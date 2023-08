‘Van bij de echo op 3 maanden wisten we dat er iets fout was, maar we raakten het aanvankelijk niet eens over hoe het verder moest’

Schrijver Marcel Proust beantwoordde ze ooit in een vriendenboekje, nu geeft De Morgen er een eigenzinnige draai aan. Negentien directe vragen, evenveel openhartige antwoorden. Deze week: Telenet-CEO John Porter (66). Wie is hij in het diepst van zijn gedachten?

1. Wat was de moeilijkste periode in uw leven?

“Het jaar 2001. Enerzijds was er de tech wreck. Mijn bedrijf, dat een extreem hoge vlucht had genomen tijdens de dotcomboom in Australië – in zekere zin het verhaal van Icarus –, stond op de rand van het bankroet. We zijn toen van nul af aan moeten herbeginnen.

“Anderzijds was er de doodgeboorte van ons dochtertje Charlotte. Failure to thrive, in medisch jargon. Van bij de echo op drie maanden wisten we dat er iets fout was, maar we raakten het aanvankelijk niet eens over hoe het verder moest. Mijn vrouw wilde heel graag de zwangerschap voltooien. Uiteindelijk begreep ik dat. Het was haar beslissing. Voor haar was het nog zwaarder. Zelf had ik abortus overwogen omdat de baby toch niet levensvatbaar was. Een doodgeboorte zou bovendien een enorme impact hebben op ons en onze andere kinderen. Ik zat vast, maar een vriend van me zei: ‘Je moet haar steunen, hè. Zij is degene die de baby draagt.’ En hij had gelijk. Je hebt soms een buitenstaander nodig om een andere kijk op de dingen te krijgen. Het was de juiste manier.

“Haar geboortedag is op 5 september. Dan gaan mijn vrouw en ik samen lunchen en praten we over haar. Mijn vrouw zegt dat ze elke dag aan haar denkt. Ik niet. Maar het is niet iets waar je overheen raakt. Het tekent je voor altijd.”

2. Wat is uw passie?

“Alles doen wat in mijn mogelijkheden ligt om de mensen om wie ik geef te zien slagen. Mijn familie, mijn kinderen, mijn werknemers, zelfs mensen die ik toevallig ontmoet. Bijdragen tot het succes van anderen, dat is wat mij drijft. Mijn kinderen helpen hun weg te banen. Hen te zien groeien. Niet door dingen voor hen te doen, maar door hun wijsheid, waarden, ervaringen en optimisme te proberen mee te geven.”

3. Welke kleine alledaagse dingen kunnen u blij maken?

“Interessante vraag, want ik sta daar niet echt bij stil. Maar een jaar of vijf geleden zag ik een filmpje op YouTube waarin een generaal vertelde dat het eerste wat hij ’s ochtends deed zijn bed opmaken was, omdat je dan in de eerste vijf minuten dat je wakker bent al iets hebt gerealiseerd. Dus tot op vandaag maak ik iedere dag mijn bed op en dat maakt mij gelukkig. Het biedt mij de tijd om wakker te worden. Ik schik de kussens in de juiste positie en vertrek. Het is als een soort startsein voor mijn lichaam en geest om er weer tegenaan te gaan.”

4. Vindt u het leven een geschenk?

“Daar moest ik eens goed over nadenken, want ik ben niet erg beschouwend, niet erg filosofisch aangelegd. Ik leef in het moment en stel me geen existentiële vragen over waarom ik hier ben. Dus niet het waarom houdt me bezig, wel het wanneer. Ik ben geboren in 1957 en ik denk dat dit een buitengewone tijd is om in te leven. Een veilige tijd, tenminste in het Westen. Als je terugkijkt op de geschiedenis en vooruitblikt op de toekomst, besef je dat dit een magisch moment is om op deze aardbol te zijn. En dat is een geschenk.

BIO JOHN PORTER * geboren in 1957

* Australisch-Amerikaans bedrijfsleider

* is sinds 2013 CEO van het Belgische telecommunicatiebedrijf Telenet (volgde Duco Sickinghe op)

* werkte van 1986 tot 1994 voor Time Warner Cable in Ohio

* was vanaf 1995 CEO van het Australische mediabedrijf Austar

* studeerde geschiedenis aan Kenyon College in Ohio en politieke economie aan de Universiteit van Zagreb in Kroatië

“Tweehonderd jaar geleden stond ik misschien op het slagveld en kreeg ik ongetwijfeld een zwaardsteek in de halsslagader. (lacht) En wat over tweehonderd jaar? In welke wereld zullen onze achterkleinkinderen terechtkomen? Het ziet er op dit moment niet al te rooskleurig uit. Maar de mensheid heeft een groot vermogen om van koers te veranderen, en dat maakt dit tijdsgewricht des te interessanter.”

