Van 0 euro tot 72 euro voor een zichtrekening en spaarrente tot 1,5%: zo haal je het meeste uit jouw bank

Volgens de laatste gegevens van de Nationale Bank zijn er in ons land dertig verschillende banken actief: onder meer de vier Belgische grootbanken Belfius, BNP Paribas Fortis, ING België en KBC, en ook tal van kleintjes. Hoe moet u nu de geschikte bank kiezen? Met deze tips vermijdt u dure missers.

Als u op zoek bent naar een geschikte bank, dan zijn er verschillende aspecten die u in de weegschaal moet leggen. Voor sommigen is een bank gewoonweg een plek waar hun loon op een rekening wordt gestort. Zij hebben dan ook niet te veel verwachtingen. Voor hen is het vooral belangrijk dat de dienstverlening zo goedkoop mogelijk is.

Maar voor de meesten onder ons is een bank ook op andere vlakken essentieel. Zo overweegt u misschien de aankoop van een woning of een auto. Dan is het zaak om een interessante lening af te sluiten. Of u heeft spaargeld en u wilt toch graag dat dit wat rendement oplevert. En ook allerlei verzekeringen behoren tot het takenpakket van de bank.

Het is dus onmogelijk om in het algemeen te zeggen wat de beste bank is. Elke bank legt haar eigen accenten en er zijn tal van parameters die deze keuze kunnen sturen. Om u richting te geven, hebben we een aantal parameters op een rijtje gezet. Daarbij leggen we uit waarop u allemaal moet letten en we illustreren alles met de nodige cijfers. Probleem is wel dat die cijfers, zoals spaar- of hypothecaire rentes, snel achterhaald kunnen zijn. We geven u dan ook mee waar u op internet terechtkunt voor informatie die altijd up-to-date is. Er zijn ook heel wat uitgebreide rekenmachines en vergelijkingswebsites te vinden, die rekening kunnen houden met uw persoonlijke situatie.

Dit artikel wil in de eerste plaats een richting aangeven. U kunt ook klant zijn bij verschillende banken voor de diverse aspecten. De keuze is helemaal aan u.

1. Zichtrekening: vermijd om in het rood te gaan

Er bestaan pakketten bij alle banken, waarbij verschillende diensten inbegrepen zijn. Afhankelijk van uw specifieke noden kunt u zo een goedkoop of een duurder pakket nemen. Wij hebben de standaardpakketten voor tien verschillende banken op een rijtje gezet. Daarin is meestal een zichtrekening, een spaarrekening, een debetkaart en een kredietkaart inbegrepen. En natuurlijk gratis online en mobiel bankieren.

Er zijn een aantal diensten waar u bij bijna alle banken extra voor moet betalen. Denk bijvoorbeeld aan internationale betalingen, het afdrukken van rekeningafschriften en het bestellen van een extra debet- of kredietkaart. Bij de ene bank valt dat duurder uit dan bij de andere. Maar het zijn dan ook diensten die eerder weinig gebruikt worden.

Check zeker ook hoeveel de rente bedraagt als u in het rood gaat op uw rekening, onder nul met andere woorden. U heeft dat misschien niet altijd snel door, maar die percentages lopen op tot meer dan 10 procent, bijna woekerinteresten dus. Sommige banken, zoals Bpost en Argenta, laten het zelfs niet toe.

Een goede en objectieve wegwijzer om zichtrekeningen te vergelijken is de tool die terug te vinden is op Wikifin, een initiatief van de beurswaakhond FSMA. U moet daar een beperkt aantal gegevens invoeren en vindt zo al snel welke opties het goedkoopst en het best voor u zijn. Soms vallen er ook zaakjes te doen voor jonge mensen, die interessante voorwaarden krijgen om hen aan een bank te binden. Ook is er bij elke optie een informatiedocument te downloaden waarin de meest voorkomende kosten netjes zijn opgelijst. Bovendien loont het de moeite om Wikifin wat uitgebreider te verkennen. U vindt er bijvoorbeeld uitstekende calculators en tips die u wegwijs maken in alles wat met financiële zaken te maken heeft.

Tip: ga naar Wikifin en vul daar een beperkt aantal gegevens in. U krijgt een lijst van zichtrekeningen die het interessantst zijn in uw specifieke situatie.

