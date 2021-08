Toetsenbord is een broeihaard voor bacteriekiemen: zo krijg je alles proper

Wanneer at je voor het laatst achter je computer? Of scrollde je op je smartphone terwijl je op het toilet zat? Zeker nu we thuiswerken is de kans groot dat het minder dan een week geleden is. Geen schande natuurlijk, maar die gewoontes brengen wel heel wat bacteriën met zich mee.

“Je vindt veel micro-organismen op je telefoon en keyboard’, zegt Marie Joossens, moleculair microbioloog aan de Universiteit Gent. “Die komen vooral van onze huid en bij je telefoon ook van je mond en luchtwegen. De micro-organismen die je terugvindt komen doorgaans dus gewoon van de gebruiker van het toestel en zijn weinig schadelijk in normale omstandigheden. Bij gedeeld gebruik van toestellen is het ook een manier waarop micro-organismen uitgewisseld kunnen worden. Een beetje zoals bij een deurklink dus.”

Vooral het toetsenbord

Een belangrijk gadget om in de gaten te houden is het toetsenbord. Toetsenborden hebben namelijk een kiemgetal van zo’n 3,5 miljoen ‘colony-forming units’ (cfu) per vierkante inch (zo’n 6,5 vierkante centimeter). Dat betekent dat er per inch 3,5 miljoen bacteriekiemen te vinden zijn. Dat is zelfs meer dan je smartphone, die een kiemgetal van 1,6 miljoen zou hebben. Dat zal vermoedelijk voor een deel komen doordat het oppervlak van veel smartphones (in ieder geval het display) veel gladder is - veel bacteriën kunnen zich daardoor moeilijker hechten. Ter vergelijking: een toiletbril zou 172 cfu bevatten.

Houd het proper

De nachtmerrie voor wie smetvrees heeft, maar in realiteit ga je uiteraard niet dood van zodra je een toetsenbord aanraakt. Toch is het belangrijk om niet alleen je handen te wassen, maar ook geregeld je laptop en smartphone schoon te maken. “Uit onderzoek leren we namelijk dat er beduidend minder micro-organismen te vinden zijn bij mensen die hun toestellen die ze intens gebruiken regelmatig reinigen”, zegt Joossens.

Wie elektrische toestellen wil schoonmaken gebruikt uiteraard best geen schuurspons. Deze doekjes van Antec kosten amper 20 cent per stuk, maar zullen je helpen om in een handomdraai alle vingerafdrukken van je scherm te verwijderen. Ze bevatten geen chemische elementen en zijn dus perfect geschikt voor jouw apparatuur.

Beeld Hardware.info

Nog een stap verder is werken met een schermreiniger. Dat is een antibacteriële vloeistof die stof en vlekken verwijdert en die je met een microvezeldoekje aanbrengt.

Beeld Hardware.info

Wie geregeld achter zijn of haar computer eet, doet er goed aan om geregeld met een luchtspray alle kruimels weg te blazen. Die spray blaast ook al het stof weg, wat er dan weer voor zorgt dat je laptop langer mee kan gaan. Een win-win!

Beeld Hardware.info