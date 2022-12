‘Trek de stress uit je lijf met een roeimachine’: de werklessen van actrice Natali Broods

Een creatieveling deelt zijn geheimen en tips om productief en innovatief te blijven. Actrice Natali Broods (46) combineert lange dagen op de set met studeersessies aan de eettafel en de zorg voor haar twee zonen. Toch vindt ze stilte in de chaos. ‘Soms zet ik de kinderen af op school en kruip ik erna nog een uur in bed.’

Vind een leidraad in kleine rituelen

“Ik ben nogal conservatief in mijn ritueeltjes. Als iets eerder al bleek te werken, doe ik het opnieuw op dezelfde manier. Ik heb het ook met menukaarten op restaurant. Als ik iets lekker vond, bestel ik het bij een volgend bezoek opnieuw. Thuis werk ik het liefst aan de tafel in de eetkamer, op dezelfde stoel, met Radio 1 op hetzelfde volume. Ik moet geluid om me heen hebben, maar ik wil niet horen wat er gezegd wordt.”

Keer je rug naar de rommel

“Als ik werk, heb ik liefst zo weinig spullen mogelijk in mijn gezichtsveld. Maar met kleine kinderen in huis is zelfs een lege werktafel een zeldzaam tafereel. Voor ik start, probeer ik orde in de chaos te scheppen. Maar vaak verlies ik me in dat opruimproces: is dit Lego of Playmobil? Ik zoek naar het perfecte triageproces, maar vind het nooit. Ik word er zelf gek van. (lacht) De beste oplossing is je rug naar de rommel keren. Mijn bureau is afgescheiden van de woonkamer via een wand. Tegenwoordig probeer ik alleen dat stukje ordelijk te houden. Net genoeg om me rust in mijn hoofd te geven.”

Sport voor de mentale gezondheid

“Op een set loopt altijd veel volk rond, maar als het goed gaat, sta je niet voortdurend te kletsen en blijft iedereen bij zijn job. Sereniteit is nodig om goed te kunnen werken. Als ik tussen opnames door te veel praat, verslapt mijn aandacht. Dan stapelt de stress zich op in mijn lijf en kom ik overprikkeld thuis. Op de roeimachine in de garage trek ik die stress uit mijn lijf. Pilates is ook een aanrader: de reformer ziet eruit als een marteltuig, maar nadien voel je tenminste dat je gesport hebt. Ik sport vooral voor mijn mentale gezondheid. Een betere uithouding is een bijkomstigheid.”

Investeer in een hoofdtelefoon met noisecancelling

“Ik ben altijd al een piekeraar geweest. Ook overprikkeling is me niet vreemd. Op een drukke set kan dat een nadeel zijn. Als ik thuis rust wil vinden, maar de kinderen ruziemaken, trek ik met hen naar de binnenspeeltuin. Klinkt enorm contradictorisch, maar níét als je een hoofdtelefoon met noisecancelling hebt. Geluiden klinken minder scherp. De buitenwereld is gedempt. De kinderen amuseren zich en ik verwerk mijn mails of herhaal mijn teksten.”

Schrijf in schriftjes

“Mijn inefficiëntie is een dingetje. Ik krijg de dingen moeilijk gepland en mijn focus ligt nooit op één plek. Ik ben nu al Franse teksten aan het studeren voor volgend jaar. Hoe meer ik nu doe, hoe vlotter de repetities zullen verlopen. Maar zo’n studeerproces is vaak een dans met mezelf. Ik leg mezelf op om minstens een paar pagina’s in het Frans in te studeren en daarna mag ik iets anders leren of lezen. Het is vaak chaos in mijn hoofd, maar die chaos werkt meestal wel. Hetzelfde met ideeën of dingen die ik niet mag vergeten. Ik ben ooit in drie schriftjes tegelijkertijd beginnen schrijven. Nu heb ik een intuïtief noteersysteem dat schuift tussen schrijven en typen. Ik heb niet altijd zin om naar een scherm te kijken.”

Zoek de diepe slaap op

“Ik functioneer het beste als ik acht uren geslapen heb. Of nog beter: negen uren. Het vermoeiende aan werken en moeder zijn, is die versnipperde focus. Mijn echtgenoot is geluidsman op filmsets. Er zijn periodes dat hij thuis compleet afwezig is, zoals nu. Ik trek het huishouden al weken alleen. Werken kan ik nu alleen tijdens de schooluren. Maar als wij allebei op een filmset staan, moeten we een waterdichte planning hebben voor de kinderen.

“Tijdens de opnames van Déjà vu hebben we iemand ingeschakeld die de zorg voor de kinderen tijdelijk overnam. Door de hoge werkdruk had ik nog steeds slaaptekort, maar omdat ik alleen kon focussen op filmen, kon ik goed om met die vermoeidheid. Diepe slaap is mijn beste vriend. Soms zet ik de kinderen af op school en kruip ik erna nog een uur in bed. Dan krijg ik meer voor elkaar dan wanneer ik die belabberde twilightzone probeer te overbruggen. Ik ben sowieso pas echt productief vanaf 10 uur. Maar je kunt ook productief moe zijn. Het probleem is dat je nooit op voorhand weet welk soort dag het wordt.”