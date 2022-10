The White Lotus seizoen 2: minder prangend maar nog steeds duizelingwekkend sterk

“Gore Vidal zei ooit: ‘Ik begrijp gezelschap. Ik begrijp betaalde seks in de namiddag. Maar de liefdesaffaire zal ik nooit begrijpen’”, aldus Tom Hollanders personage Quentin, een rijke vijftiger niet vies van decadente weekendjes met zijn homovrienden in de majestueuze villa in Palermo die hij van zijn vader erfde. In het tweede seizoen van de bejubelde Amerikaanse reeks The White Lotus mag Quentin het scenario een heikele haarspeldbocht insturen, met alle drama vandien.

Ook deze keer zet een weefwerk van verhaallijnen het falen van menselijke relaties in de verf. Plaats van verderf is niet Hawaii maar Sicilië, wat andermaal garant staat voor spectaculaire fotografie. Het kransje stinkend rijke gasten dat opdaagt in het White Lotus-hotel is vooral tragisch en doet minder vilein aan dan de personages uit seizoen 1, hoewel ook de nieuwe garde zich nauwelijks bewust is van zijn wit privilege en er soms de meest tenenkrullende denkbeelden op nahoudt.

Zulks zit prachtig vervat in de interacties tussen Albie (de wijdogige Adam DiMarco), vader Dominic (Michael Imperioli van The Sopranos) en grootvader Bert (een fenomenale F. Murray Abraham) die hun Siciliaanse roots achterna zijn gereisd maar eigenlijk vooral een familiedrama ontvluchten. Dominic worstelt met een seksverslaving en staat op het randje van een scheiding. Opa Bert is een onverbeterlijke flirt en stugge patriarch wiens kijk op vrouwen stamt uit het Mad Men-tijdperk. Kleinzoon Albie walgt van beiden en dwingt zichzelf in een karikaturaal hoofse rol ten opzichte van de meisjes die hij begeert.

Scène uit 'The White Lotus' seizoen 2. Beeld Streamz

Het flashy koppel Cameron en Daphne loopt dan weer graag te koop met zijn rijkdom, tot ergernis van Camerons voormalige studiegenoot Ethan en diens vrouw, de belezen, politiek geëngageerde Harper wier misprijzen de barsten in hun beider relaties zal blootleggen.

Spiraal

Tenslotte is er Tanya (Jennifer Coolidge), het enige hoofdpersonage dat is overgebleven uit het eerste seizoen, die de tragikomische flair van toen jammer genoeg heeft verruild voor een cartooneskere stijl.

Let goed op de bijrollen: Sabrina Impacciatore is groots als de tactloze hotelmanager Valentina, Haley Lu Richardson charmeert als de naïeve Portia en Leo Woodall is ronduit magnetisch als haar love interest Jack.

De neerwaartse spiraal die schepper Mike White in deze tweede White Lotus in gang zwengelt, dwingt je opnieuw naar het puntje van je stoel, hoewel Whites genadeloze ontbloten van sociale structuren, seksisme en discriminatie tout court treffender aanvoelde in seizoen 1. Bovendien ontbreekt deze keer een duizelingwekkend personage als Armond, de manische hotelmanager, subliem gespeeld door Murray Bartlett.

Maar da’s detailkritiek. The White Lotus 2 blijft uitzonderlijk ravissante televisie.

The White Lotus seizoen 2, vanaf 31/10 op Streamz