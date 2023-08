Twintig jonge chefs die volgens ons het allerbeste eten (blijven) serveren

Deze jonge garde heeft een onmiskenbare passie voor lekker eten en gastvrijheid. Ons vermoeden? Deze chefs zullen uitgroeien tot succesvolle blijvers. Van Jong Keukengeweld tot kersvers Michelinrestaurant – hier moét je geweest zijn.

Restaurant Julien. Beeld RV

• Restaurant Julien, Lievegem

Voor hij met zijn restaurant begon, werkte chef Davy Devlieghere (32) onder de vleugels van topchefs als Peter Goossens en Viki Geunes. Sinds 2018 serveert hij in Julien evengoed werelds geïnspireerde meergangenmenu’s als à la carte gerechten. Zo schakelt hij moeiteloos van een klassiek bereide tarbot met kreeft en mousseline naar Zeeuwse kokkeltjes met nasi goreng en lavas. Zelfs tijdens een drukke service wandelt Davy regelmatig uit zijn halfopen keuken om zijn gerechten persoonlijk toe te lichten en je een extra sauskannetje toe te stoppen.

Grote Baan 6 - 9920 Lievegem

https://restaurantjulien.be

• Barisdam, Kortemark

Gezien zijn achtergrond als slager verschijnen er op het menu van chef Pieter Puype (31) unieke versnijdingen of bereidingen met orgaanvlees. Zijn Barisdam is een laagdrempelige bistro waar de goeie zorgen van gastvrouw Virginie Maertens de toon zetten. Ook de ligging van het restaurant met zonneterras – pal in de velden van Kortemark – is bedwelmend. In de keuken zweert Pieter bij streekgebonden producten. Denk aan Keiemse kazen, aardbeien uit Handzame, mosterd uit Turnhout, lokale bieren en kruiden uit de eigen tuin.

Werkenstraat 82, 8610 Kortemark

https://www.barisdam.be

Alter. Beeld RV

• ALTER, Tongeren

Meteen nadat chef Jo Grootaerts (32) van de hotelschoolbanken afgleed, stapte hij de keuken van Altermezzo binnen. Sinds zijn overname begin 2023 houdt hij van die naam enkel ALTER* (Latijn voor anders) over. Ferventer nog dan vroeger is hij een voorvechter van Noordzeevis, waarbij hij zijn product van vin tot staart verwerkt. Andere redenen om hier als de bliksem te reserveren? De trefzekere sommelier met voorliefde voor Italiaanse wijnen en het onvergetelijk theeritueel.

Bilzersteenweg 366, 3700 Tongeren

https://restaurant-alter.be

Nyde. Beeld RV

• Nyde, Borgloon

Nyde staat voor genieten in het Deens. Bij het verwennen van haar gasten laat chef Celine Bleys (27) schuimpjes en zalfjes achterwege. Liever laat ze jou de keuze maken tussen een groentemenu en een even verrassende versie met vlees en vis. Celine zet bewust in op minder edele seizoensingrediënten (zoals linzen, bloedworst of aardpeer) als vertrekpunt van haar gerechten. Haar creatieve momenten beleeft ze door zich te laten prikkelen via kookboeken en de nieuwe wijnselectie van manlief – tevens sommelier van dienst – Martijn Kellens.

Tongersesteenweg 30, 3840 Borgloon

https://www.nyde.be

Vas. Beeld RV

• VAS, Beveren

In restaurant VAS garandeert chef Jolien Van Puyvelde (33) smakelijke verrassingen en een energieke interactie. Zo leerde ze het destijds in de baklessen van haar moeder, waarbij Jolien graag assisteerde. Vandaag integreert ze dat thuisgevoel feilloos in haar eigen restaurant, zonder zich te laten begrenzen door de principes van hyperlokaal koken. Zo houdt ze evenveel van Japanse smaakmakers als van Belgische kaasmakers. Partner en sommelier Robby Baccart zorgt voor passende lokale bieren, wijnen en mocktails.

Kloosterstraat 13, 9120 Beveren – (Verhuis vanaf begin 2024 naar historisch pand Piers)

https://www.restaurantvas.be

Amuzee. Beeld RV

• Amuzee, Zeebrugge

Bij het binnenwandelen in Amuzee wordt je neus meteen geprikkeld door opstijgende aroma’s van visfumets en -sauzen. Ook de koeltoog met daarin kraakverse oesters, schaal-, schelpdieren en vis op ijs hebben het snel op je appetijt gemunt. Met zijn niet alledaags Noordzeevisrestaurant werkt chef Laurent Law (30) op het ritme van de seizoenen, zowel in menuformules als in deelgerechten. Zeker als het van de uitgesproken playlist afhangt, is er geen frissere plek denkbaar om van langoustines – niet toevallig het lievelingsproduct van Laurent – te proeven.

