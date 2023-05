Tips & tricks voor een betere, meer duurzame garderobe: ‘Ga opgekleed winkelen, zo vermijd je impulsaankopen’

Duurzaam winkelen in een wereld vol vluchtige trends en fast fashion? Modejournaliste Sarah Vandoorne (31) verdiept zich al jaren in de kledingindustrie en schreef er het boek Kleerkastvasten over. Tien jaar na de Rana Plaza-ramp in Bangladesh is er immers nog werk aan de winkel. ‘Voor sommigen maakt het gewoon niet uit waar hun kledij geproduceerd is.’

Sarah Vandoorne is geen modejournaliste die catwalks bezoekt, maar wel een die bij kledingfabrieken langsgaat. Voor haar recent verschenen boek Kleerkastvasten trok ze onder andere naar Ghana, waar de kustlijn een aanspoelplaats is voor afgedankte kleding, en onderzocht ze hoe een minder schadelijke kledingindustrie er in de toekomst zou kunnen uitzien. En het moet gezegd: er is nog veel werk aan de winkel.

Nog steeds behoort de kledingindustrie tot een van de vervuilendste industrieën ter wereld. De hele verantwoordelijkheid daarvoor wil ze niet bij de consument leggen: het is in de eerste plaats de industrie zelf die moet veranderen, vindt Vandoorne. Toch is het een tikje ironisch dat we, op weg naar de koffiebar waar we hebben afgesproken, de Gentse Veldstraat moeten oversteken, waar felgekleurde winkel­tassen het straatbeeld kleuren.

We kopen, zo schrijf je in je boek, in de eerste plaats te véél kleding.

“Absoluut. Onderzoek toonde al aan dat we eigenlijk maar een fractie van onze kleding dragen. Gemiddeld genomen dragen we een derde van onze kleding nooit, en nog eens een derde slechts af en toe. Terwijl veel van die kleding in slechte werkomstandigheden wordt gemaakt en ook onze planeet veel schade toebrengt. We moeten dus in de eerste plaats onze kleerkast herontdekken. Vaak zwerven daar nog voldoende perfect draagbare items in rond, die we desnoods op een andere manier in een outfit kunnen verwerken.

“Maar we moeten de verantwoordelijkheid voor de vervuilende kledingindustrie niet volledig bij de consument leggen. Het loopt al vroeger in de keten mis, doordat grote modemerken beslissen om zulke grote hoeveelheden kleding op de markt te brengen, en die daarna snel weer uit roulatie te halen. Dat grote volume is ook de reden waarom veel kleding zo goedkoop is. Merken die in kleinere oplage produceren of tijdloze stuks op de markt brengen, kunnen daar nooit tegen opboksen.”

Wanneer kun je eigenlijk van duurzame kleding spreken?

“Je denkt natuurlijk meteen aan de ecologische kant van het verhaal. Die is inderdaad heel belangrijk, maar écht duurzame kleding is daarnaast ook duurzaam op sociaal en economisch vlak. Dat wil zeggen dat de kleding in menswaardige arbeidsomstandigheden gemaakt werd, en dat de werkkrachten een leefbaar loon kregen uitbetaald. Het probleem is dat er een groot gebrek aan transparantie is in de kledingindustrie, en dat het dus enorm moeilijk is om merken te vinden die het op al die vlakken goed doen.”

Beseffen we als consument wel ten volle wat voor impact onze aankopen hebben op zowel ecologisch als sociaal vlak?

“Ik denk dat steeds meer mensen dat inzien. Het is deze week tien jaar geleden dat kledingfabriek Rana Plaza in Bangladesh instortte, een ramp waarbij duizend werknemers om het leven kwamen. Die instorting was een kantelpunt, veel consumenten zagen in dat er bij het maken van hun kleding behoorlijk wat sociale nevenschade veroorzaakt werd. Maar tegelijkertijd maakt het voor sommigen nog altijd helemaal niet uit hoe hun kleding werd geproduceerd. Dat is óók een realiteit.”

Zijn acties zoals kleerkastvasten, waarbij je gedurende een afgebakende periode geen nieuwe kleren koopt, een goede manier om onze kijk op mode te veranderen?