5. Wat is uw zwakte?

“Mijn zwakte is denken dat ik geen zwaktes heb. Het is iets wat ik heb moeten overwinnen, want denken dat je niet kwetsbaar bent, maakt je natuurlijk zwak. In mijn hoofd denk ik dat ik geen zwaktes heb, maar ik probeer dat te compenseren door mijn gedrag en manier van communiceren, door authentiek te zijn. Ik ben altijd dezelfde, of ik nu thuis ben of op het werk, met bekenden of met onbekenden. What you see is what you get. Dat is het yin en yang van denken dat je geen zwaktes hebt.”

6. Waar hebt u spijt van?

“Ik heb geen spijt, want nogmaals: ik leef in het nu. Ik lig ’s nachts niet wakker, te denken: Jezus, dit had ik beter kunnen doen of had ik dat maar niet gedaan. Wel kan ik teleurgesteld zijn in mezelf als dingen niet uitdraaien zoals ik hoopte. Nu, lang blijf ik daar niet bij stilstaan, want elke minuut die je verspilt aan spijt, is verspilde tijd. Ik ben nooit honderd procent tevreden over hoe dingen lopen, professioneel of privé. Ik voel wel altijd een zweem van ontgoocheling, maar die vertaalt zich niet in spijt. Gelukkig, want spijt valt niet te beheersen.

“Het mooie aan mislukken is dat we de kans hebben om eruit te leren en de dingen anders aan te pakken. In periodes waarin alles tegenzit, waarin de dingen maar niet willen lukken, en waarin we onder grote druk komen te staan, groeien we het meest en krijgen we littekenweefsel. We moeten die moeilijke tijden koesteren, niet wanhopen. Laten we ze als een leerschool bekijken.”

7. Wat is uw grootste angst?

“Een kind verliezen, ontegensprekelijk. Omdat ik het al eens heb meegemaakt. Ik ken de pijn. Een van mijn zonen is nogal een avonturier, een adrenalinejunkie. Hij studeert in Californië en houdt van big wave surfing en backcountry skiing. Telkens als ik weet dat hij de bergen intrekt, ben ik ongerust. En ongerustheid kan snel omslaan in angst. Mijn vrouw heeft die ongerustheid niet. Ik denk dan aan alles wat kan misgaan, zij niet. Zij heeft het volste vertrouwen in haar zoon en zegt dat we toch niets kunnen doen vanaf achtduizend kilometer afstand. Voor de rest ken ik geen angst. Ik ben niet bang om dood te gaan.”

‘Soms haalde ik een paar muntstukken of een briefje van 5 pond uit de jas van mijn vader en dwaalde ik door Londen. En toch had ik een goede leerschool, omdat ik een vraatzuchtige lezer was.’ Beeld © Stefaan Temmerman

8. Hoe was uw kindertijd?

“Verwarrend, moet ik zeggen. Mijn moeder en vader waren twee indrukwekkende figuren, maar geen goed koppel. Ze zijn uiteindelijk gescheiden toen ik 17 was. Ik heb hen nooit ruzie horen maken, maar we konden de spanning en de stress wel voelen.

“Mijn vader was ondernemer. Hij had een pr-bedrijf opgericht dat in dertig jaar tijd uitgroeide tot het op vier na grootste pr-bedrijf ter wereld. Als je hem een vraag had gesteld over zijn carrière, zou hij hebben gezegd dat hij eigenlijk de uitvinder van de pr was. (lacht) Hij was nogal egocentrisch. Het draaide allemaal heel erg rond hem, hij was alleen bezig met zijn eigen successen. Mijn moeder was anders: veel empathischer, veel meer bezorgd om mensen in het algemeen. Ze waren echt niet compatibel. Ze gingen elk hun eigen richting en bekommerden zich niet om ons.

“Op mijn 8ste zijn we van de Verenigde Staten naar Londen verhuisd, waar we vier jaar hebben gewoond. En of ik daar nu naar school ging of niet, niemand trok er zich iets van aan. Soms haalde ik een paar muntstukken of een briefje van 5 pond uit de jas van mijn vader en dwaalde ik door Londen. En toch had ik een goede leerschool, omdat ik een vraatzuchtige lezer was. Elke week las ik drie boeken. Ik heb mezelf opgevoed. Ik was leergierig, nieuwsgierig, maar op school werd ik niet gestimuleerd. Dus spijbelde ik, en hing een hele dag rond in het British Museum. Plus, ik was een Amerikaanse jongen op een Engelse school en werd daar hard om gepest. Ik heb me daar dus nooit thuis gevoeld. Ik was een outsider en voelde mij helemaal geïsoleerd.

