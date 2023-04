‘Toen ze die asbestleien gewoon vijftien meter naar beneden gooiden, dacht ik: dat komt hier niet goed’

Van kaduke daken tot verzakkende tuinen en zonnepaneelinstallateurs met hoogtevrees. In 2022 ontving de Vlaamse Consumentenombudsdienst ruim 900 klachten over aannemers. Gedupeerden getuigen.

“Nadat het voorschot was betaald, begonnen de problemen”, herinnert Bram Vandekerckhove zich. In 2019 besliste hij om zonnepanelen en een zonneboiler te laten installeren. Eind juni betaalde hij een voorschot. “Bij het technisch bezoek bleek plots dat ons dak te hoog was om een hoogtewerker te gebruiken, en dat er een stelling nodig zou zijn. Terwijl de vertegenwoordiger daar niets over had gezegd.”

“De installatie kon daardoor zogezegd niet op de afgesproken datum geplaatst worden. We hebben meer dan tien keer om een nieuwe datum gevraagd. Gemaakte afspraken werden geannuleerd en we hebben daardoor een paar keer nodeloos betaald voor een parkeerverbod. Na een tijd was de firma plots niet meer telefonisch te bereiken.”

Bram Vandekerckhove vertelt over de zonnepanelen die hij wilde laten installeren. 'De ene had pijn aan de voet, de andere hoogtevrees. De jongste – een stagiair – moest het meeste werk doen.’ Beeld Wouter Maeckelberghe

Pas nadat Vandekerckhove een aangetekend schrijven verstuurde waarin hij dreigde met gerechtelijke stappen als de werken niet binnen het jaar na het ondertekenen van de overeenkomst zouden zijn uitgevoerd, kwamen de installateurs langs.

“Er kwam een team van drie man, maar de twee oudsten wilden het dak niet op. De ene had pijn aan de voet, de andere hoogtevrees. De jongste – een stagiair – moest het meeste werk doen. Pas later, bij de keuring van de installatie, hebben we vernomen dat de kabels op het dak slordig waren geplaatst.”

Toen hij de dag na de installatie zijn badkamer binnenstapte, merkte Vandekerckhove tot zijn grote verbazing dat er roze vloeistof in het bad stond, en van de spots drupte. “Glycol uit de leidingen van de zonneboiler, zo bleek. Die waren niet goed gekoppeld en de vloeistof sijpelde door het plafond de badkamer in. Gelukkig merkte ik het snel op, zodat er geen blijvende schade was.”

“Pas achteraf hebben we gezien dat veel klanten soortgelijke verhalen hadden, en dat de firma al eens opnieuw was opgericht. Misschien hadden we dat vooraf grondiger moeten uitpluizen.”

Maanden zonder dak

In 2020 wilde Bianca De Wachter haar dak laten vervangen en extra isolatie laten plaatsen. Daartoe moesten eerst oude asbestleien verwijderd worden. “Die gooiden de werkmannen gewoon vijftien meter naar beneden, waar ze in duizend stukken uiteen vielen. Dat was de eerste keer dat ik dacht: dat komt hier niet goed.”

En zo geschiedde. De lijst met problemen is lang. “Ze stonden hier herhaaldelijk met de verkeerde materialen, in een poging om te besparen door voor goedkopere merken te kiezen. Daklatten lagen schots en scheef en moesten verschillende keren opnieuw worden gelegd. Telkens kwamen andere mensen langs. En toen de isolatie geplaatst moest worden, wisten die mannen van niks, en moest die nog worden besteld.”

Bianca De Wachter: 'Een vriend met meer kennis van zaken ontdekte dat de firma twee jaar eerder failliet was gegaan.' Beeld Eva Beeusaert

Zo lagen de werken keer op keer weken stil. “Ik heb zo drie maanden zonder dak gezeten, met waterschade tot gevolg omdat het dak slecht was afgedekt.”

De aannemer reageerde niet op een ingebrekestelling. “Een vriend met meer kennis van zaken ontdekte dat de firma twee jaar eerder failliet was gegaan, en dat de man nu werkte met het btw-nummer van de firma van zijn vrouw, die niets met de bouwsector te maken heeft, en met erg weinig kapitaal. Het werd duidelijk dat we bij een eventuele rechtszaak niets zouden kunnen terugvorderen. Ik wilde ook niet dat die firma hier nog verder werkte.”

Uiteindelijk moest de aannemer toch nog langskomen om een gevellift op te halen. “Als ‘gulden middenweg’ hebben we toen afgesproken dat hij het voorschot zou houden, en ik de aangekochte materialen. Gelukkig heb ik dan iemand gevonden die de miserie van een voorganger wilde oplossen. Tegen een flink hogere kost dan oorspronkelijk ingecalculeerd, weliswaar. En mijn vertrouwen heeft een stevige knauw gekregen.”

Baby in de kou

Bij Sander* verliep de plaatsing van nieuwe ramen niet van een – no pun intended – leien dakje. “Toen de aannemer hier na verschillende geannuleerde afspraken eindelijk stond met de nieuwe ramen, bleken het de verkeerde, zonder de gevraagde ventilatieroosters”, zegt Sander. “Maar wat kan je doen op zo’n moment, als de oude ramen al weg zijn?”

De verkeerde ramen werden geplaatst, maar de afwerking liet op zich wachten. “Dat was in november. We hebben toen een maand met een baby in de kou gezeten omdat het huis niet warm te krijgen was.”

Voor die afwerking rekent de aannemer extra kosten aan. “Terwijl het achteraf ook nog eens slecht uitgevoerd bleek, met slecht geplaatste isolatie”, aldus Sander. “De bestelde en betaalde vliegenramen hebben we nooit gekregen.”

Sander overwoog een proces maar besloot daarvan af te zien. “Dat zou ons wellicht meer kosten dan we zouden kunnen winnen. Doordat het handenvol geld kost om je rechten af te dwingen, trek je als consument altijd aan het kortste eind.”

Pieter, die omwille van een nog lopend proces tegen een aannemer niet met zijn volledige naam in de krant wil, zag zijn tuin naar eigen zeggen herschapen tot ‘de Vlaamse Ardennen’, na een slecht geplaatste nieuwe regenput, die nu verzakt. “We hebben het eerst via de Verzoeningscommissie Bouw geprobeerd, maar dat lukt enkel als de tegenpartij ook tot bemiddeling bereid is. Zoniet moet je maar genoeg geld hebben om naar de rechter te trekken. De wetgever laat de consument in mijn ogen in de kou staan. En die aannemer doet intussen lustig verder.”

* Sander is een fictieve naam.