Van dengue tot Chikungunya: ‘Enge ziektes uit de tropen kan je nu ook op de camping in Frankrijk oplopen’

Als gevolg van de klimaatverandering zijn exotische muggen, teken en andere beestjes in opmars. Samen met de ziektes die ze kunnen verspreiden. ‘Eén besmette toerist kan de vlam in de pan doen slaan.’

Zalig zorgeloos de zomer in? Wij dachten het niet! In de reeks zomerziektes schotelen we u vijf manieren voor waarop de zomer een aanslag op lijf en leden vormt. En geven we u tips over hoe u zich het beste tegen dit onheil kunt beschermen.

‘Het aantal gevallen van dengue neemt toe. En de tijgermug zet haar opmars verder.’ Dat nieuws komt niet uit een Braziliaanse of Keniaanse krant, maar uit de Franse krant Le Monde. Vorig jaar liepen ruim zestig mensen in Frankrijk knokkelkoorts op. De tijgermug, de verspreider van de ziekte en normaal thuis in de tropen, heeft er inmiddels in de meeste departementen voet aan de grond gekregen.

Er waren vorig jaar ook zes gevallen van dengue op Ibiza, en in 2020 liepen tien mensen de ziekte op in Italië. “Het begint met koorts, spierpijn en griepachtige symptomen ongeveer een week nadat je bent gestoken”, zegt expert tropische geneeskunde Steven Van Den Broucke van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG). “Omdat de symptomen vaag zijn, denk je vaak niet aan dengue. De meesten zijn er na een dag of vijf met koorts van af. Specifieke antivirale medicatie is er niet, dus je kan enkel griepmiddeltjes zoals paracetamol nemen en veel drinken.”

Maar enkelen belanden in het ziekenhuis en zien hun leven aan zich voorbij flitsen. “Mijn lichaam kon het amper aan. Ik had barstende hoofdpijn en maagpijn die zo hevig was dat ik huilde. Ik bracht dagen aan een stuk koortsachtig en kotsend door in het ziekenhuis”, getuigt de Britse Georgie Darling in The Guardian.

In 2017 waren er in Italië ook twee uitbraken van Chikungunya, een tropische infectieziekte die gepaard gaat met hevige griepachtige symptomen en soms hevige gewrichtspijnen - de naam betekent in het Makonde zoveel als ‘hij die krom loopt’. Bij de uitbraken van de ziekte in de buurt van Rome en in Calabrië raakten uiteindelijk meer dan 400 mensen besmet.

Volgens het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) vormen exotische muggensoorten en de ziektes die ze kunnen verspreiden een “groeiend probleem” in Europa. “Enge ziektes uit de tropen kan je nu ook op de camping in Zuid-Frankrijk oplopen”, zegt muggenexpert Bart Knols, die onlangs aan de alarmbel trok in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Exotische muggen, op eigen kracht niet in staat verder dan een paar honderd meter te vliegen, weten Europa al langer te bereiken. Ze reizen voornamelijk als eitje mee met geïmporteerde bamboestekjes en in tweedehands autobanden. Het opwarmende klimaat en zachtere winters vergroten de kans dat sommige muggensoorten zich na een enkeltje Europa weten te handhaven. Vooral de tijgermug blijkt zich bovendien goed aan wat koudere omstandigheden te kunnen aanpassen.

Dat hoeft op zich nog geen probleem te zijn, al is de tijgermug zo agressief dat ze lokaal voor overlast kan zorgen. Maar zolang de ziektes die de muggen verspreiden hier niet voorkomen, kunnen ze weinig schade aanrichten. Daarvoor moet zo’n mug eerst een besmet persoon kunnen steken, om de ziekte vervolgens door te geven aan een volgend slachtoffer.

“Eén besmette toerist is voldoende om de vlam in de pan te doen slaan”, zegt Knols. Bij de uitbraak van Chikungunya in Italië bracht een reiziger het virus mee uit India. En een toerist uit Zuid-Amerika lag aan de basis van een dengue-uitbraak op Madeira. “Het is een opeenstapeling van kleine kansen”, zegt Knols. “Maar recente voorbeelden tonen dat het wel degelijk mis kan gaan. En die kans neemt toe.”