“Het zijn natuurlijk ludieke acties, maar ik denk dat ze zeker als startpunt kunnen gelden. Hoe lang je precies beslist te kleerkastvasten, kun je zelf bepalen. Voor sommigen is het al een hele uitdaging om een maand geen nieuwe kleren te kopen, voor anderen is drie maanden niks. Een tijdlang geen nieuwe kleren kopen kan ervoor zorgen dat je beseft hoeveel je al hebt.

Modejournaliste Sarah Vandoorne: ‘Schrijf je uit voor alle nieuwsbrieven van modemerken en ontvolg ze op sociale media. Zo kom je minder in de verleiding nieuwe kleren te kopen, Want dat kan theoretisch gezien vierentwintig uur per dag.’ Beeld Julie Scheurweghs

“Voor mijn boek heb ik me trouwens ook aan de six item challenge gewaagd: anderhalve maand lang droeg ik slechts zes kledingstukken, ondergoed uiteraard niet meegerekend. En inderdaad: ik merkte dat ik daarna lang geen nieuwe kleding heb gekocht, omdat ik inzag dat ik er gewoon geen nood aan had.”

We worden, zowel online als in het straatbeeld, voortdurend bestookt met advertenties van modehuizen. Kunnen we ons daar weerbaarder voor maken?

“Veel van die slogans en marketing zijn erop gericht om ons onzeker te maken. Modemerken proberen je voortdurend te vertellen dat je, als je een bepaalde trend volgt, er goed zult uitzien en dat je je bijgevolg ook goed zult vóélen over jezelf. Om minder in de verleiding te komen nieuwe kleren te kopen, kan het helpen je uit te schrijven voor alle nieuwsbrieven van modemerken, en ze te ontvolgen op sociale media. Want dat is tegenwoordig het probleem: theoretisch gezien kun je vierentwintig uur per dag winkelen. Ook met een adblocker kun je gericht reclameboodschappen proberen te omzeilen.”

En hoe weersta je aan de drang om te kopen als je gewoon door de stad loopt?

“Het begint natuurlijk met op voorhand eens goed na te denken over wat je écht nodig hebt, in plaats van op het moment zelf te beslissen wat je wilt kopen. Een tip die ik opstak van de Amerikaanse duurzamemodeconsulent Aja Barber, is om altijd opgekleed te gaan winkelen. We hebben nu eenmaal sneller het gevoel dat we nieuwe kleren nodig hebben als we een outfit dragen waarin we ons niet goed voelen.

“Impulsaankopen wil je zoveel mogelijk vermijden. Zeker als er korting mee gemoeid is, komt er vaak een soort jager-verzamelaarsinstinct in ons naar boven, het geeft ons het gevoel dat we een slag moeten binnenhalen. Op het moment dat je die drang voelt, kan het helpen om eerst nog een halfuurtje voort te wandelen. Denk je nadien nog steeds aan een bepaald kledingstuk? Dan weet je zeker dat je het écht wilt en dat je niet gewoon reageert op de impuls om te kopen.”

Waar kopen we onze kleding beter niet?

“Ik zou alleszins proberen om fast fashion te mijden. De Europese Commissie geeft me daarin trouwens gelijk. Soms brengen grote modeketens zogenaamde conscious-collecties op de markt, die dan wél duurzamer geproduceerd zijn. Mooi, zou je denken, maar zolang de rest van hun kleding wel grote ecologische en sociale schade veroorzaakt, is die duurzame collectie een druppel op een hete plaat. Voor mij gaat dat nog niet ver genoeg.

“Ook bij duurdere luxemerken heb je geen garantie dat je kleding duurzaam werd gemaakt. Vaak zijn die zelfs nog minder transparant over hun modeketen. Een paar jaar geleden kwam het luxemerk Burberry nog in opspraak nadat het in een van zijn rapporten had opgetekend hoeveel overgebleven stock het jaarlijks verbrandt.”

Bijna de helft van alle duurzaamheidsclaims die modebedrijven maken is overdreven of zelfs compleet verzonnen, schrijf je. Kun je die greenwashing als consument zelf doorprikken?

