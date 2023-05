Trend: stoere mannenboots met hoge hakken

Ooit droegen mannen hakken om flukser op hun paard te zitten. Maar ook zonder Jolly Jumper of Tornado mogen ze er wezen.



Het icoon

De laars met hak werd al gedragen door het Mongoolse opperhoofd Ghengis Khan, en zelfs eerder al door de Perzische cavalerie. Zo’n schuin aflopende hak hielp om de schoen achter de beugels van het paard te posteren, een functie die je nog altijd terugziet bij de huidige rijlaars, maar ook bij de motorlaars.

Voor de meesten zal de comeback van de mannenlaars herinneringen aan de jaren zestig en zeventig oproepen. De Beatles droegen Chelsea-boots met een Cubaans hakje, de beroemde Beatle-boots. Want dat heeft zo’n hak wel in zich; hier wordt elke man een John Travolta van, swaggerend over 86th Street in Brooklyn in die iconische openingsscène van Saturday Night Fever. Well, you can tell by the way I use my walk…

John Travolta – check die boots! – met Karen Lynn Gorney in ‘Saturday Night Fever’ uit 1977. Het iconische witte pak werd afgelopen week in Los Angeles voor maar liefst 234.000 euro geveild. Beeld Corbis via Getty Images

Op de catwalk

Een rockster met gehakte laarzen, daar kijkt niemand van op. Ook in kringen waar chaps (feitelijk leren pijpen bijeengehouden met een riem die fungeren als beschermers over jeans, of zo men prefereert, over blote benen en billen) een populaire dracht zijn, is een puntlaars met hak niet bijzonder opmerkelijk of origineel. Interessanter wordt het als dergelijke boots het gewone leven in komen gestapt, onder een maatpak bijvoorbeeld, of op een mooie zondagmiddag, met een korte broek erboven. Kijk de kunst af bij Prada of Celine.

De sterveling: Aster Nzeyimana

Na de Perzische cavalerie en John Travolta is het vooral Harry Styles die het uithangbord is geworden van een androgyne kledingstijl. Belgisch equivalent: Aster Nzeyimana. Dik zes jaar geleden walste Nzeyimana de studio van Het journaal binnen in een keurig maatpak. Dat houdt hij aan op Sporza — “In het journaal moet ik geur- en kleurloos zijn”, zei hij ooit — maar buitenshuis ruilt hij het steevast in voor kleurrijk geprinte jumpsuits, afgewerkt met juwelen. De kleren maken de man; schoeisel doet dat ook en dat weet Nzeyimana als geen ander. Zo verschijnt hij op de rode loper steevast in opvallende outfit, of – zoals hier – in maatpak van Café Costume, keurig afgewerkt met gehakte Chelsea-boots. Harry Styles who?

Tips & tricks

Bij twijfel en/of gêne, kies voor zwart.

Hoe populair momenteel ook, probeer cowboyreferenties tot een minimum te beperken.

Kan de hak alleen onder een smalle pijp, zoals op de catwalks? Zeker niet. Denk jaren zeventig.