijt- en lunchgerechten voor kinderen onder de 12 jaar bestel je hier voor halve prijs, waardoor je net zo goed twee bordjes kunt laten aanrukken. Circus specialiseert zich in een vegetarisch aanbod en heeft daarnaast ook een hart voor kinderen met een intolerantie. Na lactosevrij gebak of vegan ijs dollen je kinderen veilig rond op het binnenterras in de verborgen stadstuin. Extra spannend: op donderdag-, vrijdag-, en zaterdagavond gaan de kinderstoelen opzij en verandert Circus in een natuurwijnbar.

Ontbijtgerechten vanaf 3,5 euro. Kasteelpleinstraat 26, Antwerpen,, circusrestaurant.be

Bistro Voldaan, Lier

We worden allemaal graag op sleeptouw genomen. Net zoals ons bord iets beter smaakt wanneer we het verhaal van een kleinschalige producent toegelicht krijgen, zijn ook kinderen gevoelig voor een goed verhaal. Maken ze in Bistro Voldaan een tekening, bijvoorbeeld om de chef te bedanken, dan krijgen ze enkele weken later een brief in de bus met het nieuws dat ze op een pannenkoek worden getrakteerd. Terwijl jij geniet van je viergangenmenu, krijgen je kinderen ook verschillende proevertjes voorgezet, zoals een ­huisgemaakte bitterbal.

Kindergerechten vanaf 11,50 euro. Kesselsesteenweg 150, Lier, bistrovoldaan.be

KoKo, Kontich

Voor ouders die eens willen breken met het klassieke bordje kip en appelmoes is er het laagdrempelige KoKo. De menukaart maakt een ludiek onderscheid tussen grote en kleine mensjes (en dito prijzen) waardoor je snel verleid wordt om iets nieuws uit te testen. Winnaars uit het repertoire: shakshuka, hamburger met zoete aardappelfrietjes en churros. In de zomermaanden wordt de bistro omgetoverd tot een zomerbar met ruim terras, mede te danken aan de groene omgeving van het Altenapark.

Kindergerechten vanaf 5 euro. Antwerpsesteenweg 79, Kontich, kokocontich.be

Patchouli & Pistou, Ranst Beeld RV

Patchouli & Pistou, Ranst

Planten en bloemen hebben een kalmerend effect. Daar heeft elke ouder weleens nood aan. De groene oase binnen, maar ook de tuin van Patchouli & Pistou is een perfecte plek voor een huisgemaakt drankje met een hapje erbij – denk aan zelfgemaakte kroketjes met geitenkaas en appel. In het weekend kun je hier terecht voor een seizoensgebonden brunch. Betoverd door deze tuin der lusten? Weet dat de locatie onvergetelijke kidsproof feestjes host, inclusief koekiemonstertaart en flamingocupcakes.

Brunch kost 7 euro tot 5 jaar, 14 euro tot 10 jaar. Liersesteenweg 78, Ranst, patchoulienpistou.com

Limburg

Pocomatto, Hasselt

Soms mag het ook vlot gaan. Dan is een pastalunch in een hip en relaxed kader een uitstekend idee. Bij Pocomatto – vaste waarde in Hasselt sinds 1985 – kies je jouw favoriete pasta uit de kaart: vongole, carbonara of toch maar een versie tjokvol groenten? Omdat de keuken doorlopend open is, kun je hier gemakkelijk neerstrijken voor een late lunch of vroeg diner. Op de kaart geven symbolen mee of je look en pikante smaken in de pasta kunt verwachten. Kwestie van hysterische taferelen voor te zijn.

Gerechten vanaf 13 euro. Dorpsstraat 40, Hasselt, pocomatto.be

Noen, Sint-Truiden Beeld RV

Noen, Sint-Truiden

Chef Daan Dams flirt met meerdere grenzen en laat kinderen op een laagdrempelige manier kennismaken met lokale, zuiderse en oosterse creaties. Hoewel Noen geen specifieke kinderkaart heeft, komt een gezin hier prima thuis dankzij de losse presentaties van doordeweekse kost. De porties zijn middelgroot waardoor je met gemak meerdere gerechten bestelt. Zo gaat het van spiesjes met gelakt buikspek naar een tartelette met courgette en avocado tot huisgemaakt zoet dat kinderen uit de eettoog mogen kiezen.

