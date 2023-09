Trend gespot: van top tot teen in tomatenrood

De kleur rood – tomatenrood welteverstaan – maakt een dijk van een comeback. Subtiel is anders, maar dat kan ook iets goeds zijn.

Het icoon: Kylie Minogue

TikTok verklaarde deze zomer tot Tomato Girl Summer. Genoemd naar een soort gedroomde ‘la dolce vita’ retro-vakantiestijl, passend bij mediterrane landen. Met een hoofdrol voor de kleur rood. Nu staat TikTok bekend om zijn hyperspecifieke microrages waarvan je dan in het echte leven helemaal niets merkt, maar in dit geval zijn ze wel iets op het spoor. In ieder geval als het gaat om rood – fel en fris tomatenrood – want dat is bezig met een comeback van jewelste.

En als iemand daaraan haar bijdrage heeft geleverd, dan is het Kylie Minogue die deze zomer ook een comeback van jewelste beleefde. In de video van haar hit ‘Padam Padam’ is de zangeres een visioen in vlammend rood, inclusief rode lipstick, nagels en oogschaduw.

Kylie Minogue in New York. Beeld GC Images

Op de catwalk

Compromisloos rood is vaak het domein van ofwel filmsterren in premièrejurken, ofwel vrouwelijke politici die willen aantonen van wanten te weten, ongeacht de politieke kleur, want we zien het bij iedereen, van Nancy Pelosi tot Sarah Palin. Subtiel is anders en dus mijden veel mensen de kleur in het dagelijks leven. Hier gaat verandering in komen als we kijken naar de catwalk. Rood is niet langer voorspelbaar ‘pittig’, maar in de handen van bijvoorbeeld Valentino of Stella McCartney ook zowel warm als cool. In één woord padam.

Beeld Instagram lousandtheyakuza

De sterveling: Lous and the Yakuza

De ene keer ziet ze eruit als een manga­figuur, de andere keer schrijdt ze het podium op als een regelrechte queen: de Congolees-Belgische zangeres en fotomodel Marie-Pierra Kakoma, beter bekend als Lous and the Yakuza, slaat ons telkens opnieuw met verstomming dankzij haar fabuleuze gevoel voor stijl. Het kan bij haar alle kanten opgaan, maar deze tint rood vormt wel een rode draad. De foto hierboven postte ze achter de schermen bij Louis Vuitton: ze liep al meermaals over de catwalk voor het label en is de muze van creatief directeur Nicolas Ghesquière. Eén advies dat wij, gewone stervelingen met dito lijven, hier misschien uit kunnen destilleren: de combinatie van rood en goud wérkt.

Tips & tricks

Koop rood! Geen bordeauxrood, geen frambozenrood, maar tomatenrood.

Vermijd de politica-­look door met vormen en proporties te spelen.

Toch een rood mantelpak? Dan met oversized jasje, hyperkort rokje of van een onverwacht materiaal.