2. Spaarrekening: het kan lonen om van rekening te veranderen

Wat de rente betreft, kunnen we voor de zichtrekening zeer kort zijn: u krijgt nergens rente om het geld op uw zichtrekening te parkeren. Als u enkele duizenden of tienduizenden euro’s heeft gespaard en u wilt het toch niet te lang missen, parkeer het dan snel op uw spaarrekening. Dat kan tegenwoordig heel simpel met de mobiele apps. Normaal gezien zal de transactie in enkele seconden verwerkt zijn. Doordat de beleidsrente – die de Europese Centrale Bank han­teert bij trans­ac­ties met com­mer­cië­le ban­ken – momenteel aan het stijgen is, brengt geld op een spaarboekje intussen ook weer wat rente op. Dat was lange tijd niet het geval. De banken gaven de afgelopen jaren enkel het wettelijk minimum van 0,11 procent.

Als u dus een bank moet kiezen, vergeet dan zeker niet om de rente op de spaarrekening te bekijken. Die kan van bank tot bank enorm verschillen. Het is ook belangrijk om dat regelmatig te doen, momenteel wisselen die tarieven van week tot week. De meeste banken bieden nu rentes aan die rond anderhalf procent schommelen. Maar hierbij moet u wel op de kleine lettertjes letten. Enerzijds is het zo dat een bank verschillende soorten spaarrekeningen aanbiedt. En dus kan het zelfs als bestaande klant soms nodig zijn om een nieuwe rekening te openen om te genieten van de hogere rentes. Dat was bijvoorbeeld het geval bij BNP Paribas Fortis, wat de bank heel wat kritiek opleverde.

Anderzijds moet u weten dat de rente uiteenvalt in twee delen: in de eerste plaats de basisrente, die dag per dag berekend wordt en op het einde van het jaar wordt afgerekend. Bij de meeste banken is dat het kleinste gedeelte van de totale rente. Daarnaast is er de getrouwheidspremie. Deze rente krijgt u enkel uitbetaald voor dat gedeelte op uw spaarrekening dat minstens één jaar geparkeerd blijft. Houd daar dus zeker rekening mee. Het is alleen met geld dat u minstens één jaar kunt missen dat u enig noemenswaardig rendement op uw spaarrekening kan halen.

Wij hebben voor de belangrijkste banken in België de rentetarieven van de interessantste spaarrekeningen op een rijtje gezet (zie grafiek). En er is een handige tool te vinden op Spaargids.be, waar alle spaarrekeningen netjes worden opgelijst aan de hand van de thans geldende rente. Ook worden de diverse voorwaarden vermeld. Vergelijken kan u aardig wat extra geld opleveren. Het is immers heel eenvoudig om over te stappen van de ene naar de andere bank.

Tip: op Spaargids.be is het mogelijk om te controleren welke spaarrekeningen u het beste rendement bieden.

3. Beleggingen: leg maandelijks een vast bedrag opzij

Maar als u echt geld wil verdienen en een hoger rendement uit uw geld wil halen, dan moet u eerder uitkijken naar beleggingen. Bij zowat alle banken is het vrij eenvoudig om obligaties of aandelen aan te kopen. Al zijn er toch duidelijke verschillen, zeker als u er actief mee bezig wil zijn. Zo is deze optie bij BNP Paribas Fortis enorm uitgebreid, terwijl dat bij kleinere banken vrij beperkt is.

Als u er niet zoveel van kent, kan het interessant zijn om gewoon in aandelenfondsen te stappen die zijn samengesteld door de bank. Dat zijn pakketten van aandelen waarbij specialisten naar een zo hoog mogelijk rendement voor de klanten van de bank streven.

U kunt zelf beslissen hoeveel geld u er precies aan wil besteden. Interessant is ook dat u, net als bij een spaarrekening, op een effectenrekening probleemloos maandelijks een doorlopende opdracht kunt ingeven, zodat u automatisch kunt sparen.

Let er wel op dat u het geld minstens vijf jaar kunt missen. Maar het hoeven zeker geen duizenden euro’s te zijn. Stel dat u samen met uw partner 4.000 euro netto verdient, en aan vaste kosten, voeding en kledij betaalt u maandelijks 2.500 euro. U houdt dan ongeveer 1.500 euro over. U kunt dan bijvoorbeeld beslissen om maandelijks 200 euro opzij te zetten op de effectenrekening. Jaarlijks gaat het dan toch om 2.400 euro, dat u extra spaart. En op lange termijn zal dit in principe geld opleveren.

Maar ook hier is voorzichtigheid geboden. Heel vaak wordt aangeraden het risico in de tijd en over verschillende opties te spreiden. Steek dus niet al uw spaargeld in aandelen van één bepaald bedrijf, in bitcoin of zelfs in aandelen van één bepaalde sector. Dan verhoogt u het risico om geld te verliezen.

