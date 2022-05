Tips voor de soloreiziger: zo ga je het best in je eentje op vakantie, en vermijd je eenzaamheid

In je eentje reizen kan spannend zijn, zeker als je het voor het eerst doet. Hoe kies je een bestemming? Wat moet je meenemen? En wat als je je eenzaam voelt? Twee ervaringsdeskundigen geven tips.

In je eentje die mooie zonsopkomst bewonderen, culturele hotspots bezoeken en uit eten gaan: sommige mensen denken bij het woord ‘soloreis’ aan een eenzame vakantie. Maar alleen reizen is juist een mooie manier om nieuwe mensen te ontmoeten, je zelfredzaamheid te testen en grenzen te verleggen. Zo pak je dat aan.

Kies een geschikte bestemming

“Elke bestemming die je kunt kiezen als je samen op reis gaat, is geschikt voor een soloreis”, zegt Sara van Geloven (32). Zij is auteur van Take a Break, redacteur bij reisapp Polarsteps en oud-hoofdredacteur van Lonely Planet. “Ga je voor het eerst solo, kies dan in elk geval een land met goede infrastructuur voor reizigers. Die vind je in heel Europa, en – als je verder weg wilt – in Australië, Nieuw-Zeeland, Noord-Amerika, Mexico en Costa Rica.”

Vind je het spannend om alleen op pad te gaan, begin dan met een weekendje weg in eigen land of in een buurland. “Daarna kun je bijvoorbeeld een week Spanje of Italië boeken. Zo krijg je een beetje vertrouwen in het solo reizen.”

Bepaal hoelang en wanneer je gaat

Veel bestemmingen kun je al uitsluiten op basis van je budget en hoelang je op reis gaat, zegt reisblogger Sander Van Den Broecke (24), die het boek The Solo Traveller’s Bible schreef. “Wil je vierhonderd euro uitgeven en heb je een week vrij, dan ziet je reis er heel anders uit dan wanneer je duizenden euro’s te besteden hebt en een paar maanden kunt reizen. Ik reis graag solo tussen het hoog- en laagseizoen in. Dan is het weer goed, zijn er niet zoveel toeristen als in het hoogseizoen en zijn de prijzen relatief laag. Om de kosten te drukken, kun je ook de nachttrein en -bus overwegen.”

Ook belangrijk: ga na of je vakantiebestemming veilig te bezoeken is. Op diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen vind je informatie over coronaregels en veiligheidsrisico’s.

Maak contact

Ja, je bent alleen op reis. Maar dat betekent niet dat je eenzaam hoeft te zijn, zegt Van Den Broecke. “Ben je op reis met een vriend of familielid, dan trek je automatisch naar elkaar toe. Als soloreiziger ben je heel benaderbaar: mensen stappen gemakkelijk op je af en niemand kijkt er raar van op als jij andere reizigers of locals wat vraagt.”

De grootste misvatting over solo reizen is dat je altijd alleen bent, zegt ook Van Geloven. “Dat is echt niet zo. Toen ik in mijn eentje door Nieuw-Zeeland reisde, heb ik de beroemde hike Tongariro Alpine Crossing gedaan. De eerste vier uur liep ik alleen en op het hoogste punt raakte ik aan de praat met een meisje dat ook alleen reisde. We hebben vijf uur samen teruggewandeld, foto’s gemaakt en ervaringen gedeeld. Het hoeft niet, maar als je er behoefte aan hebt, kun je gemakkelijk nieuwe mensen ontmoeten.”

Boek een groepsreis

Wil je graag alleen op reis, maar durf je de sprong nog niet te wagen? Boek dan een groepsreis. “Dan ben je in zekere zin alleen, want je kent verder niemand”, zegt Van Den Broecke. “Maar je bent toch dag in, dag uit met anderen. Ik ben nog steeds bevriend met mensen die ik drie jaar geleden ontmoette tijdens een groepsreis naar India.”

Veel reisorganisaties bieden groepsreizen voor soloreizigers aan, soms voor specifieke doelgroepen. Zo zijn er singlereizen (voor vrijgezellen), eenoudervakanties (voor alleenstaande ouders) en seniorenreizen (voor 55-plussers zonder partner). Er zijn zelfs verrassingsreizen voor 18- tot 35-jarigen, waarbij reisgezelschap en -bestemming pas op de luchthaven bekendgemaakt worden. Ook zijn er groepsreizen met thema’s, zoals eclipsreizen en walvisreizen.

