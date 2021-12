Uw bedrijfswagen wordt vanaf januari zwaarder belast: dit verandert er

Er rijden in ons land ruim 700.000 werknemers met een firmawagen van de baas. Zij mogen die ook voor privéverplaatsingen gebruiken - een voordeel dat wordt aanzien als deel van het loon en waarop belasting moet worden betaald. Voor CO2-uitstotende wagens gaat die op 1 januari redelijk aanzienlijk omhoog. “De berekening van het voordeel van alle aard gebeurt aan de hand van een vastgelegde formule, waarbij de cataloguswaarde en CO2-uitstoot belangrijke factoren zijn”, zegt Jurgen Delanoy, country manager van leasingmaatschappij DirectLease. “Hoe vervuilender en duurder je wagen, hoe meer je betaalt.”

Zoals elk jaar wordt ook nu de referentievoet voor de CO2-uitstoot herzien. “Daarbij kijkt de overheid naar de gemiddelde CO2-uitstoot van het hele Belgische wagenpark in het voorbije jaar”, legt Bart Lambaerts, fiscalist bij PwC uit. “Voor diesels zakte de uitstootreferentie van 84 gram naar 75 gram, voor benzines, (benzine)hybrides, LPG en CNG van 102 naar 91: een best pittig verschil van bijna 11 procent. Hoe groener het wagenpark, hoe groter de fiscale impact voor berijders van CO2-uitstotende firmawagens.”

“Globaal genomen is het verschil voor dieselrijders iets kleiner”, weet fiscalist Pieter Gillemon, eveneens werkzaam bij PwC. “In het geval van de populaire BMW X1 bijvoorbeeld komt er voor de dieselversie 8,57 procent belastbaar voordeel (+22 euro/mnd) bij, voor de meer vervuilende benzine is dat 11,46 procent (+26 euro/mnd). Voor de hybrides en elektrische bedrijfswagens verandert er niks: zij worden niet duurder. “Er geldt wel steeds een minimum van 1.370 euro, van toepassing op volledig elektrische wagens, bijvoorbeeld”

Hoeveel de uiteindelijk op te hoesten extra belasting bedraagt, is afhankelijk van de aanslagvoet die op de berijder in de personenbelasting van toepassing is, en verschilt per belastingplichtige. “Voor de ene zal dat pakweg 45 procent zijn, voor de ander 53,5 procent.”

Dat maakt dat voor een populair bedrijfswagen als de VW Golf VIII business-uitvoering maandelijks 10 euro (diesel) of 12 euro (benzine) extra belasting zal moeten worden betaald. De Mercedes C-Klasse break wordt fiscaal 15 euro (diesel) en 19 euro (benzine) duurder, en de Audi A6 Avant zelfs respectievelijk 18 en 22 euro.

Bovenstaande voorbeelden gelden voor nieuwe wagens en voertuigen die minder dan een jaar ingeschreven zijn. “Voor reeds bollende bedrijfswagens daalt de cataloguswaarde die de fiscus in haar berekening hanteert gedurende maximaal 5 jaar op de ‘verjaardag’ met telkens 6 procent, waardoor ‘de opleg’ in praktijk minder groot zal zijn”, aldus Gillemon.

De fiscalisten verwachten wel dat dit een jaarlijks terugkerend fenomeen wordt. “Met de elektrificatie zal ook de vergroening van het wagenpark toenemen, en dus ook de referentievoet voor CO2-uitstoot jaar na jaar blijven dalen. Wie een bedrijfswagen uit mag kiezen, houdt hier maar best rekening mee.”