Zeedijk 12/13, 8380, 8380 Zeebrugge

https://www.amuzee.be

Hert. Beeld RV

• Hert, Turnhout

Met een handvol horecazaken kan je Alex Verhoeven (34) gerust een serieel horecaondernemer noemen. Toch gooit het gastronomische Hert* de hoogste ogen. En dat mag je gerust letterlijk nemen op de 18de verdieping van de Turnovatoren. Zowel qua gerechten als uitstraling oriënteert Alex zich op de minimalistische Scandinavische leest. Bij uitgepuurde bereidingen rond noordzeekrab, kippenlever, kwartel of kabeljauwbuik hoef je hier allerminst dure woorden of ingewikkelde toestanden te verwachten.

https://hert.be

Turnovatoren 18, 2300 Turnhout

Vlass. Beeld RV

• Vlass, Middelkerke

Chef Elien Verhulst (25) kaapt de ene trofee na de andere weg. Na jarenlang gewerkt te hebben voor haar schoonvader Stefaan Lauwereins, maakt ze nu eigen culinaire keuzes in Vlass. Dat doet ze onder meer door te focussen op cuissons en zelfgemaakte sauzen. In de zaal wordt haar verhaal uitgedragen door sommelier Kenzo Lauwereins, die behalve een eigen gin ook eigen Belgische wijn op de kaart heeft staan. Naast de klassiek Franse signatuur van Elien zorgen ook de kaas-, snoep- en digestiefkar ervoor dat het jou hier aan niets zal ontbreken.

Leopoldlaan 246, 8430 Middelkerke

https://www.vlass.be

Hertebos. Beeld RV

• Hertebos, Schilde

Het kleinschalige Hertebos van chef Yoshi Mariën (27) en gastvrouw Yasmine Bogaert is voorlopig een goed bewaard geheim. Trouwe gasten, onder wie enkele topchefs, prijzen vooral Yoshi’s bereiding van kingkrab, lookboter, kokosjus en rode curry. Yoshi’s keuken heeft duidelijk een Franse basis, maar ook zijn Aziatische smaakschakeringen gaan recht naar het hart. Voor de liefhebbers van uitgebreid aperitieven: hier kan je steevast extra hapjes bestellen, waardoor de avond heerlijk onvoorspelbaar uitloopt.

Wijnegemsteenweg 132/134, 2970 Schilde

https://hertebos.be

Màloma Comptoir. Beeld RV

• Màloma Comptoir, Schaarbeek

De Griekse chef Georges Athanassopoulos (34) selecteert hoofdzakelijk biologische ingrediënten van lokale oorsprong en zet daarnaast ook nog eens in op dierenwelzijn en ethisch verantwoord meubilair. In zijn kleinschalige Màloma Comptoir biedt hij een waaier aan heerlijkheden aan: van huisgemaakt zuurdesembrood over streetfood en gefermenteerde bereidingen. Bovendien droomt Georges van een volledig zelfvoorzienend restaurant. Om in de gaten te houden!

Josse Impensstraat 3, 1030 Schaarbeek

https://maloma-comptoir.be

Entropy. Beeld RV

• Entropy, Brussel

Chef Elliott Van de Velde (34) zet sociaal engagement op het menu. Alle winst van Entropy wordt gedoneerd aan diens vzw Hearth Project, waarmee hij wekelijks tot 600 mensen voedt. De maatschappijkritische blik van Elliott krijgt een verlengstuk in zijn plantaardig zesgangenmenu. Bovendien laat hij zich als autodidact en durver pur sang niet door trends begrenzen. Zijn duurzame kookstijl maakt van Entropy een rasechte ontdekking voor al wie wil eten met een geweten.

Sint-Goriksplein 22, 1000 Brussel

https://entropyrestaurant.be/nl

De Kwizien. Beeld RV

• De Kwizien, Hasselt

In de hoofdstad van Limburg kiest chef Arne Beirinckx (29) resoluut voor een nauw contact met zijn leveranciers. Zo weet hij de verse oogst en vangst rechtstreeks op je bord te toveren. Samen met gastvrouw Marielle Clercx kiest hij resoluut voor creatieve Frans-Belgische gastronomie, maar dan intiem verpakt in de sfeer van een huiskamerrestaurant. Wanneer Arne niet tussen de potten en pannen staat, tref je hem bij de kleioven aan om de borden voor het restaurant – in samenwerking met een ceramiste – te bakken.

Jeneverplein, 3500 Hasselt

https://www.dekwizien.be

La Bonne Chère. Beeld RV

• La Bonne Chère, Brussel

Het bijzondere aan restaurant La Bonne Chère is dat het zich bevindt op het snijpunt van gastronomie en bistronomie. Met haar ligging pal in de Marolles ademt het kader 100% Brussel uit. Ook het klassieke menu is allesbehalve voorspelbaar. In al zijn bereidingen voel je aan dat chef Alexandru Sapco (31), een autodidact met Moldavië als thuisland, gepassioneerd achter het vuur staat. Bovendien is er een uitgebreide geuzekelder – een ideale match bij de pure keuken van La Bonne Chère.