Mug komt met de auto

Tijdens de recentste monitoringscampagne door het ITG en Sciensano vonden onderzoekers de tijgermug op twaalf locaties in België.

De mug blijkt zich vaak op snelwegparkings op te houden. “Zowel in Frankrijk als in Duitsland hebben zich populaties niet zo ver van de grens gevestigd”, zegt entomoloog Wim Van Bortel (ITG). “Insecten die toevallig een auto invliegen, liften van daaruit mee.”

Aanwijzingen dat de exoten ook de winter overleven en hier vaste voet aan de grond krijgen, zijn er nog niet. “We zien het aantal introducties gestaag toenemen”, zegt Van Bortel. “Het is een kwestie van tijd voor de tijgermug zich ook bij ons permanent vestigt.”

Wie denkt een tijgermug te hebben gespot, kan dat melden op muggensurveillance.be. De beestjes zijn vooral te herkennen aan de witte strepen op hun rug en poten. “Het is een mooi beestje”, zegt Van Bortel. Anders dan onze eigen ‘huismug’, is ze vooral overdag actief. “Word je in de stad overdag gestoken, dan is er een grote kans dat je met een tijgermug te maken hebt.”

Vorige zomer rukte in Wilrijk en Lebbeke een bestrijdingsfirma uit om de beestjes te verdelgen. “Het is de bedoeling de vestiging van de soort zo lang mogelijk uit te stellen”, zegt Van Bortel. “Om scenario’s zoals in Frankrijk en Italië te vermijden.”

Knols pleit voor een proactieve, Europese aanpak, waarbij bijvoorbeeld wordt geïnvesteerd in infrastructuur om op grote schaal steriele tijgermuggenmannetjes te kweken. Die zouden dan kunnen worden losgelaten om prille populaties de kop in te drukken, doordat ze paren met de wilde vrouwtjesmuggen zonder dat daar kleintjes van komen. Die techniek wordt al succesvol in de tropen toegepast. “Hoe langer je daarmee wacht, hoe moeilijker en duurder het wordt om die muggen hier nog weg te krijgen”, zegt Knols. “Nu lopen we hopeloos achter de feiten aan.”

Toename van teken

In eigen land zijn niet muggen maar teken vooralsnog de grootste lastpost. Zo’n 10 procent van de beestjes is drager van de Borrelia-bacterie, die de ziekte van Lyme kan veroorzaken. Maar niet elke besmette teek geeft de bacterie ook door. Volgens Sciensano hebt u bij een tekenbeet 1 à 3 procent kans de ziekte op te lopen.

Ook de teek, die houdt van warmte en vochtigheid, spint garen bij het opwarmende klimaat. “Teken en de ziektes die ze verspreiden komen nu voor in gebieden in Europa waar dat vroeger niet het geval was”, zegt Tinne Lernout (Sciensano).

In ons land fluctueert het aantal tekenbeten en Lyme-diagnoses sterk van jaar tot jaar. “Maar we zien vooralsnog geen duidelijke toename”, zegt Lernout.

Teken kunnen niet alleen de Borellia-bacterie bij zich dragen, maar ook een virus dat tekenencephalitis (TBE) veroorzaakt. Die ziekte komt al langer voor in grote delen van Europa en in 2020 werden ook in België de eerste gevallen vastgesteld. “Mogelijk waren er voordien al besmettingen, maar gingen die onopgemerkt voorbij omdat er niet naar het virus werd gezocht”, denkt Lernout. Met naar schatting 1 op 1.500 teken die drager zijn van het virus, is het risico om de ziekte hier op te lopen vooralsnog wel erg laag.

Ongeveer twee derde van de TBE-besmettingen verloopt zonder symptomen. Maar de ziekte kan ook ernstig zijn en het zenuwstelsel aantasten. Dat kan onder meer tot epilepsie en ernstige hersenvliesontsteking leiden. Een Gentse vrouw raakte in 2018 na een TBE-besmetting deels verlamd en kon tijdelijk niet meer praten en schrijven. Ze herstelde uiteindelijk volledig maar in zulke ernstige gevallen is de ziekte in 0,5 tot 2 procent van de gevallen dodelijk.