“Toen we naar de Verenigde Staten terugkeerden, is dat helemaal veranderd. Ik was nog maar zes maanden terug en deed al mee aan de verkiezingen voor het voorzitterschap van de leerlingenraad. Ik heb het niet gehaald. (lacht) Maar in alle bescheidenheid: ik was redelijk slim, waardoor ik terechtkwam in een klas voor gevorderde leerlingen.

“Eindelijk kreeg ik het niveau van onderwijs en de aandacht die ik wilde, maar thuis werden mijn ouders nog steeds opgeslorpt door hun eigen issues. Mijn moeder, een protofeministe in die tijd, werd constant uitgedaagd door het gedrag van mijn vader, die helemaal verblind was door zijn succes. Mijn vader was van heel bescheiden afkomst en bovendien kind van twee alcoholverslaafde ouders. Hij wilde dus in alles de grootste en de beste zijn. Die drang naar succes heb ik van hem geërfd. De menselijke waarden heb ik van mijn moeder.

“En zijn narcisme werd alleen maar erger met ouder worden. Je kon nooit met hem een gesprek voeren zonder dat hij probeerde het zo te draaien dat het over hemzelf en zijn eigen successen ging. Alles zag hij als een wedstrijd. In het tennis heeft hij mij als kind honderden keren verslagen. Eén keer heb ik hem volkomen verpletterd, en hij heeft nooit meer met mij getennist. Afgelopen. Hij zag zichzelf als de onoverwinnelijke nummer een.”

9. Wanneer hebt u het laatst gehuild?

“Onlangs, tijdens het bekijken van The Quiet Girl, een Ierse film (onder regie van Colm Bairéad, red.). Ik huil bij Disney-films, ik huil bij toneelstukken, ik huil van ontroering, van vreugde, van empathie, maar niet van verdriet. Toen mijn vader vorig jaar stierf, heb ik niet gehuild.”

10. Bent u ooit door het lint gegaan?

“Dat is al een tijdje geleden en had te maken met de angst om een kind te verliezen. Toen we nog in Australië woonden, gingen we vaak naar zee. Zoals ik al zei, is een van mijn zonen nogal een avonturier. Op een bepaald moment was hij verdwenen en toen ben ik echt de controle verloren. Ik liep als een gek heen en weer op het strand, bellend naar de 911, roepend naar elke redder die ik zag. Dat was niet echt rationeel.

“En professioneel? Wat ik doe als ik voel dat ik kwaad word? Ademen. (lacht en ademt diep in) Het komt erop aan dat ‘vechten of vluchten’-instinct dat we allemaal hebben, te beteugelen, toch? Dus als je je eventjes inhoudt en je denkt twee minuten aan iets helemaal anders, maak je betere keuzes. Hetzelfde met e-mails. Schrijf je een kwade mail, verstuur hem niet de dag zelf. Herlees hem de volgende dag, je zult hem nooit versturen. (lacht) Dat zijn dingen die je leert met de tijd.”

11. Wat is uw eerste herinnering?

“Een feestje bij mijn grootmoeder thuis. Ze zat in de hoek van de kamer, speelde spelletjes en babbelde met mij. De reden waarom ik me haar herinner, is omdat zij mij pure, onvoorwaardelijke liefde gaf. Geen van mijn beide ouders was daar in die tijd toe in staat. Nu daarentegen, is mijn moeder een en al onvoorwaardelijke liefde, verbazingwekkend. (lacht)

“Mijn grootmoeder steunde mij altijd duizend procent, dus ik aanbad haar. Niemand anders in mijn hele leven heeft zo sterk in mij geloofd als zij. Zij was de moeder van mijn vader, ironisch genoeg. De moeder van mijn moeder was een beetje een goudvis. (lacht) Ze zat altijd te kaarten, rookte sigaretten en dronk gin, en als we dan door de kamer liepen, riep ze: ‘Kinderen mag je alleen maar zien, niet horen! Buiten!’” (lacht)

12. Welk boek heeft een bijzondere betekenis voor u?

“The Lord of the Rings van Tolkien. Een trilogie van twaalfhonderd pagina’s die ik gelezen heb op mijn 11de, in de periode toen we in Londen woonden en ik me ontzettend geïsoleerd voelde. Ik weet nog dat ik volledig opging in dat geheel eigen universum dat hij had gecreëerd. Het had iets van een religieuze tekst, met een eigen taal. Tot vandaag herinner ik me nog een heleboel quotes uit dat boek. Het had iets bezwerends.”

13. Heeft u ooit een religieuze ervaring gehad?

“In diezelfde periode zong ik in een koor in Londen. Ze betaalden me 2 and sixpence. (lacht) Iedere zondag. Dat was mijn eigen keuze, absoluut. Mijn ouders waren waarschijnlijk nog niet eens wakker als ik me naar The Sloane Square Church of England haastte.