Gerechten vanaf 15 euro. Luikersteenweg 257, Sint-Truiden, ­noenrestaurant.be

O Geros, Genk

O Geros is een plek voor en door families. Hier stellen ze alles in het werk om iedereen even hartelijk te verwelkomen. In de keuken blenden ze Griekse tradities met Belgisch comfortfood. De menukaart is een vrolijk amalgaam van zwaardvis, over vijgen uit eigen tuin, moussaka, mosselen, souvlaki tot frieten en tzatziki. Friet gyros is hier niet voor niets het stergerecht en wordt geserveerd op één gigantische schotel die de gezelligheid enkel vergroot. Ook bijzonder: speciale wensen van kinderen komen op de kaart en krijgen de naam van hun aanvrager. Informeer zeker eens naar friet Sooi.

Familiemenu vanaf 49 euro voor 4 personen. Vennestraat 1, Genk, griek.be

Theatercafé, Hasselt

De locatie in het stadspark van Hasselt is een grote troef voor de bezoekers van het Theatercafé. Kinderen kunnen er fijn spelen in de grote speeltuin, die aan het terras grenst. Maar zelfs zonder zonneschijn is het hier feest, want ook binnen gaat voldoende aandacht uit naar spel en plezier. En dan is er het uitgebreide kindermenu en het ‘station’ waar je pannenkoeken kunt pimpen. Kinderen die hun bord leegeten krijgen van de obers een muntje waarmee ze een speeltje uit de spiraalbol kunnen draaien.

Kindergerechten vanaf 9 euro. Kunstlaan 5, Hasselt, theatercafe.be

Zuppa, Hasselt

Met een flinke kom soep ben je min of meer verzekerd van een vlotte en voedzame maaltijd. Eigenares Heleen Timmermans is een autoriteit in soep, de door haar uitgegeven Soepbijbel vormt het bewijs. Elke vers bereide soep is beschikbaar in kinderportie, gaande van de übergeliefde tomaat met balletjes tot een knolselder-­currysoep of een gedurfde versie met honing en geitenkaas. Omdat het niet altijd gezond moet zijn, krijgen kinderen bij hun bestelling ook een Zuppa-lolly.

Vanaf 5 euro. Botermarkt 13, Hasselt, op Facebook: Zuppa-Soupbar

West-Vlaanderen

Terminus, Watou

Terminus bevindt zich op de grens met Frankrijk, diep in het Heuvelland. Eigenaar Pieter Verheyden gaf destijds zijn job als sommelier in Hof van Cleve op om het baanrestaurant van zijn ouders over te nemen. Vandaag zijn truckers en families kind aan huis in Terminus en dat ligt vooral aan de vriendelijk geprijsde dagschotels. Maar ook de rijkelijke brasseriekost – van Mechelse koekoek over verse asperges tot tarbot –, dikwijls afkomstig uit de eigen boerderij, zorgen ervoor dat je hier met het hele gezin tot rust komt. Extra troeven: de afgesloten speeltuin met klimtuigen en het voetbalveld.

Vanaf 15 euro voor een plat du jour (voor-, hoofd- en nagerecht). Callicannesweg 16, restaurantterminus.be

Marie-Siska, Knokke

Het is al te belachelijk om je kinderen aan zee een stuk vlees te serveren, toch? Marie-Siska is een naam als een klok en kan tot wel duizend gasten ontvangen. Verlekker je kroost alvast op een kindertomaat met grijze garnalen of een babyzeetong met wortelpuree. Snelle eters kunnen daarna nog even ravotten in de tuinen en op de terrassen; er is zelfs een babyspeeltuin, doolhof en minigolfclub voorzien. Roep de kinderen zeker terug aan tafel voor de door The Wall Street Journal geprezen hartvormige wafels van Siska.

