Tofu-hater, probeer dit recept toch maar eens

Simpel, in het seizoen en vegetarisch of vegan: Louise De Brabandere gooit drie troeven in de blender.

Ik ben me ervan bewust dat ik menigen onder u waarschijnlijk al kwijt ben bij slechts één woord in de omschrijving van het recept van deze week: tofu. Toegegeven, een blok samengeperste soja is op het eerste gezicht niet erg appetijtelijk, maar ik beloof u, dankzij dit gerecht wordt u gegarandeerd verliefd op deze vleesvervanger. Hebt u nog geen lekkere tofu gegeten? Dan hebt u het simpelweg nog nooit op de juiste manier klaargemaakt.

Ook ik was ooit een tofuhater, tot ik aan den lijve ondervond hoe veelzijdig dit ingrediënt kan zijn. Deze blok textuur zonder sterk uitgesproken geur en smaak vormt een leeg canvas dat u naar eigen believen kunt inkleuren.

Het geheim zit in de smaakmakers die u hem voedt. Met alleen peper en zout komen we er niet. Tofu heeft intense aroma’s nodig om te schitteren en dat is exact wat deze zwarte pepersaus hem geeft. Door de tofu in maizena te wentelen, krijgen de blokjes een semiknapperig buitenlaagje en dikt de saus mooi in. Naast zijn veelzijdigheid is deze vleesvervanger ook een goedkope en gezonde bron van proteïnen. Nog een extra reden om regelmatig met tofu te koken.

Tip: ik maak dit recept met miso-polenta, omdat dat eens iets anders is, maar uiteraard is deze tofu ook heerlijk met rijst.

Beeld Amber Vanbossel

Miso-polenta en tofu met zwartepepersaus

Voor 2 personen

250 g tofu / 1 tl zwarte peperkorrels / 3 el sojasaus / 1 el (vegetarische) oestersaus / 1 el rijstazijn / 1 el honing / 120 g fijne polenta / 800 ml water / 1 el witte miso / duimgroot stuk gember / 4 lente-uien / 200 g shiitake / 200 g sugarsnaps of peultjes / 30 g cashewnoten, geroosterd / 2-3 el maïzena / olie

Zo maak je het

1. Haal de tofu uit de verpakking en leg tussen een propere keukenhanddoek. Zet een zwaar gewicht (een gietijzeren pot of enkele boeken) boven op de tofu en laat 15 à 30 min. uitlekken. Hebt u geen half uur, sla deze stap dan gewoon over. Snijd de tofu dan in blokjes en dep de blokjes zo droog mogelijk.

2. Doe de peperkorrels in een vijzel en stamp fijn (of doe ze in een plasticzakje en sla met een deegrol fijn, mocht u geen vijzel hebben). Meng de peperkorrels met de sojasaus, (vegetarische) oestersaus, rijstazijn, honing en 3 el water.

3. Doe de polenta samen met 800 ml koud water en miso in een kleine kookpot en verwarm op een zacht vuur. Roer regelmatig tot je een smeuïge pap hebt. Proef, kruid eventueel bij met zout en haal van het vuur.

4. Snijd ondertussen de geschilde gember fijn, de lente-ui in dikke ringen, de shiitake in repen, de sugarsnaps of peultjes in stukken en hak de cashewnoten grof.

5. Snijd de uitgelekte tofu in blokjes. Kruid de maizena met peper en zout en wentel de tofublokjes door de maizena.

6. Verhit wat olie in een pan en bak de tofu op een middelhoog vuur rondom rond krokant. Verhit tegelijkertijd olie in een andere pan en roerbak de gember en lente-ui 2 min. alvorens de shiitake en sugarsnaps of peultjes toe te voegen. Roerbak in enkele minuten gaar.

7. Draai het vuur, zodra de tofu krokant is, laag. Haal de pan eventjes van het vuur zodat die kan afkoelen, en voeg dan de zwartepepersaus toe. Zet de pan weer op het vuur en roer voorzichtig tot alle tofublokjes omhuld zijn in saus en de saus mooi ingedikt is. Voeg vervolgens de groenten en cashewnoten toe en meng nog een laatste keer.

8. Giet de polenta in diepe borden of kommen en werk af met de tofu, groenten en saus.