Tip: op Google Finance is het heel eenvoudig om de aandelen van alle bedrijven ter wereld te volgen. U kunt er ook aangeven van welke aandelenkoersen u op de hoogte gehouden wil worden.

4. Pensioensparen: mik enkel op de lange termijn

Er zijn verschillende manieren om aan pensioensparen te doen, afhankelijk van uw risicoprofiel. Elke bank biedt wel een aantal pensioenspaarfondsen aan, die een mix van aandelen en obligaties bevatten. Ook hierbij zijn er banken die slechts een paar opties hebben en andere waar u uit wel tientallen mogelijkheden kunt kiezen.

Hoe dan ook moet u naar het langetermijnrendement kijken op vijf à tien jaar om een goed idee te krijgen van de prestaties. Die rendementen kunnen enorm fluctueren. Het is dus essentieel om dat in de gaten te houden. Maar maak u geen zorgen als de fondsen plots stevig dalen, behalve als u dicht bij uw pensioen staat. Is dat het geval, wacht dan best nog even met uw pensioenbedrag op te nemen tot betere beurstijden. Dat is geen enkel probleem.

Tip: op Morningstar kunt u een vergelijking van alle pensioenspaarfondsen en hun rendement op langere termijn bekijken.

5. Verzekeringen: check dat u geen dubbele dekkingen heeft

Ook kunt u bij uw bank allerlei verzekeringen afsluiten. De belangrijkste zijn de brandverzekering, de autoverzekering en de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Het aanbod is zo groot dat het aan te raden is om ze allemaal naast elkaar te leggen en te bekijken waar u het best gedekt bent.

Vaak krijgt u ook korting op de hypothecaire lening als u ook verzekeringen afsluit bij dezelfde bank. Al wil minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) dat wel afschaffen.

Neem zeker niet de eerste de beste verzekering. En ga na dat u geen dubbele dekkingen heeft. Vaak krijgt u al een hospitalisatieverzekering via het werk, het is al te gek om deze twee keer te betalen.

Tip: maak tijd om verzekeringen te vergelijken, bekijk de kostprijs en ga na wat er allemaal gecoverd wordt.

6. Leningen: shoppen tussen banken levert u geld op

Allicht de belangrijkste lening die u ooit zal afsluiten, is de hypothecaire lening. Wat de rente betreft, zie je wel wat verschillen tussen de banken, maar ze blijven bij elkaar in de buurt. U vindt hierbij (zie grafiek) de officiële rentes zoals ze op dit moment gelden, maar weet dat u bij de onderhandelingen met uw bank daar vaak nog aardig wat van af kan knijpen.

Shoppen is hier de boodschap. Banken weten ook dat u dat zal doen en hebben dat ingecalculeerd. U kunt zo toch een percent afdingen op het officiële tarief. Het kost wel wat tijd en moeite, maar dat betaalt zich dubbel terug. Een verschil van één procent betekent op het einde van de rekening algauw enkele tienduizenden euro’s.

Hou er rekening mee dat de hypothecaire rente de volgende maanden nog wel wat kan stijgen. Wachten is dus zeker niet aangewezen.

Tip: vergelijk de officiële percentages op Spaargids.be, en bekijk ook de concrete voorstellen op Immotheker-Finotheker of Renteopdevoet.be. Die zullen u een beter beeld geven van de verschilllen tussen banken.

7. Service: kleinere bank als u persoonlijk contact belangrijk vindt

Tegenwoordig sluiten (groot)banken heel wat kantoren en bouwen ze de persoonlijke service in sneltempo af. Veel klanten springen ook nauwelijks nog binnen bij de bank omdat ze alles online of via de app regelen. Als u het toch belangrijk vindt om persoonlijk contact te hebben met uw bankier, dan is het aangewezen om voor een van de kleinere banken te gaan. Zo kunt u voor uw bankzaken altijd bij dezelfde persoon terecht en groeit er een vertrouwensband.

Onlangs woedde ook de discussie over het grote aantal geldautomaten dat is afgevoerd. De regering en de bankensector bereikten ondertussen een akkoord: in elke gemeente moet er minstens een automaat blijven staan. Wat het aantal personeelsleden betreft, zult u vaststellen dat Bpost en ING nog altijd inzetten op een goede service. Op het vlak van online en mobiel bankieren zijn dan weer alle Belgische banken mee met de nieuwste ontwikkelingen. Daar kunnen ze niet zo bijster veel verschil in maken.

Tip: hoe kleiner de bank, hoe persoonlijker vaak de service. Zeker de oudere generatie vindt het nog belangrijk dat ze hun bankier persoonlijk kennen. Bij grootbanken is dat veel minder het geval.