“Voor de rest ben ik geïnteresseerd in religie op een filosofische manier, niet in instituten op zich. Ik sta nogal cynisch tegenover hun authenticiteit. Ik vind ze volledig losgezongen van de 21ste-eeuwse condition humaine. Daarom interesseren ze mij niet.

“Wat ik wel doe, is bidden tot de heilige Antonius als ik iets kwijt ben. (lacht) ‘Alstublieft, heilige Antonius, waar zijn mijn sleutels?’ Het werkt altijd.”

‘Ik droom ervan om mezelf nog eens heruit te vinden en een nieuw hoofdstuk aan mijn leven te breien. Ik wil niet in een raad van bestuur gaan zetelen. Ik wil mensen helpen.’ Beeld © Stefaan Temmerman

14. Hoe definieert u liefde?

“Daarvoor wil ik verwijzen naar een quote uit een boek dat mij na aan het hart ligt, namelijk The Power of Now van Eckhart Tolle. Ik parafraseer: ‘Liefde is een stukje van jezelf herkennen in anderen.’ Liefde gaat over wat je verbindt, over connectie. En om terug te keren naar het begin van dit gesprek, naar de vraag over mijn passie: liefde is genoeg van jezelf in anderen herkennen om hen te willen zien slagen, hen te helpen of moeilijkheden te zien overwinnen.

“Liefde is ook onvoorwaardelijk. Ik geloof sterk in onvoorwaardelijkheid. Ik hou van mijn kinderen en probeer hen niet op een negatieve manier te corrigeren door te zeggen: ‘dit zou je beter niet doen’ of ‘dit is verkeerd’ of wat dan ook. Nee, ik probeer te benadrukken wat ze goed doen en hen te helpen, om daarop voort te bouwen en mijn waarden met hen te delen.

“Waar mijn kinderen zoal mee geworsteld hebben? Wel, een van mijn zonen heb ik op een bepaald moment gevraagd om zich voor een verslaving te laten behandelen. Als je als muzikant voortdurend onderweg bent, af te rekenen krijgt met ups-and-downs, voor duizenden mensen speelt, niet kunt slapen door de adrenaline, snel naar alcohol grijpt en bovendien verslavingsgevoelig bent, ben je niet op het goede pad. Gelukkig kwam hij tot dezelfde conclusie. Hoe pak je dat dan aan? Door te praten. Niet door in paniek te slaan of te bestraffen. Ik heb hem gevraagd of hij heel zijn muziekcarrière op het spel wilde zetten. En natuurlijk wilde hij dat niet.

“Maar ook mijn andere kinderen hebben hun eigen issues gehad. Het is niet over rozen gegaan. Andermans kinderen vinden we altijd zo knap en zo intelligent, maar geloof mij: ze hebben allemaal hun problemen. Mijn dochter worstelt net als zoveel andere jongeren met haar mentale gezondheid na corona. Twee jaar lang zat ze op een klein flatje in Parijs tijdens de pandemie, ze kreeg online les, ze werd gek. Nu heeft ze het nog moeilijk met sociale contacten. Ze hebben allemaal hun eigen uitdagingen.”

15. Wat vindt u erotisch?

“De geur van mijn vrouw. Zeer proustiaans. Geur roept herinneringen op.”

16. Wat is de speciaalste plek waar u ooit de liefde bedreven hebt?

“De laatste plek.” (lacht)

17. Hoe zou u willen sterven?

“Je kent het gedicht van Dylan Thomas: Do not go gentle into that good night. Wel, ik wil go gentle into that good night. (lacht) Ik zou willen dat mijn brein en mijn lichaam tegelijk uitdoven.”

18. Wat zou u als laatste avondmaal wensen?

“Een van mijn liefdestalen is koken. Ik kook voor mijn familie en vrienden. En waar ik erg van hou, is slow cooking. In de winter. Ik denk aan pork sugo met een risotto van paddenstoelen, of boeuf bourguignon, of stoofvlees natuurlijk. (lacht) Of zeven uur in de oven gegaarde lamsschouder met veel knoflook. En een goede fles wijn. Dat zou het worden. Een lange dag van slow cooking en slow eating. En dan naar mijn kamer en gedaan.”

19. Welke droom hebt u nog?

“Ik droom ervan om mezelf nog eens heruit te vinden en een nieuw hoofdstuk aan mijn leven te breien. Welke vorm die droom moet aannemen, weet ik niet. Ik wil niet in een raad van bestuur gaan zetelen. Er zijn mensen die daar veel beter in zijn dan ik. Ik wil mensen helpen, iets betekenen voor mensen, maar of die zitten te wachten op een oude witte man, dat is nog maar de vraag.” (lacht)