Kindergerechten vanaf 13,5 euro. Zoutelaan 177, Knokke-Heist, siska-marie.com

Beeld Joris Casaer

De Grote Post, Oostende

Behalve een café-restaurant bundelt De Grote Post kunstateliers, repetitieruimtes en theaterzalen waarin ook voorstellingen op kindermaat worden georganiseerd. Uit de keuken – open vanaf ontbijt tot diner – komen eenvoudige maar gezonde gerechten tevoorschijn. Denk cinnamon rolls, croques en pasta met erwt, spinazie en broccoli. De constante va-et-vient maakt dit cultuurcafé tot een gastvrije plek waarnaar je jouw kinderen en hun vriendjes zorgeloos meetroont.

Gerechten vanaf 7,5 euro. Hendrik Serruyslaan 18A, Oostende, degrotepost.be

Koekoek, Oostende

De naam van het restaurant geeft het al een beetje weg: hier ben je welkom voor all things kip. Koekoek zag het levenslicht in 1971 en is anno 2023 uitgegroeid tot een rasecht familierestaurant met een ongecompliceerde sfeer. Wat Koekoek onderscheidt van andere kippenrestaurants? Hier eet je doorlopend van 10 tot 23 uur, én met je handen. Dat laatste hoef je geen twee keer te zeggen aan je jongste tafelgenoten. Tip: breng misschien wat extra vochtige doekjes mee.

8,5 euro voor kindermenu met frietjes. Langestraat 38-40, Oostende, koekoekoostende.be

De Peerdevisscher, Oostduinkerke Beeld RV

De Peerdevisscher, Oostduinkerke

Als officieel estaminet van het nationale visserijmuseum is De Peerdevisscher een van de weinig overgebleven volkscafés. In deze herberg met uitgestrekt grasveld – ideaal voor dartelende veulens die graag de benen strekken – bestel je een portie met de hand gepelde garnalen (rechtstreeks uit de netten van de patron, die garnaalvisser te paard is) en een stapel in boter gebakken tongetjes, vers uit de zee. Niet vergezeld door lifjes en lafjes, maar door malse sla, rijke tomaten en knisperend verse frietjes.

Kinderportie sliptong 17 euro. Pastoor Schmitzstraat 4, Oostduinkerke, op Facebook: Paardevisser

Achiel en Hector, Tiegem Beeld RV

Achiel en Hector, Tiegem

Bijzonder aan deze kinderboerderij is de heerlijke koffie- en theeschuur waar kinderen steeds als koning worden bediend. In grootvaders servies proeven ze van gebak met zelfgekweekt fruit en frisco’s van een lokale ijsmaker. Buiten lonken naast aaibare ezeltjes, koeien, varkens, konijnen en cavia’s ook een royale tuin inclusief boomhut, kampvuur en verkleedkoffer. Houd de website in de gaten voor hun wafelenbak, zomerpicknicks (al dan niet gekoppeld aan wandelingen) en bak- of pizzaworkshops voor de allerkleinsten.

Ontbijten tot 5 jaar 10 euro, ontbijten tot 12 jaar 16 euro. Kaankouter 4, Anzegem, achielenhector.be

Achiel en Hector, Tiegem Beeld RV

Tarterie, Kortrijk

Een lekker stuk taart, hartig of zoet, gaat er altijd in. Behalve in kinderservies en speelgoed voorzien ze in de Tarterie ook in kinderontbijt: vers appelsap, een ovenverse chocoladekoek met Callebaut-chocolade en een pannenkoek. Met een royale red velvet (rubychocolade met slagroommarshmellows) in de hand slaag je er zelfs in om jouw kinderen in de prille lentezon te laten opwarmen. Wie geen zin heeft in een ontplofte keuken rond een verjaardag, kan hier een verrukkelijke cijfertaart of gekke macarons afhalen. Handig, toch?

