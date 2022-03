Het zou een grondige opknapbeurt worden, maar eindigde in een totaalrenovatie waarbij enkel de voorgevel gespaard bleef. Tom en Pieter transformeerden hun gedateerde fiftieswoning tot een moderne oase van rust.

Terwijl velen tijdens de lockdown op zoek gingen naar meer groen buiten de stad, maakten ecobewuste dertigers Tom Weyn en Pieter Lantsoght de omgekeerde beweging. Twee jaar geleden settelde het koppel zich in een gerenoveerde rijwoning in Sint-Amandsberg bij Gent. Tom: “De ligging was voor ons cruciaal. We hebben geen auto en doen alles met de fiets. Hier wonen we heel centraal, maar tegelijk superstil. Je hoeft dus niet per se naar het platteland te trekken om rust te vinden.” Nog voor hun huizenjacht officieel van start ging, kochten ze in 2018 de gedateerde bel-etagewoning van Pieters doopmeter. “Een geweldige meevaller”, zegt Pieter. “We waren net de immomarkt aan het verkennen toen mijn meter aankondigde dat ze haar woning wilde verkopen. We hebben geen moment getwijfeld. Door zelf een bod te doen, bleef het huis in de familie en konden wij ontsnappen aan de vastgoedgekte. Ik heb altijd gedacht dat dit huis wel iets voor mij was, maar niet dat het zo snel zo concreet zou worden.”

Enkel de voorgevel bleef hetzelfde. Beeld Luc Roymans

Het imposante raam achteraan strekt zich uit over twee verdiepingen en zorgt het hele jaar door voor een serregevoel. Beeld Luc Roymans

Uit respect voor het familie-erfgoed dachten de bewoners in eerste instantie aan een grondige opfrisbeurt om de afgeleefde woning nieuw leven in te blazen. Tot Geert Bourdeaud’hui van Volt Architecten met een ingrijpend plan kwam.

“Het eerste ontwerp was meteen raak,” zegt Tom, “en voelde als een verlengstuk van onze persoonlijkheid. We kenden Geert al langer. Hij was de huisbaas van ons vorige appartement en zijn dochter zit bij mij op school. Vanuit dat wederzijdse vertrouwen hebben we dan toch beslist om voor een totaalrenovatie te gaan.” Van de oorspronkelijke woning uit 1950 bleef uiteindelijk ­enkel de charmante voorgevel overeind. Pieter: “Aan dit huis zitten veel herinneringen vast. Het was het eerste en ook het enige van de straat met een trap naar de voordeur. We wilden niet raken aan het authentieke karakter van de buitenkant, maar binnen werd alles gestript. Ook de koterij achteraan werd afgebroken om meer tuin te creëren.”

Het dakterras op de tweede verdieping is bereikbaar via de logeerkamer. Beeld Luc Roymans

Beeld Luc Roymans

Door de woning compacter en opener te maken voelt alles nu veel ruimer en luchtiger. De leefkeuken op de eerste verdieping kreeg een mezzanine, met een metalen draaitrap die naar de knusse zitruimte op tuinniveau leidt. Dé aandachtstrekker is het imposante raam dat vanaf de tuin tot bovenaan de eerste verdieping reikt. Alsof het bijzondere lijnenspel in het schrijnwerk niet opvallend genoeg is, zit er ook een knik in de constructie om het niet te saai te maken. “Door de grote ramen hebben we volop daglicht en genieten we het jaar rond van het uitzicht op de tuin”, zegt Tom. “De oude garage werd omgebouwd tot zithoek. Achter de houten wand zit nog een fietsenberging verstopt die toegankelijk is via de garagepoort.”

Om de ecologische voetafdruk van de verbouwing tot een minimum te beperken zochten de bewoners voortdurend naar duurzame, lokale of gerecupereerde materialen. “We hebben elke beslissing heel bewust genomen, maar af en toe moesten we ook budgettaire keuzes maken”, zegt Tom. “Voor de isolatie kozen we houtwol, het schrijnwerk is van FSC hardhout en de natuurstenen vloer in de zithoek komt uit een steengroeve in de Ardennen. Voor het terras en het buitenmuurtje gebruikten we dezelfde stenen. Binnen en buiten vloeien zo mooi in elkaar over, en het ziet eruit alsof het altijd zo geweest is. Daarnaast is er nog een subtiele link met de buitengevel waarin ook Ardense natuursteen verwerkt zit.” De gerecupereerde vloer van massieve houtstrips in de keuken en eetkamer is een verhaal apart. Pieter: “Het parket is afkomstig uit de oude magazijnen van het Franse postorderbedrijf 3 Suisses. We hebben het zelf gelegd, een verschrikkelijke klus. Zodra er een rijtje klaar was, begon de boel opeens te schuiven en konden we weer opnieuw beginnen. We hebben er keihard op gevloekt, maar uiteindelijk is het toch gelukt.”

De vaders van Tom en Pieter installeerden de Ikea-keuken. Beeld Luc Roymans

De leerlingen van de middelbare Steinerschool van Gent bouwden de houten trap. Beeld Luc Roymans

Onderweg naar boven vallen er nog meer creatieve ingrepen te ontdekken. Zo werd de oude bakstenen muur in de gang gefixeerd en bloot gelaten en werd de ‘zatte’ trap naar de zolderverdieping op maat gemaakt door de technische afdeling van Toms school. “Als je er recht voor staat, zie je dat de trap lichtjes uit de hoek staat, wat zorgt voor een bevreemdend effect. Hij werd speciaal zo ontworpen om de leerlingen wat extra uitdaging te geven.”

Via het schuifraam in de logeerkamer kom je op het dakterras. Pieter: “We zitten hier het liefst in de lente en de herfst, wanneer het niet te warm is. In de zomer is deze microbiotoop een paradijs voor bijen en andere insecten.”

Vintageverzamelaar Pieter kocht het meeste meubilair op tweedehandssites. Het parket in de eetkamer werd gerecupereerd uit magazijnen van 3 Suisses. Beeld Luc Roymans

De logeerkamer houden ze vrij voor kinderen in kwetsbare situaties. Tom: “We denken erover om ook op zolder een slaapruimte in te richten om kinderen uit pleegzorg op te vangen. De plaats is er, het moet alleen nog afgewerkt worden.”

Twee jaar na hun verbouwavontuur kijken Tom en Pieter tevreden terug. “Het huis voelt nu echt helemaal van ons. Al was het best een spannend parcours. Op een bepaald moment schoot er van het huis bijna niets meer over. Het is zo onherkenbaar veranderd dat we wel wat stress hadden om mijn meter uit te nodigen. Bij het eerste bezoek was ze aangenaam verrast. Gelukkig maar.”

De metalen trap verbindt de lager gelegen zithoek met de mezzanine, waar de keuken en de eetkamer zich bevinden. Beeld Luc Roymans