Daarom krijgen reizigers die in risicogebied in de natuur willen rondbanjeren het advies zich te laten vaccineren. TBE komt onder meer in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Oost-Europa al langer voor. Het ECDC meldt een gestage stijging van het aantal gevallen in Europa, van 2.224 in 2012 tot 3.740 in 2020, een stijging met 60 procent. In die periode hielden ongeveer 1.350 mensen blijvende gevolgen aan een infectie over, zo’n 5 procent van alle geïnfecteerden.

Bloed in de urine

In 2014 belandde een Duitse jongen in het ziekenhuis met bloed in de urine. Onderzoek wees uit dat hij aan bilharzia leed, een tropische infectieziekte die vooral in Sub-Sahara-Afrika voorkomt. Alleen, daar was de jongen helemaal niet geweest. Er doken ook gevallen op in Frankrijk, en allemaal hadden ze één ding gemeen: ze hadden de vakantie doorgebracht op Corsica.

De schistosoma-platworm is de veroorzaker van bilharzia of schistosomiasis. De parasiet leeft in onze bloedvaten en legt honderden eitjes per dag die via urine en ontlasting het lichaam verlaten. Belanden de eitjes in water, dan komen er larven uit die zich in zoetwaterslakken vermenigvuldigen. Honderdduizenden larven verlaten vervolgens de slak. In besmet water dringen de larven via de huid ons lichaam binnen. Soms gebeurt dat ongemerkt, soms gaat het gepaard met jeukende huiduitslag.

Dat fascinerende proces speelde zich in dit geval af in de natuurlijke zwembaden bij de Corsicaanse Cavu-rivier. “Eén besmette toerist die in het water plast volstaat”, zegt Tine Huyse (Koninklijk Museum voor Midden-Afrika) die met een internationaal team de oorsprong van de parasiet op Corsica wist te traceren tot in Senegal, van waar die wellicht met een besmette reiziger was meegelift.

“Klimaatverandering en warmer water zorgen er wel voor dat ze zich beter kunnen voortplanten en zich in een groter gebied thuis voelen”, zegt Huyse.

De eitjes van de schistosomaparasiet kunnen in het lichaam ontstekingen veroorzaken ter hoogte van de lever, blaas en voortplantingsorganen. Dat kan op langere termijn tot leverfibrose, blaaskanker en onvruchtbaarheid leiden. “Een Belgische vrouw die om onopgehelderde redenen onvruchtbaar was, bleek bij nader onderzoek besmet met bilharzia en had de infectie tien jaar geleden opgelopen toen ze een reis door Afrika maakte”, zegt Huyse. “Het is belangrijk dat artsen sneller aan die mogelijkheid denken: een vroege diagnose kan veel problemen vermijden.”

Er zit ook een positieve kant aan dit verhaal. Na de besmettingen op Corsica ontwikkelden Franse wetenschappers in sneltempo nieuwe technieken om op basis van DNA in het water de slakken en parasieten te kunnen opsporen en gericht te kunnen bestrijden. Technieken die Huyse en haar collega’s ook bij hun onderzoek in Afrika kunnen gebruiken. “Bilharzia is altijd een verwaarloosde ziekte geweest, omdat wij er weinig last van hebben”, zegt Huyse. “Dat verandert nu ze hier voor de deur staat.”

Zweren en littekens

Ook ‘leishmaniasis’, een parasitaire ziekte die je krijgt door een steek van een besmette zandvlieg, is een weinig bekende tropische aandoening die nu meer aandacht krijgt omdat meer Europeanen ze oplopen. Ze treft jaarlijks zo’n 600.000 tot een miljoen mensen en veroorzaakt doorgaans zweren op de huid. Maar tussen de 20.000 en 40.000 mensen per jaar sterven eraan.

Vorig jaar behandelde het ITG in ons land zo’n 30 patiënten die leishmaniasis opliepen in het buitenland. Dat is dubbel zoveel als tien jaar geleden. “We vermoeden dat meer reizen en migratie de belangrijkste oorzaken zijn”, zegt Van Den Broucke.

