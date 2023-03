UAntwerpen onderzoekt zadelklachten bij vrouwelijke fietsers

“Vrouwen durven minder snel vragen te stellen aan hun trainer of arts over fysieke ongemakken en hun intiemere klachten, wij willen dat taboe doorbreken”, legt revalidatiewetenschapster Hedwig Neels uit. Neels en haar collega’s stelden de vragenlijst op.

De wetenschappers willen meer te weten komen over de prevalentie van zadelklachten, de risicofactoren, de mogelijke behandelingsopties en de impact. “Veel vrouwen beginnen te fietsen, maar haken sneller af door kwaaltjes of problemen. Die willen wij juist aanpakken of zelfs voorkomen”, vertelt Tinne Van Aggelpoel, verbonden aan het Departement Kinesitherapie van de UAntwerpen.

“We weten dat vrouwen meer informatie willen krijgen over bekkenbodemproblemen en de meer intieme onderwerpen zoals vrouwelijke hygiëne”, gaat Neels verder. “Op dit moment is de informatie over deze onderwerpen nog schaars. De kwaliteit van die informatie op sociale media is heel wisselend en vaak niet wetenschappelijk onderbouwd.”

Volgens Van Aggelpoel en Neels heerst er nog altijd een enorm taboe rond bekkenbodemklachten, zadelpijn, zwellingen aan de vulva of gevoelloosheid. “Maar we zien dat door de opstart van deze enquête het onderwerp al wat meer besproken wordt”, reageert Neels positief. “Vrouwen delen al massaal hun reacties onder de online vragenlijst.”

De enquête rond fietsklachten vind je hier: https://lnkd.in/eKx4AayY