Trompe l’oeil: van de kunst naar de catwalk

Het icoon: Phoebe Bridgers

Trompe-l’oeil kennen we vooral uit de schilderkunst en de streetart, maar de laatste tijd signaleren we steeds vaker textiele varianten. Denk aan een halsketting geprint op een T-shirt of, in de meer carnavaleske hoek, spieren en tatoeages op mouwen, of borsten op euh, borsten. De ‘skelet­jurk’ waarin singer-songwriter Phoebe Bridgers in 2021 op de Grammy’s verscheen – een ontwerp van Thom Browne – knipoogde naar een ietwat gelijkaardige jurk die Elsa Schiaparelli al in 1938 ontwierp. Op recente catwalks zagen we veel afbeeldingen van botten die de kwetsbaarheid van het menselijk lichaam moesten uitdrukken.

Botter

Mowalola

Thom Browne

Diesel

Diesel

Y/Project

Op de catwalk

Visuele textielgrapjes zijn er in verschillende categorieën. De subgroep anatomie is goed vertegenwoordigd in het aanbod, of het nu gaat om het suggereren van rondingen, of spieren, of een röntgen­effect. Zie Y/Project, Mowalola of – abstracter – Thom Browne. Eveneens lachen geblazen is het als op kleren het effect van andere kleren wordt nagebootst, denk aan het bij jonge goochelaars geliefde T-shirt met print van smoking en strikdasje. Dat genre zien we dit seizoen bijvoorbeeld terug bij de slobbertrui met bikini van Botter, geschikt voor elke bikinibody.

Carmen De Vos Beeld Titus Simoens

De sterveling: Carmen De Vos

De trompe-l’oeil is ook een ingenieuze manier om de perceptie van vormen en texturen te manipuleren, zeker als je de stof strak om het lichaam draagt, zoals fotografe Carmen De Vos. Haar Blue Dots jurk is van de hand van Jean Paul Gaultier en is een hedendaagse herwerking van een ontwerp uit zijn iconische Cyber-collectie uit 1995. “Grappig en sexy tegelijk”, aldus De Vos, en laat dat nu net het handelsmerk van de Franse couturier zijn. Zijn zeemansstrepen zijn alom bekend, maar veel geestiger zijn de meer extravagante ontwerpen. Denk aan de XL-puntbeha waarin Madonna de nineties overleefde, de jasjes met fotoprints van halfnaakte bodybuilders of recenter, de samenwerking met onze landgenoot Glenn Martens voor een collectie die bol stond van de trompe-l’oeilstukken. Niets is wat het lijkt in het universum van Gaultier.

Tips & tricks

Botten als print op kleding? Prima. Organen en spieren? Liever niet.

Onthoud: de grens tussen creatief en clownesk is bij trompe-l’oeil-effecten flinterdun. Balanceer de goeie kant op.

Ook voor golvende strepen geldt: verticale strepen kleden optisch af, horizontale doen het tegenovergestelde.