De soorten zandvliegen die deze ziekte kunnen overdragen wanneer ze zelf besmet zijn, leven vooral in warme gebieden zoals Zuid-Amerika en het Midden-Oosten. Maar ook in landen als Frankrijk, Spanje, Italië, Marokko en Kroatië kun je na een steek besmet raken. Volgens een inschatting van de Wereldgezondheidsorganisatie raakten vorig jaar tussen de 12.000 en 20.000 mensen in Zuid-Europa besmet met leishmaniasis. Experts vermoeden dat de zandvliegen zich meer noordelijk kunnen verspreiden als het klimaat opwarmt.

Het gros (80 tot 90 procent) van de patiënten loopt ‘cutane leishmaniasis’ op. Die variant veroorzaakt zweren. Worden die niet voldoende snel behandeld, dan kan dat permanente littekens geven, ook in het gezicht.

De Belg Philippe Moussoux (53) houdt er slechts een paar kleine littekentjes aan over. “Zo’n drie maanden na mijn reis naar centraal Spanje kreeg ik enkele ongewone puistjes, onder andere op mijn slaap”, vertelt hij. “Verder onderzoek wees uit dat ik besmet was met leishmaniasis. Ik ben apotheker, maar had er nog nooit van gehoord. Ik voelde er niets van. Maar ik las online dat het soms dodelijk kan zijn, wat me uiteraard ongerust maakte.”

Zo’n 15 procent van de patiënten wereldwijd krijgt inderdaad af te rekenen met ‘viscerale leishmaniasis’, die inwendige organen aantast. Vijf procent loopt ‘muco-cutane leishmaniasis’ op. Die variant tast het slijmvlies in de mond en neus aan, soms zodanig dat mensen niet meer kunnen ademen en eten, en komt voornamelijk voor in Latijns-Amerika. “Zeker daar kan het mensen verminken en doden omdat de behandeling vaak te laat komt”, aldus Van Den Broucke.

Beeld Annabel Miedema

Moussoux had geluk. Hij had de ‘cutane’ variant opgelopen. Er volgde een behandeling bij het ITG. “Pijnlijk maar doeltreffend”, vat de apotheker samen. “Het zijn injecties met het medicijn glucantime in de wondjes en daarna een behandeling met stikstof. Dat doodt de parasiet. Op mijn volgende reis ga ik toch meer DEET smeren. Ook in Zuid-Europa.”

Meer en beter smeren

Het risico om van een mug een tropische ziekte te krijgen is in Europa natuurlijk héél klein. Maar wie zich maximaal wil beschermen of wie naar exotischer oorden reist, investeert best in insectenwerende middelen.

“Die crèmes en sprays zijn wel minder doeltreffend dan ze zouden kunnen zijn omdat mensen ze te weinig regelmatig aanbrengen en ze ook niet gelijkmatig genoeg uitsmeren over niet bedekte lichaamsdelen”, zegt Alberto Piubello, medisch adviseur bij Damiaanactie.

Het advies luidt dan ook: meer en beter smeren. Op de site wanda.be kun je eerst en vooral te weten komen of je naar een risicogebied reist voor de meeste tropische ziekten. Is dat het geval, dan raadt het ITG aan om kledij te dragen die armen en benen bedekt. “Tijdens je reis onder een in DEET gedrenkt muskietennet slapen is ook aan te raden”, zegt Van Den Broucke.

Het is dus zeker mogelijk om je maximaal te beschermen, maar nooit compleet uitgesloten dat je toch een onzalige prik krijgt.

Daarom raadt het ITG vooral aan goed te letten op symptomen. Merk je een tijdje na een reis vreemde wondjes die niet weggaan, dan zit je mogelijk met leishmaniasis. Plotse koorts in combinatie met hoofdpijn en pijn achter de ogen kan wijzen op dengue. Koorts, pijn in spieren, botten en gewrichten, hoofdpijn, misselijkheid en moeheid zijn symptomen van Chikungunya. Niet twijfelen en je arts of het ITG raadplegen is dan de beste strategie.