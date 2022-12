U kan nog geld besparen, maar doe het dan snel: negen concrete tips om volgend jaar minder belastingen te betalen

U wil volgend jaar minder belastingen betalen? Daar kan u nu – voor het jaar om is – nog iets voor doen. De Morgen staat u bij met negen lonende tips om uw voordeel te doen in 2023.

1. Pensioensparen

Sparen voor uw oude dag is niet alleen verstandig, het levert u ook een mooie besparing op. U kan hierbij kiezen uit twee scenario’s.

Als u 990 euro per jaar stort, krijgt u van de fiscus 297 euro terug, een belastingvermindering van 30 procent dus. Stortingen tot 1.270 euro zijn dan weer goed voor een belastingvermindering van 25 procent, of 317,5 euro. Daar komt nog het extra belastingvoordeel bij van de gemeentelijke opcentiemen (aanvullende gemeentebelasting). Afhankelijk van het tarief van uw gemeente is dat voordeel goed voor nog enkele euro’s extra. Een voorbeeld: als die opcentiemen in uw gemeente 8 procent bedragen, dan bekomt u een extra voordeel van zowat 25 euro.

Het is dus een appeltje voor de dorst met een fiscaal gunstige afloop. Weet wel dat het geld dat u zo opzijzet zo goed als geblokkeerd staat tot aan uw pensioen. Als u het geld vroeger opvraagt, beboet de fiscus u. Weet ook dat als u een kleiner bedrag opzijzet voor uw pensioen, u dan niet geniet van de volledige premie.

2. Langetermijnsparen

Naast het klassieke pensioensparen kunt u ook een levensverzekering gebruiken, beter bekend als het langetermijnsparen. Hiermee spijst u eveneens een spaarpotje op een fiscaal interessante manier. Stortingen tot (maximaal) 2.350 euro per jaar zijn goed voor een belastingvermindering van 30 procent. U recupereert dus 705 euro. Overigens kan u ook na uw pensioen nog steeds aan langetermijnsparen blijven doen. Ideaal voor als u tijdens uw pensioen nog belastingen moet betalen. Of voor wanneer uw woning is afbetaald, en dat fiscale voordeel wegvalt.

Interessant daarbij: ook aflossingen via hypothecaire leningen voor een tweede verblijf of een opbrengsteigendom kunnen ingebracht worden. Zolang u de grens van 2.350 euro niet overschrijdt.

3. Dienstencheques of wijk-werkcheques

Maakt u gebruik van een huishoudhulp via dienstencheques, of laat u al eens klusjes opknappen via de Vlaamse wijk-werkcheques (de vroegere PWA-cheques)? Weet dan dat die u een belastingbesparing opleveren.

Voor dit jaar mag u tot 1.566 euro aan dergelijke cheques inbrengen, wat neerkomt op maximaal 174 cheques van 9 euro. Dat zorgt voor een vermindering van 20 procent in Vlaanderen of 1,8 euro per cheque (voor Brussel gaat het om 163 cheques met een aftrek van 1,35 euro of 15 procent). Alleen cheques die u dit jaar betaalt, komen in aanmerking. U hoeft ze dus nog niet gebruikt te hebben. Als u dus niet aan het plafond van 1.566 euro zit, kan u er bijkopen. De cheques blijven een jaar geldig.

Heeft u voor dit jaar al het fiscale maximum bereikt maar uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner nog niet? Dan kan uw partner nog cheques bestellen.

Huishoudhulp in huis via dienstencheques levert u een belastingbesparing op. U kunt de cheques nu nog snel betalen en later gebruiken. Beeld PHOTO NEWS

4. Giften

Laat uw goed hart spreken, en doe er meteen uw voordeel mee. U krijgt een belastingvermindering van 45 procent. Dit geldt vanaf 40 euro.

De goede doelen moeten wel erkend zijn. Denk daarbij aan het Rode Kruis, of Kom op tegen Kanker. Op de website van de FOD Financiën vindt u een lijst van alle erkende instellingen. Tot maximum 20 procent van uw netto-inkomen mag u aan dergelijke giften spenderen.