Kinderontbijt vanaf 8,5 euro. Grote Markt 44, Kortrijk, tarterie.be

Met dank aan Zelda en Zorro in Berchem, en de proefkonijnen Eki, Wies, Luka & Otto Nelson. Beeld Joris Casaer

Siphon, Damme

Bij wie doet de naam Siphon geen belletje rinkelen? Dit is zo’n typische plek waar je als kind al kwam en waar je blijft belanden – met je vrienden, je schoonfamilie of je Tinderdate. Op de nostalgische rood-wit geruite tafellakens verschijnen evergreens als garnaalkroketten en coq au vin, maar nieuwsgierige minigourmands kunnen zonder enig probleem ook eens meeproeven van specialiteiten zoals paling in ’t groen en fazant. Speel je liever op veilig? Er staan ook lasagnes en kindersteaks op de kaart. De gemoedelijke familiesfeer doet de rest.

Kindergerechten vanaf 12 euro. Damse Vaart-Oost 1, Damme, siphon.be

Republiek, Brugge

Gevestigd in het 16de-eeuwse Boterhuys, een plek waar locals hun zuivelproducten aanschaften, geldt de Republiek nog steeds als een ontmoetingsplaats. Hier kom je een film bekijken of iets lekkers eten. Interessant is dat de dagelijkse lunchspecial ook in kinderformaat beschikbaar is, naast een afzonderlijke kinderkaart met een keuze in vis, vlees, vegan en zoetigheid. Extra aangenaam: door de ruimtelijkheid van de site hoef je je geen zorgen te maken over beschikbare ruimte voor buggy’s en kindertassen. Zalig.

Kinderlunch 10 euro.Sint-Jakobsstraat 36, Brugge, republiekbrugge.be

Vlaams-Brabant

Pee Klak, Strombeek Beeld RV

Pee Klak, Strombeek

Dat het bruine spaghetticafé van ­eigenaar Jean-Pierre Bate in een afgelegen woonwijk ligt, is lichtjes bizar, maar dat maakt deel uit van de charme. De openingsuren, van 12 uur ’s middags tot middernacht, maken dat jonge kinderen overdag door het café dollen, terwijl hier laat op de avond ook rijpere jeugd en hongerige cafégangers samentroepen. De menukaart is er alleen maar ‘voor de show’, iedereen bestelt hetzelfde: spaghetti bolognese met de vermaarde saus waarvan het recept staatsgeheim is. Pee Klak is een fantastisch nonchalante plek voor elke generatie.

Kinderpasta vanaf 9,5 euro. Oude Mechelsestraat 48, Strombeek, op Facebook: In de Patattezak

Het Bos, Merchtem Beeld RV

Het Bos, Merchtem

Het Bos is een geweldig adres omdat je hier het hele jaar door tussen de dieren en het groen kunt vertoeven dankzij het (overdekte) terras. Befaamd zijn het huisbereide en 100 procent natuurlijke roomijs, en de klassieke kinderkaart met soep, balletjes en ribbetjes. In de samenstelling van de gerechten wordt zoveel mogelijk samengewerkt met lokale partners. Dat gaat van sla van het aanpalende veld tot fruit van een lokale teler waarmee een piratencocktail voor je kinderen wordt geblend.

Kindergerechten vanaf 11 euro. Dooren 61, Merchtem, hetbos.com

De Kom, Baal Beeld RV

De Kom, Baal

Met de slagzin ‘eten en spelen’ richt De Kom zich bewust op een jong publiek. Hier bestel je dagverse groente- of fruitpap voor je baby, maar ook voor opgroeiende kinderen halen de chefs van De Kom alles uit de kast. De kaart is verrassend dankzij opties als mac & cheese met verstopte groenten, een broodje pulled pork of rode curry met scampi. Vraag naar de huisjes, waar je gezellig samen onder één dak tafelt. Tel daar het zonneterras, de binnen- en de buitenspeeltuin bij en je weet waarom kinderen staan te popelen.

Fruitpap 4,90, mac & cheese 11,9 euro. Baalsebaan 320, Baal, de-kom.be

De Popelier, Gooik Beeld RV

De Popelier, Gooik

In de glooiende velden van het Pajottenland vind je De Popelier. Dit hippe vleesrestaurant onderscheidt zich door het aanbieden van gerijpt vlees, geleverd door sterslager Hendrik Dierendonck. Als de weersomstandigheden het toelaten wordt er buiten gegrild, op een houtskooloven, en elke gast kan het spektakel volgen. Kinderen voelen zich zeer welkom omdat het zo ruim is, zowel binnen als op het terras. Ze krijgen kleinere porties en mogen zelf een stukje vlees uitkiezen.

