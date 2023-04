Tom werd verliefd op zijn beste vriend: ‘Ik stortte me als een puber op mijn bed en schreeuwde het uit in mijn kussen. Ik had zoveel te verliezen’

Tom (29) en zijn beste vriend Mark zijn al sinds het middelbaar close. Allebei vallen ze op mannen, maar niet op elkaar. Of toch, dat dachten ze.

‘Toen ik 12 was zat er een jongen in de klas die Mark heette. Hij was al uit de kast, ik nog niet. Pas aan het einde van de middelbare school werden we vrienden en vormden we een groepje met nog een andere jongen. Of er toen al aantrekkingskracht was weet ik niet, maar al jong besloten we dat we te veel op elkaar leken om een koppel te kunnen zijn. Te gevoelig en kwetsbaar allebei. Wat wij nodig hadden, daar waren we het roerend over eens, waren stabiele partners. En die vonden we, ongeveer tegelijkertijd rond ons vierentwintigste. Intussen bleven we elkaar onveranderd zien, zo eens per maand, en soms bleef hij slapen. Niemand die er iets achter zocht, en wij al helemaal niet.

“Tot Mark vorig jaar kwam werken op de school waar ik leraar was. Hij was al een tijdje ontevreden over zijn werk en ik nodigde hem uit om een dagje in mijn klas door te brengen. Twee weken later solliciteerde hij voor de positie van leraar Nederlands. Ik vond het geweldig, mijn vriend iets minder. O, en dan gaan jullie samen naar de drinks en de team­uitjes? En hoewel ik hem geruststelde, begonnen Mark en ik elkaar al snel ook na het werk steeds vaker te zien. Soms bleef hij slapen, omdat dat handig uitkwam, zeiden we, maar meestal gewoon omdat het leuk was. Soms vertelde ik het aan mijn vriend, soms niet. Die benauwdheid van hetero’s rond seks met een ander, die delen wij sowieso niet, al snapte ik heel goed dat veel tijd doorbrengen met steeds dezelfde man bedreigender is voor een relatie dan seks met telkens met een ander.

Plots deed de liefde een stap naar voren

“Een paar maanden geleden, het was een mooie voorjaarsdag in mei, was Mark opnieuw een nacht bij mij thuis. Ik merkte dat er iets veranderde. Plots deed de liefde een stap naar voren en verdreven innigheid en sensualiteit de vriendschap van de eerste plaats. De seks was niet zoals gewoonlijk alleen prettig, maar intiemer, liever, met nog meer begrip. Alsof al die jaren vriendschap gul werden uitbetaald en uitmondden, uit moesten monden, in iets nog groters. Het was niet de eerste keer dat we met elkaar naar bed gingen, maar dat was het hem juist. Het was de zoveelste keer dat we samen waren, maar die extra dimensies waren nieuw. Wat betekende dit eigenlijk? Wat gebeurde er en waarom was ik zo hard bezig geweest te ontkennen wat ik voelde, misschien al heel erg lang?”

“Die week kon ik aan niks anders denken dan aan hem. Ik zag hem op school, en soms na school en ’s avonds stortte ik me als een puber op mijn bed en schreeuwde het uit in mijn kussen. Er stond zoveel op het spel en ik had zoveel te verliezen. We waren nota bene collega’s en beste vrienden, en ik wilde mijn vriend met wie ik samenwoonde, niet kwijt. Of toch? Wat als het allemaal onzin was geweest, het idee dat Mark en ik niet bij elkaar pasten? Wat als we juist heel goed samen pasten, juist omdat we zo op elkaar lijken? In mijn hoofd begon van alles te schuiven; gedachten, gevoelens, afwegingen, en ik wist: ik kan dit niet langer voor mezelf houden, straks barst mijn kop. De eerste die ik het vertelde was die gezamenlijke vriend. Zeg het gewoon, zei hij. Mark zal heel begripvol reageren, want zo is Mark toch. En dus stuurde ik op een dag: ‘Zeg, ben jij toevallig het weekend thuis? Ik moet bij je in de buurt zijn.’

“Die zaterdag hebben we de ene koffie na de andere gedronken, we hebben door de stad gelopen en op een bankje gezeten en vlak voordat hij echt weg moest, zei ik: ‘Er is iets raars gebeurd, sinds die laatste avond denk ik alleen maar aan jou.’ ‘Oh’, reageerde hij. Ik zag hem nadenken. Ja, die ene avond had hem ook beziggehouden. Ja, hij begreep wat ik bedoelde. En nee, hij wilde ook niet ophouden me te zien. Maar met de noorderzon samen vertrekken was ridicuul, hij hield van zijn vriend en ik ook van de mijne. Dus wat nu? Veel meer hebben we die middag niet gezegd, hij had een afspraak en ik was allang blij dat hij niet geschrokken alle contact op een laag pitje wilde zetten. In de weken erna zag ik hoe mijn openhartigheid ook bij hem iets aan het schuiven bracht. Hij leende op school mijn vest en toen hij die aan het einde van de dag teruggaf, jubelde hij dat die zo heerlijk naar mij rook. Na schooltijd wachtte hij me altijd op, we begonnen hand in hand door de stad te wandelen. Het werd tijd onze partners over ons te vertellen. Op een avond in het weekend, thuis op de bank met mijn vriend, keek ik naar de aftiteling van een film. Ik had geen idee wat ik precies gezien had de voorbije twee uur. Ik had alleen maar aan Mark gedacht. Ik zei: ‘Ik moet je iets vertellen.’

“Verontwaardigd, dat was hoe hij reageerde. ‘Ik had je toch gewaarschuwd.’ Ik antwoordde dat er tussen ons niets hoefde te veranderen, dat de twee liefdes best naast elkaar konden bestaan. ‘Ik woon met jou samen, wij gaan een gezin stichten, dat blijft gewoon zo. En daarnaast zie ik Mark een paar keer per maand. En jij vindt misschien je eigen Mark.’ En nadat hij er even over had nagedacht zag hij ook de voordelen, de boswandelingen en fietstochten die hij verfoeide kon ik voortaan met Mark gaan doen. Al pratend veranderde Mark van een woest verlangen in een concreet onderdeel in het leven van mij én mijn vriend. Het kolkende geheim was ontzenuwd en mijn relatie tot Mark kreeg precies die dosis alledaagsheid die nodig is om deze liefde leefbaar te houden. We maken lange fietstochten, slapen samen en gaan naar de film. En wat die open relatie betreft: alle vier volgen we het conformisme van hetero’s niet. Waarom zouden we dan niet een stap verder gaan en helemaal onze eigen invulling aan de liefde geven? De eerste gesprekken over ‘later’ hebben al plaatsgevonden. Later, als we met de kinderen van mij en mijn vriend, samen met Mark en zijn vriend als bonusvaders, onder één dak leven.”