Thomas (41) voelde zich een passieveling toen hij verliefd werd: ‘Ik moest haar laten zien dat ik meer was dan die laffe schim’

Zonder dat hij het opmerkte, hadden de lockdowns Thomas (41) in de tang gekregen. Hij was nog maar een schim van wie hij was, een passieveling met overgewicht, op het moment dat hij zijn vriendin leerde kennen. Toen zij genoeg van hem kreeg, gaf ze hem onbewust de schop onder zijn kont die hij zo hard nodig had.

“Toen ik mijn vriendin in september 2020 leerde kennen, had ik geen idee hoe het leven onder een stolp, wat de eerste lockdown feitelijk was, mij veranderd had. Uiterlijk was ik nog een en al optimisme, niemand wist immers wanneer er een einde zou komen aan alle maatregelen, dus kon ik er maar beter mijn schouders onder zetten en leven zoals ik gewend was. Met vrouwen afspreken, datingapps downloaden in de hoop dat er iemand tussen zou zitten met wie ik mijn leven wilde delen. Dat ik lethargisch was geworden, zonder veel energie, dat ik vijf kilo was aangekomen, was me natuurlijk niet ontgaan, maar ik hoopte dat het contact met een vrouw dat neerdrukkende gevoel zou verminderen. Ik hoorde geweldige verhalen van mensen die elkaar in de lockdown hadden leren kennen en samen een instant liefde beleefden, waarbij ze niet genoeg van elkaar konden krijgen, een soort snelkookpan, waarin de liefde in razend tempo tot wasdom komt.

“Maar bij mij was het anders, de lockdown had zijn schadelijke werk al gedaan toen ik mijn vriendin ontmoette. Degene die ik gewend was ‘ik’ te noemen, was bijna ongemerkt overgegaan in een andere ‘ik’, een die minder initiatieven nam, een nieuwe ‘ik’ die zijn beroep van leraar al lang niet naar behoren had kunnen uitoefenen, die zijn amateurvoetbalpupillen niet meer kon motiveren omdat er geen wedstrijden meer werden gespeeld. Ik had het niet door. Ik bleef mezelf zien als die gedreven kerel die met passie zijn beroep en hobby uitoefent. Een beeld dat was gebaseerd op mijn oude verhouding tot een buitenwereld die al zes maanden niet meer bestond.

Covidblues

“Mijn nieuwe vriendin en ik maakten wandelingen door het park. In onze tas schommelde een fles wijn die we in de zon van het naderende najaar in de meegenomen glazen schonken. Maar toen ze vriendelijk zei dat ik gerust iets toeschietelijker en ondernemender mocht zijn, verweet ik haar veeleisendheid. ‘Als ik iets liefs in je oor fluister,’ zei ze, ‘en jij blijft onaangedaan zitten, weet ik niet wat ik moet denken.’ En ik, midden in mijn covidblues, was geïrriteerd over hoe scherp ze was. Ik, de man die het, bruisend van energie, gewend was het beste uit zichzelf te halen, hoe kon ze mij passief noemen?

“Maar ze had gelijk: zij kocht de kerstboom en deed boodschappen en ik liet alles maar zo’n beetje gebeuren. Lamlendig, maar ik had het niet door. Ik vond haar geweldig met haar grapjes, haar klassieke nonchalante kledingstijl. Haar ‘geen genoegen willen nemen met weinig’, herkende ik, en ik dacht dat ik ook nog steeds zo was. We hadden heel intieme momenten, liepen door de stad, kochten koffiekoeken en lachten om onbenulligheden zoals een vasthoudende verkoopster, maar toen ik op een avond zei dat ik liever naar huis ging om alleen te slapen, toen ik een paar keer zomaar een afspraak met haar afzegde omdat ik me niet fit voelde, zei ze: het is afgelopen tussen ons.

“Dat was het sein dat het anders moest. Ik begreep dat ze genoeg had van de man die ik geworden was. Maar de man die ik echt was, had ze nooit leren kennen. Ik moest haar laten zien dat ik meer was dan die laffe schim. Toen ze jarig was, stopte ik een cadeautje in haar bus. Ze reageerde op haar hoede, maar niet afwijzend. Om niet voor stalker te worden uitgemaakt heb ik haar in de maanden erop zo casual mogelijk nu en dan gebeld, maar pas toen we eindelijk weer naar buiten konden, toen de ­restaurants opengingen en de terrassen, toen er weer gevoetbald kon worden, toen we weer ­vrienden en familie konden zien, kregen we de wind mee. Ik kon weer lesgeven en een balletje trappen. Het klinkt gek, maar ik kan heel goed voetballen en was blij dat ik haar dat eindelijk kon laten zien. Dat ik in wezen nooit die slome wandelaar door het park was geweest. Het voelde incompleet dat ze me nog nooit als rechtsbuiten had gezien.

“En zij op haar beurt kon haar betrokkenheid tonen door naar een wedstrijd te komen. Een uitwedstijd nog wel; het ging aan mijn teamleden niet onopgemerkt voorbij. Toen ik haar later opzocht op haar tennisclub, begroette ze me op een manier waaruit bleek dat ik meer dan een kennis voor haar was. Op de tribune, te midden van al die mensen die ze kende, kriebelde ze me over mijn rug. Hoe anders voelde dat kriebelen dan de keren bij een van ons thuis. Het naast elkaar zitten in een publieke ruimte, maakte ons meer tot een koppel dan alle ontmoetingen ervoor. Alsof de omgeving onze kleine blijken van waardering verhevigde, simpelweg door die waar te nemen. De kring in de vijver rondom ons werd wijder, we kregen meer lucht.

Levendigheid

“Op een dag in de zomer van 2021 zaten we op een terras. Een scooter reed te hard voorbij. Ik maakte er een grap over en de mensen aan de tafel naast ons schoten in de lach. We raakten in gesprek en toen zij terugkwam van de wc, kwam ze in een levendigheid terecht waar ik trots op was, waarin onverwachte woorden en gebaren nieuwe onverwachte gebaren en woorden opriepen. En de dynamiek tussen ons beiden veranderde als vanzelf mee. Grappig, hoe dat werkt, want het enige dat we zelf hadden moeten doen, was een pintje bestellen op een terras. Even later stond ze op, verderop zag ze een vriendin met haar gezin, en na een tijdje liep ik naar haar toe. ‘Ik heb een tafeltje bemachtigd, we kunnen eten wanneer je maar wil.’ Ze stelde me voor aan haar vrienden en in mijn stem legde ik een toon waaruit zij konden opmaken dat mijn vriendin niet zomaar iemand voor me was. Met zijn tweeën lachten we om iets wat hun dochtertje zei – dus ah, ze houdt ook van kinderen, dacht ik.

“Zo werd een geïsoleerde liefde een jaar na onze kennismaking toch nog een relatie. Toen ik afgelopen januari opnieuw leed onder de stilte op straat, begreep ze me beter. Het besef dat ze weet hoe ik ook kan zijn, stelt me gerust. De smalle basis van september 2020 heeft zich verbreed.”