Kindergerechten vanaf 16 euro. Populierenstraat 8, Gooik, restaurantpopelier.be

Brussel

Brasserie de la Patinoire, Elsene

Pal in het Terkamerenbos beogen de chef en zijn team jouw goed humeur door rasechte Belgische klassiekers te serveren. Zowel behoudsgezinde eters als kleine durvers komen hier aan hun trekken met een kinderkaart die varieert van een onberispelijke kippenborst met appelmoes en friet tot een sole meunière met aardappelpuree. Een andere reden om deze brasserie absoluut op je Brussellijstje te plaatsen is de rolschaatsbaan in de speeltuin.

Kindergerechten voor 14 euro. Gymnasiumweg 1, Brussel, brasseriedelapatinoire.be

Cook & Book, Sint-Lambrechts Woluwe

Boekenwurmen klein en groot kunnen hun hart ophalen in de negen boekenwinkels, allemaal op één locatie. Elke shop heeft een eigen thema met een unieke sfeer. Bezoek zeker de afdeling gewijd aan kinderliteratuur maar introduceer je kroost ook eens in de afdelingen met muziek, beeldende kunst en graphic novels. Genoeg gelezen? Rep je dan naar het restaurant met terras en speeltuin.

Kindergerechten voor 11 euro. Vrijetijdsplein 1, Sint-Lambrechts-Woluwe, cookandbook.com

Beeld Joris Casaer

Frites Atelier, Brussel

Een prachtig vormgegeven concept­restaurant rond de friet - absolute hoofdrolspeler in menig kinderdroom – bedacht door topchef Sergio Herman. Deze Brusselse vestiging heeft door haar uitgebreide menu net dat tikkeltje meer. Terwijl jij je laat verleiden door een plat du jour, burger of snack kunnen de kinderen zelf hun ‘triple cooked fries’ toppen met ketchup, mayonaise, truffelsaus, bearnaise, andalouse of samourai. Al kan enige assistentie geen kwaad, wanneer je wil vermijden dat de sauzen lukraak op de neus van een onschuldige passant belanden.

Frieten met 2 sausjes voor 5,95 euro. Sint-Katelijnestraat 32, Brussel, fritesatelier.com

Le Refuge, Ukkel

In dit laidback buurtcafé (mét petanquebaan!) kun je elke dag tot 1 uur ’s nachts komen aanwaaien. Reservaties zijn overbodig, enkel in het weekend moet je rekenen op een zekere drukte en vergt een plekje bemachtigen wat geduld. Je ontbijt, lunch of diner stel je samen naar eigen honger en goesting. Een croque, spaghetti, garnaalkroket en cupcake delen met het hele gezin? Geen probleem: kan en mag allemaal. Over je portefeuille hoef je je ook al geen zorgen te maken aangezien de prijs-kwaliteitverhouding hier klopt als een bus.

Croque monsieur voor 10 euro. Sint-Jobsesteenweg 668, Ukkel, cafelerefuge.be

Garage à Manger, Elsene Beeld RV

Garage à Manger, Elsene

Garage à Manger is een voormalige garage omgebouwd tot een 100 procent kidsproof restaurant waar je heerlijk biologisch eet en nog wat extra meeneemt voor thuis. Dit adres is om meer dan één reden een supertip. Lunchen doe je hier gegarandeerd onder de 10 euro per persoon met soepen, broodjes en salades terwijl de kinderen in de vintage speelcaravan hun ding doen. Extra fijn: via de trap staat deze plek in verbinding met Pêle-Mêle, een gigantisch tweedehandsboekenwalhalla.

