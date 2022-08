‘Vakantie is in de eerste plaats: niet thuis zijn’: de vakantielessen van Ihsane Chioua Lekhli

Sinds ze de studio van De zevende dag verruilde voor het woordvoerderschap van Brussels Airport, vertoeft Ihsane Chioua Lekhli (36) iedere dag op de luchthaven. En dat komt goed uit, want zodra ze maar even kan, trekt ze de wereld in.

Laat geen kans onbenut

“Vakantie is voor mij in de eerste plaats: niet thuis zijn. Niet dat het niet leuk is om wat dagen vrij te hebben en dingen te doen waar je anders geen tijd voor hebt, maar je komt toch moeilijk los van je dagelijkse gewoonten. Wanneer je weg bent uit je vertrouwde omgeving, ontdek je constant nieuwe dingen. Op vakantie sta ik elke dag goedgehumeurd op, omdat ik me verheug op wat ik nu weer allemaal ga zien.

“Ik wil zo veel mogelijk van de wereld gezien hebben, dus zodra ik een mogelijkheid zie, ben ik weg. Altijd naar een andere bestemming, een ander land, een andere regio. Daar wil ik dan ook zo veel mogelijk gezien hebben. Een auto huren en rondtrekken. Niet dat ik me ga afjagen, ik kan ook weleens twee dagen aan een zwembad zitten, maar langer dan een paar nachten blijf ik doorgaans niet op één plek.

“Vroeger reisde ik met de tent, maar vandaag hecht ik iets meer belang aan comfort. Ik hoef zeker geen vijfsterrenhotel, ik wil op vakantie gewoon deftig sanitair en een bed. Dat is het voordeel aan je dertiger jaren: het is net zoals je twintiger jaren, je bent nog steeds jong en fris, maar dan met meer geld.” (lacht)

Beter te vroeg dan te laat

“Ik ben altijd te vroeg, altijd en overal. Ook wanneer ik op vakantie vertrek. Mensen die op het laatste nippertje naar de luchthaven komen, die ga ik echt nooit begrijpen. Voor vluchten binnen de Schengenzone is twee uur op voorhand op de luchthaven zijn echt niet overdreven, voor erbuiten moet je toch echt drie uur rekenen, omdat je dan ook nog langs de grenscontrole moet. Wie wil nu zijn vakantie starten met stress? Het is niet omdat ik er werk, maar ik vind luchthavens echt leuke plekken: je kunt er zo goed mensen kijken, de winkeltjes afschuimen in afwachting van je vlucht, heerlijk.”

Laat dat extra paar schoenen thuis

“Ik ben expert in het koffers inpakken tot op het randje van wat mee mag. Drieëntwintig kilo is toegelaten in het vliegtuig en altijd kom ik uit op minstens 22,5 kilo. Daar zit altijd heel ambitieus een stapeltje boeken in, terwijl het overgrote deel uiteraard ongelezen blijft. Overdag ben je de hele tijd op pad, ’s avonds ga je uit eten. Er is gewoon geen tijd voor. En schoenen! Dan neem ik toch die bergschoenen en dat extra paar sneakers mee, voor het geval dat, terwijl ik die natuurlijk nooit draag. Iedere keer weer mispak ik me eraan, dat kan echt beter.”

Wees niet bang voor toeristenvallen

“Iedereen is op zoek naar dat ene fantastische plekje dat geen andere ziel al ontdekt lijkt te hebben. Het is geweldig wanneer dat lukt. Zo was ik in juli 2020 in IJsland, met de eerste post-lockdownvlucht die weer vertrok van Brussel naar Reykjavik. Op de prachtigste plaatsen waren we quasi alleen, het toerisme was er nog niet opnieuw op gang gekomen.

“Maar ik ga me ook echt niet laten tegenhouden door andere toeristen. Meestal is een bezienswaardigheid populair om een reden. Het zou toch dom zijn om ze daarom links te laten liggen? Wanneer iemand zegt: ‘Iedereen raadt dat aan, maar ik vond er niks aan’, dan denk ik: dat ga ik dan zéker checken. Zoals het meer van Bled in Slovenië, waar ik deze zomer was. Het was me op voorhand al gezegd dat daar nu niet zo veel te beleven valt. En dat bleek ook zo te zijn. (lacht) En toch ben ik blij dat ik het gezien heb. Ik heb nog maar één keer het gevoel gehad dat ik me laten vangen heb, toen ik naar een spektakeldiner ging in Marokko. Maar ook dat moet je ervaren, vind ik.”

Laat je kiekjes niet verpieteren

“Ik vind dat altijd zo jammer, mensen die 1.500 foto’s maken op vakantie met hun gsm en er vervolgens niets meer mee doen. Staan ze daar te verpieteren in de cloud. Ik maak van alle reizen fotoboeken, en ook zo snel mogelijk. Want dat leert de ervaring: doe je dat niet meteen na thuiskomst, dan komt het er niet van. En het is zo leuk om, wanneer mensen vragen of jij tips hebt over een bepaalde bestemming, dan even dat boek uit de kast te nemen en het hun gewoon te laten zien.”