5. Investeer in een ontwikkelingsfonds

Ook aandelen van erkende fondsen voor microkredieten aan ontwikkelingslanden komen in aanmerking voor een fiscale gunst. Als u vanaf 437,5 euro tot maximaal 6.625 euro investeert in instanties als Incofin of Alterfin, geniet u een belastingvermindering van 5 procent of maximaal 330 euro. U moet de aandelen minstens vijf jaar bijhouden, maar krijgt wel een jaarlijkse financiële vergoeding voor uw investering, in de vorm van een dividend of winstdeelname.

6. Kinderopvang

Uw kinderen zijn ook een bron van fiscale vreugde. Alle betalingen voor de kinderopvang, de voor- of naschoolse opvang, of een kamp, kan u inbrengen. U moet deze wel effectief betaald hebben voor eind december, anders vervalt het voordeel en schuift het een jaartje op. De oppaskosten zijn geplafonneerd tot 14,40 euro per opvangdag en per kind. En dit voor kinderen tot 14 jaar, of 21 jaar voor kinderen met een zware handicap. Sommige initiatieven als speelpleinwerking zijn op dezelfde manier aftrekbaar. Vraag dit na bij de organisator.

Het fiscale voordeel bedraagt minimum 45 procent, maar hangt af van de gezinssituatie. Voor een alleenstaande ouder kan het oplopen tot 75 procent.

Professionele thuisopvang voor een ziek kind kan u voortaan op dezelfde manier aangeven. Wie een zorgbehoevend familielid (grootouder, ouder, broer of zus) van boven de 65 jaar in huis heeft genomen, kan rekenen op een toeslag op de belastingvrije som, dat is een eerste schijf van inkomsten die niet belast wordt.

7. Rechtsbijstandsverzekering

Hebt u al een rechtsbijstandsverzekering? Zoals een familiale verzekering de schade die u of uw kinderen toebrengen aan anderen betaalt, zo zorgt zo’n verzekering voor juridische hulp en bijstand om een schadevergoeding te krijgen als iemand anders u schade berokkent. U kan 40 procent van de premie terugverdienen via uw belastingaangifte. Het voordeel is begrensd tot 124 euro. Dat stemt overeen met een premie van 310 euro.

Vergelijk wel de verzekeraars, want het verschil in premie kan groot zijn. Vraag ook vooraf aan uw verzekeraar of de aangeboden rechtsbijstandsverzekering geldig is voor het fiscale voordeel, want u hebt daar een attest voor nodig. Het moet wel degelijk om een aparte polis voor rechtsbijstand gaan. Het klassieke luik rechtsbijstand in uw brand- of autoverzekering is niet voldoende.

8. Geld lenen aan een kmo

Met de Winwinlening moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om een achtergestelde lening te verstrekken aan kleine en middelgrote ondernemingen. Let wel, daar is een zeker risico aan verbonden, want via een achtergestelde lening staat u achteraan in de rij als schuldeiser indien er iets mocht mislopen met het bedrijf. Als particulier kan u tot 75.000 euro lenen aan een Vlaamse kmo gedurende een looptijd van 5 tot 10 jaar.

Als u zo’n lening verstrekt, krijgt u een jaarlijks belastingkrediet van 2,5 procent op het openstaande kapitaal van de Winwinlening. Stel dat u het maximum van 75.000 euro investeert, dan krijgt u een belastingvermindering van 1.875 euro.



Indien de kredietnemer niet kan terugbetalen, krijgt u 30 procent van het verschuldigde bedrag terug via een eenmalig belastingkrediet.

9. Taxshelter

Nog een maatregel die kmo’s en particulieren bedient: de taxshelter. U kan tot 100.000 euro investeren in aandelen van een start-up. Dat levert u een belastingvermindering op van 30 tot 45 procent. Voor wie in een groeibedrijf investeert, bedraagt het voordeel 25 procent. Het maximumbedrag geldt per persoon en per jaar.