Gerechten vanaf 5 euro, gratis brunchen onder 3 jaar. Washingtonstraat 185, Elsene, garage-a-manger.be

Chicago Café, Brussel Beeld RV

Chicago Café, Brussel

Julie Belaen en haar partner Fouad Benarbia – die ook het kindvriendelijke Houtsiplou runnen – creëerden met Chicago een fantastische chillplek aan de Vlaamsesteenweg. Hier is het van ’s ochtends vroeg goed toeven voor jong en oud. Op de kaart van het café prijken french toasts, blt-sandwiches, brownies, cheesecakes en dan is er ook nog de trattoria met pizza margherita en rigatoni op het kindermenu. In het café kunnen de kleinsten in een apart speelhoekje losgaan.

Kindergerechten vanaf 10 euro. Vlaamsesteenweg 45, Brussel, chicagocafe.be

Monk, Brussel

Ook minderjarige Dansaertkinderen vinden de weg naar de betere cafés. Neem nu de Monk. Naast het betere gerstenat wordt de befaamde spaghetti van het huis in kinderportie geserveerd. Vier keuzes: bolognese, ham en kaas, vegetarisch of een wisselende special. Dat kinderen hun spaghetti zelf op smaak kunnen brengen met drie kazen en evenveel toppings, verdriedubbelt het plezier.

Kinderspaghetti voor 8,5 euro, Sint-Katelijnestraat 42, Brussel, monk.be

Toukoul, Brussel Beeld RV

Toukoul, Brussel

Toegegeven, de Ethiopische keuken als concept klinkt niet bepaald kindvriendelijk. Toch moet je je eens van het tegendeel laten overtuigen in Toukoul – vernoemd naar een traditionele Ethiopische hut. Wie het ontdekkingsmenu bestelt, eet zonder bestek rond één grote schotel met daarop pikante kip, kruidige spinazie, champignons, een stoofpot van aardappelen met kurkuma, huisgemaakte ricotta... Daar worden hartige pannenkoeken bij geserveerd. Om duimpjes en vingertjes bij af te likken.

Kinderen tot 12 jaar eten voor de helft van de prijs. Lakensestraat 34, Brussel, toukoul.be

Tich, Brussel

Vind je het lastig om plantbased plekken te vinden waar ook kinderen welkom zijn? Bij Tich kun je niet alleen lekker eten, je kunt er ook nog eens rondneuzen tussen de groene winkelwaar. De huisgemaakte sappen zetten je alvast op weg om hier de hele dag te blijven plakken. Vegan gerechten spelen de hoofdrol, al kun je hier ook steevast een drietal opties met ei, kaas of vis ontdekken.

Toast banaan 8,2 euro, fruitsap 3,8 euro. Naamsestraat 25, Brussel

Beeld Joris Casaer

BelMundo, Sint-Jans-Molenbeek

BelMundo is een plek in de Kanaalbuurt waar duurzaam, sociaal en kindvriendelijk hand in hand gaan. In de gerenoveerde Belle-Vue-brouwerij worden mensen met weinig arbeidskansen opgeleid. Ze draaien niet alleen shifts in het restaurant maar leveren ook inspiratie voor het multiculturele menu en recupereren sloophout tot restaurantmeubilair. De dagschotels en het brunchmenu zijn een reflectie van de aanpalende, 1.500 m2 grote moestuin, waar kinderen op een spontane manier leren waar hun voeding vandaan komt.

Brunchen tot 6 jaar voor 5 euro, tot 12 jaar 14 euro. Henegouwenkaai 41-43, Sint-Jans-Molenbeek, belmundo.ateliergrooteiland.be

Mêzon, Ukkel Beeld RV

Mêzon, Ukkel

Chef Olivier Destribois zet Mêzon op de kaart als een parent-friendly restaurant. Gasten kunnen kiezen: tafelen met de kinderen of een beroep doen op de babysit in een aparte ruimte van het restaurant – de prijs is dezelfde. Toch loont het ook de moeite om je kinderen mee aan tafel uit te nodigen. Er is voor hen een bijzondere bentoformule uitgewerkt die bestaat uit een kroket, een soep, een gerecht met vis, vlees of groenten, aangevuld met groente- en fruitspiezen.

Bentoformule en babysitservice kosten 20 euro. Sint-Jobsesteenweg 388, Ukkel, mezon.be