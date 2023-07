Uw huis isoleren met gras? Met de Belgische panelen van Gramitherm beperkt u de CO2-uitstoot

De Vikings deden het al, nu commercialiseert het Belgische bedrijf Gramitherm isolatiemateriaal gemaakt van gras in Europa. ‘Eén kilo van ons materiaal capteert 1,5 kilo CO 2 -equivalent.’

“Je voelt het en je ruikt het. Gras is de betere optie.” In een oude fabriekshal in Auvelais bij Namen pakt ingenieur Florent Timmermans een dikke vezelmat beet, die hij samendrukt om te demonstreren hoe veerkrachtig het materiaal is. Het ruikt hier naar weilanden en we hoeven geen beschermende maskers of brillen aan.

Gramitherm werkt dan ook niet met chemie of plastics, maar met gras. Vanuit het hele land komen er tonnen en tonnen aan op de tweede site van het bedrijf. Daar wordt het gras gedroogd en gezuiverd. Het sap uit het gras wordt omgezet in biogas, waarmee groene elektriciteit wordt geproduceerd, die terug op het net wordt gezet.

“Hier in Auvelais wordt het droge gras verhakseld en vermengd met 20 procent jute en 10 procent polyester. Daarop worden de vezels gerangschikt en wordt het grasmengsel licht verhit, in afgelijnde matten geperst en op maat gesneden. “Zodra die in je huis of gebouw zitten, merk je geen grasgeur meer”, zegt Florent Timmermans.

Het proces duurt minder dan een half uur en het resultaat is zo’n bruine mat met een ecologische look. Dit product blijkt echter ook grote bouwondernemingen die niet per se bekendstaan om hun groene credits te verleiden. In Frankrijk gebruiken grote spelers zoals Bouygues en Eiffage dit isolatiemateriaal, in Nederland gaan grote namen als Veris en THB Constructies ermee aan de slag en ook in Italië, Denemarken en in eigen land raken aannemers, architecten en doe-het-zelvers overtuigd van dit grasproduct.

“Dat is nochtans niet evident, omdat de bouwwereld het zo gewoon is om te isoleren met minerale wol zoals glaswol of rotswol en omdat gras zeker niet geassocieerd wordt met efficiënt en veilig isolatiemateriaal”, zegt Thijs Theunis, verantwoordelijk voor de Vlaamse en Nederlandse markt.

Hooikoorts

Deze panelen, stelt Gramitherm, isoleren niet alleen tegen de kou maar ook tegen de hitte, iets wat minerale wol veel minder doet. Dat ondervinden we aan den lijve in de demonstratieruimte in de fabriekshal, die met graspanelen is geïsoleerd: het is er op deze zwoele zomerdag merkelijk koeler.

De graspanelen absorberen ook geluid en reguleren vochtigheid. Onderzoek door het Deutsches Institut für Bautechnik heeft vastgesteld dat de Belgische grasisolatie een hoge isolatiewaarde heeft. In versnelde verouderingstests stelde dat instituut ook vast dat de panelen hun dimensies en perfomantie vijftig jaar behouden. Door die resultaten kan Gramitherm een geruststellende European Technical Assessment (ETA) voorleggen aan consumenten die twijfelen aan de duurzaamheid en isolatiewaarde van het materiaal.

De installatie is exact zoals bij de klassieke producten, met dat verschil dat je geen beschermende kledij nodig hebt. “En omdat de eiwitten uit het gras zijn gehaald, heeft ook wie hooikoorts heeft niets te vrezen”, zegt Timmermans. “Onze fabrieksleider heeft zelf hooikoorts.”

GRAMITHERM Isolatiepanelen uit gras Gras wordt gemaaid en opgehaald door onder andere gemeentediensten. Het gras wordt uitgeperst en gedroogd Het teruggewonnen sap wordt gebruikt om biogas te maken (dat deels wordt gebruikt om energie te leveren voor werking installatie) Het gedroogde gras wordt samengeperst Resultaat: isolatiepanelen die kunnen gebruikt worden voor vloer-, muur- en dakisolatie GRAMITHERM Isolatiepanelen uit gras Gras wordt gemaaid en opgehaald door onder andere gemeentediensten. Het gras wordt uitgeperst en gedroogd Het gedroogde gras wordt samengeperst Het teruggewonnen sap wordt gebruikt om biogas te maken (dat deels wordt gebruikt om energie te leveren voor werking installatie) Resultaat: isolatiepanelen die kunnen gebruikt worden voor vloer-, muur- en dakisolatie

Maar het belangrijkste verkoopargument van Gramitherm gaat over de opwarming van de aarde. Bouw en bouwmaterialen zijn verantwoordelijk voor 11 procent van de uitstoot. “Dus wie een klimaatneutraal product kiest zoals het onze, zet al een stap in de goede richting. Je vermijdt ook een product dat erg veel energie vergt”, zegt Christian Roggeman, die het bedrijf in 2019 oprichtte. “Om minerale wol te maken zijn temperaturen van zo’n 1.300 graden nodig, wat enorm veel energie vergt. Ons product gaat drie minuten in een oven op 160 graden.”

