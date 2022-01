Van deze dandannoedels uit Sichuan krijgt u het lekker warm

Deze Chinese dandannoedels maak je met crispy chily’s, een ingrediënt waar de culinaire wereld momenteel warm voor loopt. Een favorietje voor wie het graag spicy heeft.

Het mooiste aan mijn job is de oneindigheid. En dan heb ik het niet over de afwas, die is ook eindeloos, maar minder plezant. Het gaat over het deel dat eraan voorafgaat. Eten en koken vormen een onuitputtelijke bron van inspiratie en plezier. Ook al ben ik dag in, dag uit bezig met proeven, ruiken en proberen, er blijven steeds ingrediënten en gerechten te ontdekken. Het doet me reizen, ver weg maar ook heel dichtbij, op zoek naar nieuwe smaken, zinnenprikkelende aroma’s, tintelende sensaties. Ik word blij als een kind in een snoepwinkel wanneer ik een Aziatische of Afrikaanse voedingswinkel binnenstap en een groot deel van het aanbod niet blijk te kennen. Of wanneer een chef erin slaagt om op een inspirerende manier zijn hart en ziel op mijn bord te leggen. Avondenlang spendeer ik op YouTube om te leren hoe je nu precies die dumplings vouwt en welke techniek je het best hanteert om kaneelrolletjes te draaien.

Laatst bracht ik een pot crispy chili’s mee naar huis, een Chinese smaakmaker die tegenwoordig het van het is in de (online-)foodwereld. En terecht!

Het goedje gaat hier sindsdien over letterlijk alles: soep, gekookte broccoli, omelet, of mijn nieuwste obsessie: dandan noedels, een Chinees gerecht uit de Szechuan-regio. Het bestaat uit chewy noedels en varkensgehakt, maar het allerbelangrijkste component is de saus. Die heeft als basis sesampasta, wat het geheel heerlijk romig maakt. Dandansaus belichaamt het perfecte evenwicht tussen hartig, zoet, zuur en pittig en is een ware smaakbom.

Niet te braaf

Aan deze saus moet je niet morrelen, maar met de toppings kan je gerust spelen. Ik maakte dit noedelgerecht al met fijngesneden shiitakes in plaats van gehakt, met gekookte paksoi, geroerbakte witte kool of snel gepekelde komkommer. Je maakt het zo spicy als je zelf wil, maar wees niet te braaf, de szechuankeuken staat voor pit en hitte. Een beetje tongtinteling kan heus geen kwaad!

Beeld Hannes Vandenbroucke

Dandannoedels met sesamsaus

Dit heb je nodig voor 2 personen

150 g (tarwe)noedels / ½ broccoli, in kleine roosjes / arachideolie / duimgroot stuk gember, fijngesneden / 6 lente-uitjes, versnipperd / 200 g varkensgehakt / zout en (szechuan)peper / handvol geroosterde pindanoten, grofgehakt / handvol verse koriander

Voor de saus: 1 tl (szechuan)peperkorrels / 50 g tahini / 2 el sojasaus / 2 el rijstazijn / 2 tl honing / 2 teentjes knoflook, tot moes geplet / 2 à 4 tl crispy chili’s (of chiliolie)

Zo maak je het

1. Verhit de szechuanpeper in een pan over een laag vuur tot het aroma vrijkomt. Plet in een vijzel of in een kruidenmolen fijn. Roer met een lepel stevig in de pot tahini, zodat het olielaagje bovenaan vermengt met de sesampasta en de pasta iets vloeibaarder wordt. Meng 50 g van de pasta met de overige ingrediënten voor de saus tot een glad geheel.

2. Kook de noedels in gezouten, kokend water beetgaar. Voeg tijdens de laatste 2 min. de kleine broccoliroosjes toe. Giet het kookvocht af, maar hou er een kopje van bij.

3. Verhit ondertussen een geut olie in een pan of wok en stoof de helft van de lente-ui en gember 1 min. aan. Draai het vuur hoger en voeg het vlees toe. Roerbak in enkele minuten gaar. Kruid met (szechuan)peper en een beetje zout.

4. Voeg enkele eetlepels van het warme kookvocht toe aan de dikke saus en meng tot je een smeuïge consistentie krijgt. Verdeel de saus over 2 grote kommen. Leg er de noedels bovenop en werk af met het gehakt, de broccoli, overige lente-uitjes, gehakte pindanoten en koriander. Serveer onmiddellijk en meng aan tafel goed dooreen.