Ons-Heerstraat 19, 1000 Brussel

https://www.labonnechere.be

• Eed, Leuven

Chef Philippe Heylen (28) werd destijds als de jongste sterrenchef van ons land bekroond op amper 23-jarige leeftijd. 5 jaar later kookt hij nog even trefzeker in Eed*. Zijn stijl kan je best omschrijven als uitgepuurd aangezien hij vertrekt van een handvol ingrediënten die hij in hun garing en kruiding - vaak vergezeld door een klassieke saus - perfectioneert. Vanaf het eerste hapje tot bij de mignardises drijft Philippe zijn passie voor ambachtelijke en lokale ingrediënten door.

Vaartstraat 14, 3000 Leuven

https://www.eedleuven.be

Victor. Beeld RV

• Victor, Antwerpen

Voor chef Victor Avonds (29) in Franse en Britse restaurants werkervaring opdeed, maakt ze deel uit van het team bij Dôme, een culinair instituut in Antwerpen. Op het menu van haar eigen volkse restaurant prijken eenvoudige bereidingen, soms vegetarisch, dan weer op basis van de vis van de dag. Bijna te lekker om te delen. Ook qua aangepaste dranken pakt Victor het een tikje anders aan door uit te pakken met een collectie ciders en een selectie (Belgische) natuurwijnen.

Sint-Paulusplaats 25, 2000 Antwerpen

https://restaurantvictor.be

• De Keukentafel, Oosterzele

Chef Anna Wynants (32) moest niet lang twijfelen toen ze de kans kreeg om samen met haar zus Jozefien een schuur om te bouwen tot biologisch groenterestaurant. Net zoals in hun kindertijd vormt een wandeling door de moestuin het startpunt van elk menu. Farm to table-gewijs oogst het duo zelf wat die dag voorradig is, aangevuld met extra’s van een plukboerderij. Als gast kan je in De Keukentafel kiezen tussen een plek aan de lange tafel of aan de keukentoog midden in de actie van chef Anna.

Aalmoezenijestraat 1, 9860 Oosterzele

https://www.de-keukentafel.com

• Roannay, Francorchamps

Om kennis te maken met dit restaurant moet je richting Ardennen, maar die omweg is het talent in Mathieu Van de Velde (24) volledig waard. Opgegroeid onder de vleugels van tweesterrenchef David Martin in La Paix staat Mathieu aan het roer van hotelrestaurant Roannay. Hij kookt er met lokale trots zoals Ardense ham of forel uit Ondenval. Zijn technische know-how kan hij daarbij onmogelijk verbergen, net zomin als zijn voorliefde voor Japan. Wie écht iets van Mathieus ervaring wil meenemen naar huis, kan hier ook een kookles reserveren.

Rue de Spa 155, 4970 Stavelot

https://roannay.be/nl/ons-restaurant/

• De Fortuin, Kontich

Chef Stijn Rotthier (31) verleidt je met vol-au-vent van Mechelse koekoek, onglet met bordelaise of bourgondische crêpe suzette naar De Fortuin. Al is zijn ultiem signatuurgerecht een ode aan diens grootmoeder. Proef van het nostalgische kalfsbrood met spek in een diepe jus van madeira en truffel en je zal er geen genoeg van krijgen. Vooraan in de ‘staminee’ kan je trouwens binnenwaaien voor een pint met huisgemaakte droge worst. Fris, toegankelijk en toch nostalgisch. Helemaal wat een brasserie hoort te zijn.

Gemeenteplein 4, 2550 Kontich

https://www.fortuinkontich.be

• De Drie Ridders, Alveringem

De Drie Ridders lijkt misschien op een ouderwetse afspanning in de Westhoek, maar achter zijn fornuis stuwt chef Bart van Renterghem (25) het niveau moeiteloos de hoogte in. Samen met zijn partner Emily Bauden belichaamt hij de nieuwe generatie die zich in passie, talent en persoonlijkheid onderscheidt. Verwacht geen overdreven luxe, maar wel een swingende beleving en ondergewaardeerde ingrediënten - rechtstreeks afkomstig van boeren uit de streek - die Bart moeiteloos laat schitteren.

Weegschede 1, 8691 Gijverinkhove

https://www.dedrieridders.be

Elders. Beeld RV

• Elders, Gent

Chef Tom Pauweleyn (29) verbouwde een voormalige apotheek in de Gentse Bloemekenswijk tot veelkleurige thuis waar het aan de bar of aan de tafel geestig genieten is. Het menu wijzigt regelmatig, maar altijd kruiden het seizoen, kraakverse groenten en huisgemaakte pastabereidingen de kaart van Elders. Op zondag-brunchdag verwerken Tom en zijn team de resten van de week terwijl jij van je bloody mary slurpt. Uitstekende deal, toch?

E. van Beverenplein 16, 9000 Gent

https://www.elders.gent/