“Dat is in elk geval heel moeilijk. Ik merk dat modemerken duurzaamheid tegenwoordig vaak uitpersen als een trend. Als consument is het moeilijk om je door al die beweringen te navigeren, maar je kunt je uiteraard wel een paar bedenkingen maken. Als een modemerk het over ecologische inspanningen heeft, kun je je de vraag stellen: hoe zit het dan met de ándere gebieden waarop een merk duurzaam moet zijn, zoals de arbeidsomstandigheden en verloning van werknemers? Wordt daar ook iets over gemeld, of wordt het doodgezwegen?

“Ook als merken vaag blijven over wat ze precies doen om duurzame kleding te produceren, ben je beter op je hoede. Zonder cijfermateriaal of concrete doelstellingen kun je als eindgebruiker eigenlijk helemaal niet nagaan hoever een bepaald merk al staat in dat streven naar duurzaamheid. Labels die alleen hun duurzame successen delen op hun website en niets melden over de negatieve kanten, daar zou ik me ook vragen bij stellen. Dan ben je beter af bij een bedrijf dat de pijnpunten in de keten wel durft te benoemen.”

Zijn er bepaalde keurlabels waar je tijdens het winkelen naar op zoek kunt gaan?

“Er zijn absoluut labels die gericht zijn op bepaalde delen uit de modeketen, maar het zijn er gewoon veel te veel, wat het erg ontoegankelijk maakt. Die labels zijn bovendien vaak óf op het ecologische deel van de keten gericht, of op het sociale. Een keurlabel dat ik vaak tegenkom in kleding is het OEKO-TEX-label, dat garandeert dat er geen schadelijke stoffen in het eindproduct aanwezig zijn. Maar dat label zegt dan weer niets over welke stoffen er door de hele keten allemaal werden gebruikt.

“Keurlabels zijn bovendien erg duur, dus lang niet alle bedrijven kunnen ze betalen, zelfs als ze wel inspanningen leveren om duurzaam te produceren. Het hebben van een keurlabel betekent dus niet dat de hele praktijk duurzaam verloopt, net zoals het niet hebben van een label geen teken hoeft te zijn dat een merk niet om duurzaamheid geeft.”

Hoe weet je op den duur nog waar je wel met een gerust hart kunt winkelen?

“We zijn het zo gewend geraakt om in de grote winkelstraat te kopen, terwijl het vaak een beter idee is om naar kleinere, onafhankelijke boetieks te gaan, waar met meer oog voor duurzaamheid wordt ingekocht. Want er bestaan absoluut winkels die het goed doen. In Gent denk ik bijvoorbeeld aan Supergoods, Mieke, en Cliché. Je hebt in elke stad soortgelijke initiatieven. Op dat soort plekken kun je meestal ook vragen stellen over de modeketen, wat in grotere zaken vaak niet of minder goed lukt.”

‘Als je tweedehands winkelt, doe dat dan het liefst zo lokaal mogelijk. Think Twice is veel minder lokaal dan de Kringwinkel, want het moederbedrijf zit in de Baltische staten en hun kledij moet dus eerst heel Europa doorkruisen.’ Beeld Damon De Backer

Ben je voorstander van de befaamde capsulekleerkast, die bestaat uit een beperkt aantal kledingstukken die je eindeloos met elkaar kunt combineren?

“Op zich vind ik het een mooi idee, maar het werkt niet voor iedereen. Als je, net als ik, graag prints en felle kleuren draagt, zit je al met een probleem. Nog een pijnpunt van de capsulekleerkast: vaak moet je eerst een hoop nieuwe kleren kopen, voor je ermee aan de slag kunt. Terwijl er vaak al genoeg kleding in je kleerkast hangt die ook nog perfect draagbaar is.

“Ik denk dat het vooral belangrijk is dat je kleding koopt waar je écht gelukkig van wordt. Eigenlijk komt het daarop neer: koop alleen kleding die je ook zult koesteren. Die items ga je bijgevolg veel langer dragen.”

Wat doe je dan met de kleding die je niet meer draagt?