Plan je dagen niet vol

Sommige soloreizigers plannen hun reis van begin tot eind, anderen vinden het pas echt een avontuur als ze de vrijheid hebben om per dag te bekijken wat ze gaan doen. “Ik ben een planner, dus ik zou van tevoren een reisgids kopen en me inlezen”, zegt Van Geloven. “Vind je dat niks, koop dan in elk geval bij aankomst een lokale simkaart. Dan kun je alle info die je nodig hebt ter plekke googelen. Boek ook alvast een accommodatie voor de eerste nacht, zodat je daar niet meteen naar op zoek hoeft. En zorg dat je weet hoe je daar vanaf het vliegveld komt.”

Ben je een planner, bouw dan genoeg marge in voor onverwachte zaken: plan je dagen niet van ’s ochtends tot ’s avonds vol. “Als je een week weggaat, plan dan één dag niets in”, zegt Van Den Broecke. “Er gaat altijd wel iets mis op reis, en zo kun je dat opvangen.” Een les die hij leerde tijdens zijn eerste solotrip, in Dublin. “Ik wilde op de laatste dag een tatoeage laten zetten en daarna nog van alles doen, maar in de tattooshop duurde het allemaal langer dan gedacht. Uiteindelijk heb ik die dag weinig anders kunnen doen.”

Slaap in een hostel

Hostels zijn goedkoper en bijna net zo comfortabel als hotels, zegt Van Den Broecke. “Veel mensen denken meteen aan volle slaapzalen, maar je kunt ook een privékamer boeken. Dan slaap je alleen, maar heb je toch sociaal contact. Bijna iedereen in een hostel reist alleen. Als het een dag wat minder gaat, kun je dat dus gemakkelijk delen en snapt iedereen dat. En je kunt tips uitwisselen. Zo heb ik op Malta in een grot geslapen, in een klif boven de oceaan.”

Vanuit hostels worden ook vaak evenementen georganiseerd, vult Van Geloven aan. “Denk aan walking tours en pub crawls, waarmee je de omgeving en nieuwe mensen kunt leren kennen.”

Of slaap als een local

Zie je een hostel echt niet zitten? Dan zijn er volop andere opties. Je kunt bijvoorbeeld een huis huren via Airbnb of gaan housesitten. “Daarbij pas je een paar dagen op een huis van een local”, zegt Van Den Broecke. “Een paar universiteitssteden in het Verenigd Koninkrijk en Ierland maken in de zomer studentenkamers vrij voor soloreizigers. Ook kloosters bieden kamers aan.” In sommige landen kun je een paar uur per dag werken in ruil voor kost en inwoning, weet Van Geloven. “Je hebt dan een dak boven je hoofd, eten en je leert locals kennen. Dat hoeft niet veel te kosten.”

Reis met een doel

Ben je bang dat je niet weet hoe je jezelf de hele dag moet vermaken? Ga dan een cursus doen. Van Geloven: “Ga naar een surfkamp, boek een taalcursus, leer tangodansen. Dan kun je wat langer op één plek blijven en leer je de omgeving goed kennen. Tijdens zo’n cursus ontmoet je vaak ook andere reizigers of locals.”

Neem het noodzakelijke mee

Neem altijd een kleinere tas mee dan je nodig denkt te hebben, zegt Van Den Broecke. “Dan pak je automatisch alleen de spullen in die je echt nodig hebt.” Wat je in elk geval nodig hebt? Oordopjes, tegen eventueel gesnurk van slaapzaalgenoten of medepassagiers. En een shampoobar, shampoo in vaste vorm. “Die kun je meenemen in je handbagage. Scheelt weer tijd bij het inchecken.”

Neem ook altijd twee betaalpassen mee op reis – een creditcard en een bankkaart, bijvoorbeeld – en bewaar die op aparte plekken, zegt Van Geloven. “Als de een wordt gestolen, heb je altijd de ander nog. Zorg ook dat je een kopie van je paspoort bij je hebt, dat tweestapsverificatie op je telefoon aanstaat en dat iemand thuis je beveiligingscodes weet. In geval van nood kun je niet leunen op een reismaatje.”

Wees flexibel

Twee grote voordelen van solo reizen: je hoeft geen rekening te houden met medereizigers, en je kunt gaan en staan waar je wilt. Bevalt een bestemming je niet? Reis dan door naar een andere plaats. Heb je heimwee? Je kunt altijd eerder terug. “Soms denken mensen: als ik in mijn eentje ga, moet ik meteen twee maanden op reis,” zegt Van Geloven. “Maar je moet helemaal niks, dat is het mooie.”