Ook worden alle afgesneden reststroken, slecht gelukte panelen en de afgedankte panelen in de fabriek volledig herwerkt tot nieuwe exemplaren. Omdat gras CO 2 vastlegt, capteert 1 kilo ‘Gramitherm’ 1,5 kilo CO 2 -equivalent (maateenheid voor broeikasgassen, red.), die dan voor minstens vijftig jaar niet in de atmosfeer komt. Die claims zijn door het Franse controleorgaan Inies bevestigd. Sinds de start in 2019, stelt Gramitherm, heeft het bedrijf zo al 1.755,34 ton CO 2 -equivalent helpen reduceren.

Afval

Daarbij komt dat dit gras een afvalproduct is. Grote hoeveelheden worden gemaaid langs Belgische kanalen, bermen, in gemeenten en natuurparken. Het kan niet dienen als veevoeder en wordt anders verbrand of gecomposteerd. De jute komt van zakken waarin koffie en cacao arriveren in de haven van Antwerpen. Ook die worden anders verbrand. “Onze materialen hoef je niet te telen, waardoor we geen landbouwgrond nodig hebben”, zegt Theunis.

Michiel Ritzen, expert duurzame bouwmaterialen bij de onderzoeksorganisatie VITO, merkt daarbij op dat wellicht wel extra gras gekweekt moet worden wanneer dit product in verschillende landen wordt opgeschaald tot een omvang die een aanzienlijke positieve klimaatimpact teweegbrengt.

“In dat geval zou je wellicht wel ruimte moeten innemen die nu naar voedselproductie gaat”, zegt hij. “En de redenering dat dit gras nu alleen maar afval is, is juist, maar niet absoluut. Je zou het gras bijvoorbeeld ook kunnen laten staan, wat de biodiversiteit ten goede komt, of het door schapen kunnen laten afgrazen.”

Het polyester, dat dus niet biologisch is, wil Gramitherm wel het liefst nog uit het recept halen. “Terecht”, reageert Ritzen. “Gras is inderdaad een heel mooi materiaal, want de CO 2 -impact is heel laag. Gras neemt net CO 2 op. Daarbij is het een grondstof die in onze contreien beschikbaar is en die we dus niet van ver moeten invoeren. Dat is zeker een plus.

“Wij merken dat aannemers graag met dit soort biologische materialen werken, omdat hun werknemers ermee aan de slag kunnen zonder dat er fysieke irritaties optreden en zonder dat beschermende kledij nodig is, zoals bij minerale wol. Maar het polyester maakt het moeilijk om zo’n afgedankt isolatiepaneel te recycleren. Je zit met een hybride mix van biologische materialen en een vorm van plastics.”

Gramitherm weerlegt dat dat probleem zich stelt omdat alle oude panelen gerecycleerd worden in nieuwe panelen. “De panelen worden vermalen, en worden dan aan het begin van het productieproces opnieuw gemengd met de ‘verse’ grondstoffen”, zegt Timmermans. “Omdat we zelf liever niet met die polyester werken, stappen we binnenkort over naar gerecycleerd polyester.”

Brandbaarheid

Ritzen stelt zich ook vragen bij de brandbaarheid. Dat is wat architecten, aannemers en verdelers zoals Eurabo in Vlaanderen vaak als eerste willen weten, vertellen Theunis en Timmermans. Want ‘gras’ klinkt alvast brandbaarder dan ‘glaswol’. “Ik zou dat ook denken”, zegt Ritzen.

Gramitherm toont een filmpje waarin je ziet wat er gebeurt wanneer je een vlam tegen een graspaneel houdt: op een paar minuscule genstertjes na verkoolt het materiaal en dooft het vuur.

“Omdat het gras is, zitten we automatisch in een slechte categorie qua brandbaarheid. In de praktijk blijkt het materiaal echter niet brandbaarder dan minerale wol”, zegt Theunis, die voorheen in die sector van brandbaarheidscontroles werkte. “Nadat we het gras hebben geperst, voegen we minerale zouten toe die als brandvertrager werken. De zouten smelten op de vochtige vezel, waardoor die vezel uniform beschermd wordt.”

Oprichter Christian Roggeman: 'De Vikings isoleerden ook al met gras. Anno 2023 blijkt dat een manier om de klimaatcrisis te dempen.' Beeld Tine Schoemaker

De kostprijs is de tweede grootste bezorgdheid van de bouwwereld en de individuele consument. Momenteel blijkt de grasisolatie goedkoper dan rotswol en 20 à 30 procent duurder dan glaswol. “Ons product gaat veel langer mee, dus dat is eigenlijk relatief”, zegt Timmermans.

“Gras. Zo eenvoudig. Je moet er maar op komen”, is een reactie die deze ondernemers vaak krijgen. Het was een Zwitserse onderzoeker aan de Universiteit van Lausanne, die geheel toepasselijk Stephan Grass heet, die ermee op de proppen kwam. “Maar Grass slaagde er niet in zijn idee te commercialiseren en contacteerde mij in 2006”, vertelt Roggeman, die in de sector van bouwmaterialen werkte. “Ik kocht daarop het patent en heb de industrialisering uitgewerkt.”

Maar hoewel er nu ook al uit de VS, Canada en Australië vragen komen, waar het bedrijf niet op ingaat omdat dat niet duurzaam zou zijn, blijft Roggeman bescheiden. “Het is in feite niet eens geniaal”, zegt hij. “We grijpen terug naar wat mensen altijd al deden maar wij onderweg verleerden, namelijk bouwen en isoleren met materiaal dat lokaal veelvuldig aanwezig is. De Vikings isoleerden ook met gras. Anno 2023 blijkt dat ook nog eens een manier om de klimaatcrisis te dempen.”