“Weggooien is sowieso een no-go, dat is zo zonde van de materialen. Breng je kleding liever naar de Kringwinkel, of doneer ze aan een lokale vluchtelingenorganisatie. Bekijk bij dat laatste wel wat de noden zijn, zodat ze niet met een stapel kleding opgezadeld zitten waar ze niks mee kunnen. En zorg er altijd voor dat ze proper is gewassen. Inzamelacties van grote ketens, daar zou ik van wegblijven. Vaak krijg je als beloning voor je ingeleverde kleding een waardebon waarmee je dan in de winkel opnieuw kunt kopen. Zo beland je weer in die vicieuze cirkel.

“Je kunt ook zelf met je oude kleding aan de slag. Vooral jongere mensen zijn de laatste tijd weer erg geïnteresseerd in het idee van hun eigen kleding te herstellen. Als je zelf niet zo handig bent, kun je ook altijd aankloppen bij een kleermaker. Van oude truien of broeken die je niet meer gebruikt, kun je dan weer vodden maken.”

Is de grote populariteit van tweedehandskleding dé duurzame oplossing voor het modeprobleem?

“Tweedehands kopen kan absoluut duurzaam zijn, maar die sector is zo mogelijk nog minder transparant dan de reguliere kledingindustrie. Doordat van elk stuk maar één item circuleert en de prijzen vaak ridicuul laag zijn, zul je misschien ook sneller geneigd zijn om kleding te kopen die je nadien nauwelijks draagt. Als we die stuks gewoon in onze kast laten hangen, komen ze uiteindelijk toch opnieuw in de tweedehandsmallemolen terecht. Wees dus altijd kritisch genoeg voor je aankopen, ook als je tweedehands winkelt.

“En als je tweedehands winkelt, doe dat dan het liefst zo lokaal mogelijk. Think Twice is bijvoorbeeld veel minder ­lokaal dan bijvoorbeeld de Kringwinkel, omdat het moederbedrijf in de Baltische staten gevestigd is. Hun kledij moet eerst in bestelwagens een groot deel van Europa doorkruisen voor ze bij ons belandt. Ook op Vinted wordt tegenwoordig gedragen kleding tegen spotprijzen aangeboden. Je wordt dan vaak verleid om nog iets extra te kopen, om de verzendkosten te drukken. Probeer in de mate van het mogelijke toch aan die verleiding te weerstaan. Pas op: ik vind het fantastisch dat de tweedehandsindustrie zo’n boost kent. Maar als we er op dezelfde manier mee omspringen als met fast fashion, dan is er uiteraard een probleem.”

Is het altijd een slecht idee om je kleding online te bestellen?

“Zeker kleding bestel je, naar mijn aanvoelen, beter niet te veel online. Vaak laten mensen stuks in verschillende maten en kleuren toekomen, en sturen ze terug wat niet past. In veel gevallen wordt die kleding nadien niet meer opnieuw in circulatie gebracht, omdat de kosten te hoog zijn. Soms wordt ze zelfs grofweg vernietigd, gewoon omdat ze jou niet past. Dat hele idee van je woonkamer te gebruiken als paskamer is iets waaraan grote bedrijven ons gewend hebben gemaakt, en het is een luxe die we nu weer moeten afleren.”

Kun je als burger ook doorwegen op de kledingindustrie?

“Je zou organisaties kunnen ondersteunen die wel inzetten op het verduurzamen van de modeketens. De Schone Kleren Campagne is bijvoorbeeld een grote organisatie die specifiek de werkomstandigheden in naaifabrieken onderzoekt. Fashion Revolution is dan weer een internationale organisatie waarvan de Belgische tak volledig op vrijwilligers draait, en die werd opgestart na de ramp in Rana Plaza. Deel uitmaken van zo’n gemeenschap die écht actie onderneemt om iets te veranderen aan de mode-industrie, kan soms nog het meest helpen om niet moedeloos te worden van hoe ze er vandaag uitziet.”

Kleerkastvasten van Sarah Vandoorne is uitgegeven bij Vrijdag, 464 p., 29,95 euro